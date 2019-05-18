Храм Св. Екатерины перенесут на место, где планировался Ельцин Центр

Стало известно, какая часть центра Екатеринбурга может быть отдана храму Святой Екатерины Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Среди вариантов, которые в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вынесет на обсуждение для переноса места строительства собора Святой Екатерины, будет участок набережной, где планировалось строительство Ельцин Центра. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правительстве региона, а бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин назвал его идеально подходящим местом. По данным агентства, консультации продолжаются и вероятность принятия компромиссного решения не стопроцентная.

Все четыре площадки должны быть в центре

Днем 18 мая, когда мэр Екатеринбурга Александр Высокинский еще встречался с самопровозглашенными представителями горожан, протестующих против строительства собора в сквере у театра драмы, Евгений Куйвашев обратился к свердловчанам, пообещав представить 20 мая на обсуждение не менее четырех новых площадок «помимо сквера на Октябрьской площади». Глава региона подчеркнул, что нужно исправлять ошибки, допущенные при подготовке скандального проекта.

Выступление губернатора было неожиданным: 16 мая президент России Владимир Путин посоветовал местным властям провести опрос жителей района, где планируется строительство, и по его результатам меньшинство должно подчиниться большинству. На следующий день Куйвашев был вызван к полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову, где вместе с главой ВЦИОМ Валерием Федоровым обсудил параметры опроса. Опрос идет, утверждает источник агентства в региональной администрации, но, несмотря на это, Евгений Куйвашев выступает с новой инициативой, которая может сделать сам опрос ненужным.

Сегодняшнее поручение губернатора и подготовка опроса для жителей Екатеринбурга никак не связаны между собой, сообщает собеседник агентства среди вице-губернаторов.

«Это параллельные процессы. Их не стоит связывать между собой», — уточнил источник «URA.RU».

По данным агентства, поиском площадок занят департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга. Специалисты рассматривают более четырех площадок. Главное требование к ним — все должны быть в центре города, поскольку речь идет о появлении кафедрального собора.

«Отвечает за эту работу лично мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Список с площадками будет готов к концу недели. После этого мэр обсудит его с губернатором. В процессе диалога будут отобраны варианты, которые власти представят на суд горожанам», — уточнил собеседник агентства.

На месте здания Уральского приборостроительного завода можно построить храм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источник «URA.RU» в мэрии Екатеринбурга утверждает, что в лонг-лист войдут как муниципальные, так и частные земли. 14 мая на встрече губернатора с другими самопровозглашенными представителями протестной общественности звучало предложение построить собор на месте приборостроительного завода — стена к стене с резиденцией Евгения Куйвашева. В 2017 году там проходила биеннале современного искусства, затем помещения были выкуплены «Уральской горно-металлургической компанией», гендиректор которой Андрей Козицын намерен снести завод и построить центр искусств.

Евгений Куйвашев согласился рассмотреть этот вариант, но в лонг-листе его не будет. Источник в УГМК говорит, что компания сама приняла решение не сносить завод — в его дворе находится памятник истории (по другим данным, памятник архитектуры — прим. ред.), что делает реновацию площадки невозможной.

«Рыбное место» Мишарина могут отдать под храм

В Екатеринбурге свободные участки есть недалеко от Храма на Крови, за стадионом «Динамо» (но там есть благоустроенный сквер, что также может не понравиться горожанам), рядом с новым Центральным стадионом. В четверг на встрече с Андреем Козицыным, митрополитом Кириллом и главой «Русской медной компании» Игорем Алтушкиным Куйвашев предложил бизнесменам создать благоустроенный парк около спортивного объекта. Теперь там может появиться храм.

В парке возле Центрального стадиона может появиться храм Фото: «URA.RU»

Также собор могут разместить на берегу реки Ольховки, где расположен парк Уральского государственного университета путей сообщения. С этого места хорошо виден Екатеринбург-Сити, он недалеко от центра города. Прежний губернатор области Александр Мишарин (выпускник вуза) рассказывал, что, будучи студентом, ловил там раков и мечтал при проведении реконструкции университета сохранить капсульность этого места. После его отставки реконструкция не началась.

