Протесты не уйдут из сквера Екатеринбурга, даже если храм перенесут

В отличие от первых дней, сейчас по вечерам горожане открыто общаются с силовиками и властью. Октябрьская площадь становится форумом для разговора о городе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

В Екатеринбурге идут шестые сутки несанкционированного протеста из-за храма, который планируют построить на месте сквера у театра драмы. Несмотря на дождь, холод и начавшийся диалог власти и митингующих (с представителями протеста встречаются, обещан опрос мнения о месте строительства храма), протестующие соберутся и в выходные, и в понедельник, уверяет корреспондент «URA.RU» Тимофей Вахрушев, который работал на большинстве митингов в сквере.

В понедельник, 13 мая, в первый день протестов, подростки, которые гремели по забору вокруг места будущей стройки ключами и скейтбордами, не выглядели пугающе. Толпа, водившая хоровод вокруг охранников, уже вызывала тревогу. Когда наш фотограф, работая на площадке, надышался слезоточивым газом вместе с другими горожанами, это показалось кульминацией конфликта. В один день в екатеринбургском протесте произошло столько, сколько не происходило за последние 20 лет. Но нет:

сегодня суббота — с тех пор задержаны около ста человек, теперь горожанам дают потрогать забор и даже освобождают от ограждений набережную.

Власти недоумевают: «Что нужно еще толпе в сквере, чтобы она не митинговала?» Но сама постановка вопроса неправильная, утверждает колумнист: сборы в сквере не остановить Фото: Анна Майорова © URA.RU

В первые дни жители Екатеринбурга скандировали что угодно, лишь бы это было громко, будто почувствовали силу. «Мы за сквер» сменялось на «Мы здесь власть». «Позор» и «Вы здесь за деньги» в адрес охранников и силовиков было слышно из любого угла сквера. Сейчас этого гораздо меньше — с тех пор, как екатеринбуржцы выместили гнев на мэре Александре Высокинском, который вышел в толпу. Кроме того, с горожанами в сквере часами общался старший священник Храма на Крови Максим Миняйло.

Теперь основные точки притяжения на митинге не стройплощадка, а молодые люди с гитарами, которые будто переместились сюда с улицы Вайнера. Репертуар тот же — екатеринбуржцы знают наизусть песни групп «Кино», «Сплин» и «Гражданская оборона».

И протест глубоко вошел в культурную тусовку: ведущие певческого конкурса «Караоке баттл», который прошел 17 мая в «Доме печати», к концу вечера просили зал скандировать «Мы за сквер» на фоне аналогичного хештега. Также состоится акция «Все снесем», запланированная на ночь с субботы на воскресенье, по созданию «арт-объекта» при помощи яиц.

На время выхода материала это единственная известная редакции акция на митинге в сквере.

Организаторы протеста не готовят мероприятий в сквере в эти выходные, рассказал руководитель штаба Навального в Екатеринбурге Юрий Кузьминых. «Если люди почувствуют, что их пытаются водить за нос с опросом, то выйдут», — добавил он.

Сквер на Октябрьской площади никогда не был любимым местом горожан. Эта неделя все изменила Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Страница движения «Парки и скверы Екатеринбурга» в Facebook не обновлялась уже второй день.

Сегодня утром в администрации Екатеринбурга прошла встреча с мэром, в которой приняли участие 59 протестующих. Более того, после этого губернатор Евгений Куйвашев выпустил обращение о том, что уже 20 мая горожанам предложат как минимум еще четыре площадки, где можно возвести храм Святой Екатерины.

Но в выходные в сквере, скорее всего, снова соберутся сотни людей. Готовы ли они дождаться результатов опроса по храму, обещанного властями, и перестать приходить в сквер? Пока кажется, что нет.

Сам протест стал максимально «домашним»: многие, как и я, никогда не видели столько знакомых из разных сфер в одном месте. Да еще и столько дней подряд.

Однако общая усталость все же чувствуется: у протестующих сбит режим сна, многие простудились, кто-то сделал паузу, чтобы, как признаются участники митинга, «начать снова ходить на следующей неделе». Среднее мнение в толпе — «схожу в выходные, а потом уже как пойдет». Но после ясно: в понедельник горожане соберутся, чтобы обсудить новые места для храма, анонсированные губернатором. Теперь сквер — это не только площадка для митинга и тусовка, а полноценный форум для обмена мнениями о городских проблемах.