Почему Денису Паслеру так трудно работать губернатором Оренбуржья?

Денис Паслер начал долгожданную губернаторскую карьеру с ошибок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернаторская карьера бывшего свердловского премьера, а ныне главы Оренбуржья Дениса Паслера складывается не самым лучшим образом. В «Рейтинге влияния глав субъектов» (АПЭК) Паслер занял четвертое место с конца из всех 14 коллег, работающих с приставкой и. о. — 68-е место в общем. И это при тех карьерных амбициях, которые проявлял управленец, возглавляя правительство Свердловской области.

Тогда кулуары активно называли самого молодого за историю региона премьера не только крепким хозяйственником, но и «альтернативным центром власти». Это вызывало недовольство губернатора Евгения Куйвашева, а потому позволило оппоненту Паслера — вице-губернатору Владимиру Тунгусову — сыграть против премьера. В сентябре 2016 года глава правительства ушел в отставку. Тем интереснее представить, что было бы, если бы Денис Паслер стал свердловским губернатором, на примере Оренбуржья.

Губернатором Паслер себя видел с момента прихода в свердловское правительство в 2012 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вхождение Паслера в новый для него регион сопровождалось сразу несколькими яркими шагами: отказом от «красивого» госномера и проблескового маячка на служебной машине, критикой работы общественного транспорта и обещаниями бизнесу, фермерам, спортсменам и другим жителям региона.

Приглашать в свою новую команду соратников, в том числе хорошо знакомых с PR-стратегиями и медийной настройкой, Паслер не стал. Лишь заменил зама по внутренней политике Веру Баширову, которую связывали с многочисленными элитными конфликтами, на оренбургского управленца Олега Димова. Тем не менее отсутствие опыта работы в медийном пространстве у самого Паслера привело к неприятным казусам.

Врио губернатора завел страницу в Instagram, но после того, как за 12 часов получил в блоге 500 жалоб — закрыл аккаунт. После снова разблокировал, но закрыл комментарии.

Паслеру явно не хватает хорошего пиарщика Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Сегодня всего на 30 публикаций у Паслера уже 48 тысяч подписчиков, что на практике означает возможное наполнение блога ботами.

В мае в целый ряд районных газет (в Оренбуржье 38 финансируемых из областного бюджета изданий) вышел с одинаковыми статьями о врио губернатора Паслере. В шести районках появилась статья под заголовком «Надежно запрячь, чтоб быстрее двигаться», в пяти изданиях был опубликован заголовок «Лидерами становятся, а не рождаются». Эту историю отразили многие влиятельные telegram-каналы, включая «Незыгарь».

Эксперты между тем считают, что главная проблема губернаторского взлета Паслера — вовсе не медийные провалы. В силу возраста, отсутствия значительного опыта работы и авторитета ему оказалось тяжело противостоять крайне влиятельным местным элитам. К слову, в должности свердловского премьера Паслер легко находил контакт с представителями ФПГ, что позволяло ему решать вопросы без постоянного согласования с губернатором.

«Публикация одной статьи в разных районках — нормальная практика. Не писать же по отдельной статье для каждой районки. Куда интересней активизация [депутата Госдумы Сергея] Катасонова. Например, депутат Госдумы попросил Минздрав России взять под личный контроль ситуацию с медициной в Оренбургской области. Он очевидным образом заходит на поляну врио. И не только в этом вопросе. Может, местные элиты решили попробовать Паслера „на зубок“? В остальном я бы сказал, что все вполне удовлетворительно. Да, информационное сопровождение могло быть лучше, но уж на „троечку“ оно и сейчас тянет», — резюмировал результаты двухмесячной работы врио губернатора политолог Константин Калачев.

Получить комментарий самого врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера оперативно не удалось.