С 1 апреля: новые скидки на ОСАГО, удивят цены на бензин и пенсии

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 2% Фото: Илья Московец © URA.RU

C 1 апреля в России вступят в силу несколько изменений на государственном уровне. Значительнее всего поменяется жизнь автомобилистов и пенсионеров.

Пенсии и пособия проиндексируют

Пенсии участникам Великой Отечественной войны вырастут до 37,4 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В первый день апреля в России вырастет размер социальной пенсии и пенсии по гособеспечению. Индексация составит 2%. Средний размер социальной пенсии отныне будет равняться 9 тысячам 266 рублям — выплаты такого размера получат более трех миллионов российских пенсионеров.

Повышение также коснется детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы (они будут получать в среднем 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно). Вырастут выплаты инвалидам, имеющим военную травму (31,3 тысячи рублей), участникам ВОВ (37,4 тысячи рублей). Несовершеннолетние и студенты до 18 лет, потерявшие одного из родителей, будут получать 5,2 тысячи рублей ежемесячно.

Товары для животных подорожают, а для детей — подешевеют

Корма для отдельных животных могут вырасти в цене Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Изменится список импортных товаров, на которые распространяется льготная ставка НДС в 10%. С 1 апреля из перечня уйдут племенные животные, птицы и яйца, корма для декоративных грызунов и рептилий. Дополнят список некоторые виды детских товаров, например, кровати-манежи.

«По тем товарам, которые уйдут из списка и будут облагаться по обычной ставке, будет удорожание. И наоборот. Однако большая вероятность, что эту разницу коммерсанты просто положат в карман», — пояснил «URA.RU» адвокат и cоветник российской налоговой и таможенной практики юридической фирмы Dentons Игорь Шиков.

Скидку на полис ОСАГО рассчитают по-новому

Водители теперь сами смогут выбирать компании для покупки полиса ОСАГО через Российский союза автостраховщиков. Ранее система делала это автоматически.

Кроме того, коэффициент «бонус-малус» (предполагающий снижение стоимости полиса при безаварийном вождении, и, напротив, ее увеличение при ДТП) теперь будет устанавливаться один раз в год — 1 апреля. В течение года пересчитывать его не будут, кроме того, скидка будет сохраняться и при перерыве при вождении.

Окончание соглашения на рост цен на бензин

Соглашение между российским правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин в России действовало до 31 марта, недавно его было решено продлить еще на три месяца — до 1 июня. Однако, по словам ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова, нерешенным остался ряд вопросов, что создает ценовой риск.

Цены на бензин могут стать неустойчивы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Суть проблемы в том, что при снижении цены с 56 000 рублей за тонну нефтепродуктов до 51 000 рубля бюджет будет доплачивать нефтяным компаниям. Из-за того, что в первом квартале внутренние цены оказались ниже экспортных, убытки компаний составляют около 50 млрд рублей. Работать в убыток полгода — достаточно сложно», — отмечает эксперт.

По его словам, объем субсидий из бюджета может составить от 120 до 190 млрд. «Если механизм компенсации выпадающих доходов будет найден, то Минфин будет готов финансировать возмещение убытка компаниям. Пока, по всей видимости, получится отложить скачок цен, но за это время придется снимать разногласия и добиваться договоренностей. Если они не будут достигнуты, то возрастет ценовой риск», — заключил он.