«Есть идея, что инициаторы строительства должны строить не на муниципальной, а на собственной земле», — говорит знакомый депутат гордумы. Во время протестов звучали предложения перенести собор на площадку взорванной год назад недостроенной телебашни, которую недовольные не могут простить Андрею Козицыну. Сейчас там идет подготовка к строительству нового, современного спортивного центра. Согласование проекта шло непросто, и есть инициаторы, считающие, что ареной можно пожертвовать ради собора.

Парк, где экс-глава Свердловской области Александр Мишарин ловил раков, могут отдать под храм Фото: скрин с web-карты Екатеринбурга

«С точки зрения урбанистики это идеальное место для храма Святой Екатерины, — считает урбанист Илья Полянских. — Что касается ледовой арены, которую на месте телебашни хочет построить УГМК, то она, бесспорно, нужна городу. Мировой опыт показывает, что строительство таких объектов не привязано к конкретному месту. Например „Альянц Арена“ на 75 тысяч мест была построена за чертой Мюнхена, почему бы УГМК не сделать так же? Оставить эту площадку под храм, а арену построить на выезде из города».

Собеседник, знающий настроение бизнесменов, говорит, что строить на своей земле они не хотят — речь идет о подарке городу, а не об удовлетворении личных амбиций. По его данным, список будет максимально полным и включит в себя площадь Труда, где храм планировался в 2010 году, что вызвало первые антисоборные митинги. Полянских признает, что с исторической точки зрения это было правильно.

Заслуженный архитектор России Михаил Вяткин говорит, что храм Святой Екатерины на площади можно построить, а кафедральный собор, в который превращен проект, — нет. «Он просто не поместится на площади», — сказал архитектор в беседе с корреспондентом «URA.RU».

Храму у сквера на драме помешала помпезность проекта

По мнению Михаила Вяткина, в храме Святой Екатерины применили чуждую для Урала архитектуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вяткин напомнил, что в конце прошлого года на градостроительном совете у губернатора было принято решение построить храм Святой Екатерины в сквере у театра драмы не случайно: «Предполагался другой проект. При проектировке планировалось создать площадку в виде восьмигранника с размещением алтаря на востоке. Храм предполагалось разместить ближе к вентиляционной шахте метро вдоль набережной Рабочей Молодежи. Метростроевцы готовы были подвинуть вентиляционную шахту метро или даже разместить ее внутри храма. Таким образом, храм замыкал был улицу Первомайскую, оставалось бы место на сквер, который предполагалось благоустроить».

Однако при проектировании использовалась новгородско-суздальская архитектура строительства храмов. Религиозные сооружения, построенные в этом стиле, очень помпезны и имеют большие купола. Поэтому собор Святой Екатерины стал громоздким, внешне похожим на корабль и занял весь сквер.

Источник «URA.RU» в правительстве подтверждает, что вариант с возвращением на площадь Труда рассматривается, но имеет минимальные шансы на попадание в шорт-лист. «Скорее всего, все-таки не будет принято. Эта история уже состоялась и закрыта для нас», — пояснил представитель обладминистрации.

Наина Ельцина «приберегла» участок уральской земли под храм

Сразу несколько источников агентства утверждают, что в четверку войдет часть набережной за Макаровским мостом, которая соответствует и требованиям меценатов, и настолько запущена в данный момент, что будет принята горожанами с радостью, поскольку обязательно пройдет с благоустройством. Речь о мысе в акватории Городского пруда справа от моста (при движении от железнодорожного вокзала).

На мысе возле Макаровского моста могут построить храм Святой Екатерины Фото: «URA.RU»

Михаил Вяткин рассказал, что благоустроить эту площадку планировалось давно: «Там мы хотели построить изначально Ельцин Центр, но Наину Ельцину (вдова первого президента России — прим. ред) не устроило данное место. Этот мыс — идеальное место для кафедрального собора: центр города, недалеко от воды. Если власти включат данный участок в проект предложений, то примут верное и самое правильное решение», — подчеркнул Вяткин.

Евгений Куйвашев анонсировал публикацию шорт-листа 20 мая в уральских СМИ и на сайтах государственных и муниципальных органов власти. Процедура выбора новой площадки еще не определена, на встрече с Александром Высокинским активисты скандировали требование о проведении референдума.