Если Порошенко проиграет второй тур, он будущий премьер или арестант?

Меньше чем через месяц украинский лидер может лишиться ближайших сторонников и бизнес-активов Фото: официальный сайт президента Украины

Судьба действующего украинского лидера Петра Порошенко оказалась под вопросом после публикации первых итогов президентских выборов. Фаворитом гонки стал кандидат Владимир Зеленский, который набрал 30,2% голосов избирателей, Порошенко получил почти вдвое меньше — 16,6%. Во втором туре вероятность проигрыша президента Украины высока,, но он всеми силами постарается его не допустить, так как на кону стоит его безопасность, говорят эксперты.

«Судьба свела меня во втором туре, я не боюсь это сказать, с марионеткой Коломойского [Игоря, украинского миллиардера, который, как считается, финансово поддерживает Зеленского]», — высказался в сторону своего соперника Порошенко, выступая вечером 31 марта перед сторонниками в Киеве. По словам политолога Ивана Мезюхо, это эмоциональное заявление «показывает, как сильно Порошенко боится проиграть на президентских выборах». «В этом случае он может лишиться и своих бизнес-активов, и политических интересов и даже оказаться в местах не столь отдаленных. Под вопросом не только его участие в политической жизни, но и физическое существование», — говорит собеседник «URA.RU».

Мезюхо объясняет, что своим приходом к власти «путем переворота» Порошенко нарушил принцип ненасилия в управлении государством. Поэтому, уточняет эксперт, после поражения на выборах «судьба Януковича [Виктора, президента Украины с 2010 по 2014 годы; во время политического кризиса в стране он был отстранен от власти и вынужден бежать в Россию] покажется ему цветочками».

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Редактор журнала «Россия и новые государства Евразии» Николай Работяжев не согласен, он полагает, что Порошенко вряд ли будут преследовать. «Если он проиграет то, вероятнее всего, его партия начнет активно готовиться к парламентским выборам в октябре», — поясняет он «URA.RU». Экс-председатель Луганской Народной Республики, автор telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов, при этом отметил, что таким образом, Порошенко попытается заполучить «депутатский иммунитет».

«До этого момента у него будет сложный период. Преследовать президентов и премьеров, лишать их всех ресурсов, собственности, ближайших сторонников — в украинской традиции. И Порошенко прекрасно это знает», — говорит политолог. Кроме того, уточняет Баширов, в его случае ситуация обстоит даже сложнее: «Ни у одного из его предшественников не было такого сюжета, как Донбасс».

По словам главы Украинского аналитического центра Александра Охрименко, в случае проигрыша Порошенко очень хотел бы занять место премьера в новом правительстве. «Власть Зеленского, как и Ющенко [Виктора, президента Украины с 2005 по 2010 годы], будет очень ограничена. В принципе, она и так на Украине очень ограничена, но Порошенко, нарушая Конституцию, смог свои полномочия расширить. В случае же с Зеленским все будет по-другому — он будет ездить за границу, выступать, продвигая „украинскую идею“, но реальная власть попадет в руки премьера», — объясняет агентству эксперт. При этом, уточняет Охрименко, возможностей занять кресло премьера у Порошенко гораздо меньше, чем желания.

До второго тура Порошенко попытается дискредитировать основного оппонента Зеленского при помощи комического образа последнего Фото: личная страница Владимира Зеленского во «ВКонтакте»

Мезюхо считает, что до второго тура выборов Порошенко задействует все ресурсы, чтобы удержать свой пост, а дальнейшая избирательная кампания будет выстраиваться на противопоставлении «комику и шоумену» Зеленскому. «Она будет скроена по тем же лекалам, что и у первого российского президента Бориса Ельцина перед переизбранием в 1996 году. Знаменитый лозунг „Голосуй или проиграешь“ станет примером для Порошенко», — поясняет «URA.RU» политолог. По его словам, украинский лидер активно задействует и административный ресурс, и «знакомства в западном политическом истеблишменте»: «Надо помнить, что США устраивают оба кандидата и вскоре Вашингтон примет решение, кого поддержать во втором туре выборов — Зеленского или Порошенко».

По мнению Работяжева, Зеленского все же пока нельзя считать безусловным лидером. «В процентном соотношении я бы дал Зеленскому 51% против 49% — Порошенко», — говорит он в беседе с агентством. В пользу Порошенко, поясняет Работяжев, работает мощная административная машина, которая может помочь ему победить при помощи фальсификаций (однако, по словам собеседника, это будет эффективно только при отрыве от оппонента не более чем на 7%). Кроме того, на успех Зеленского повлияла высокая явка, в частности, активные избиратели юго-востока Украины и молодежь. «Если же во втором туре явка будет выше в западных районах, где поддерживают Порошенко и меньше молодежи среди избирателей, он вполне может победить», — заключает Работяжев.