Параллельно с выборами губернатора, Алексей Текслер изучает расклады кампании в райсоветы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гордуму Челябинска нового созыва станут контролировать три клана. Четверть депутатов будут выходцами из «Молодой гвардии „Единой России“» депутата Госдумы Владимира Бурматова. А большинство составят представители двух «крыльев» так называемой «Калининской семьи»: движение «Соцгорода» депутата Госдумы Андрея Барышева, а также люди первого вице-спикера гордумы Сергея Овчинникова и его покровителя, авторитетного депутата Виталия Рыльских.

В Гордуме Челябинска 49 человек, они избираются из депутатов райсоветов — по семь от каждого. Но чтобы претендовать на повышение в статусе, нужно идти на выборы с пулом кандидатов.

Изучив списки участников праймериз «Единой России», эксперты и корреспонденты «URA.RU» определили, что гордума сильно обновится.

Андрей Барышев (слева) и Илья Мительман станут инициаторами самого жесткого конфликта на этих выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самая жесткая борьба на выборах будет в Курчатовском районе, где почти половину округов закрыли кандидаты «Соцгорода». «Против людей Барышева выставил свою команду [вице-спикер гордумы] Илья Мительман, который не смог с ним договориться. Говорят, что на поддержку Мительмана брошены серьезные ресурсы [экс-губернатора] Михаила Юревича. К тому же это округ его отца [вице-спикера Заксобрания области] Семена Мительмана. В усиление Мительмана-младшего „Справедливая Россия“ может выдвинуть своих кандидатов — о теплых отношениях Юревича и [депутата Госдумы и лидера „СР“ Валерия] Гартунга известно всем», — рассказал один из местных депутатов.

В личном округе Ильи Мительмана никто из серьезных соперников на праймериз не заявился. С большой вероятностью он и переизберется в райсовет, и получит место в гордуме нового созыва.

Спикер райсовета Вячеслав Ершов занял нейтральную позицию в борьбе Барышева с Мительманом. У него самого место в гордуме, которое он оставил ради председательства в территории, «сторожит» Эдуард Бурлаков. Ершов намерен провести в гордуму еще одного своего человека — вместо действующего депутата Анатолия Слободянюка, который не выдвинулся на праймериз, решив сосредоточиться на бизнесе.

Александр Букреев сохранит место в гордуме для своего человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Александр Драганер занял место в гордуме, освободившееся после перехода Дениса Девяткина на работу в мэрию. Однако коллеги в райсовете долго выступали против и полтора месяца тормозили решение об его повышении. Бывшему мэру Евгению Тефтелеву пришлось надавить на них, чтобы Драганера все-таки делегировали в гордуму. После отставки главы, позиции депутата вновь пошатнулись. У остальных представителей гордумы от Курчатовского района все спокойно: Дмитрий Довженко и Сергей Селещук без проблем должны выигрывать праймериз и выборы, а депутат-строитель Александр Букреев вместо себя выдвинул финдиректора своей строительной компании «Легион» Ивана Клушина.

В Ленинском районе с серьезными проблемами столкнулся спикер гордумы Станислав Мошаров. И «молодогвардейцы», и «Калининская семья» хотят сменить председателя депутатского корпуса. Уже на стадии праймериз против Мошарова выдвинулась бывшая помощница депутата ЗСО от КПРФ Елена Кадникова и экс-член облизбиркома Александр Лебедев. В округе спикера уже работает лидер регионального отделения «Партии пенсионеров» врач Степан Фирстов. Своих кандидатов выдвинут и другие партии. Проблемы будет испытывать и глава крупнейшей местной управляющей компании и председатель райсовета Андрей Рябенко, против которого уже выступил один из лидеров скандального профсоюза «Содружества» Денис Гнеушев.

Станиславу Мошарову, чтобы просто пройти в гордуму, нужна команда в райсовете. Пока ее нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кроме Мошарова, из действующих депутатов гордумы переизбраться намерены глава фракции «Единой России» Рафаил Шафигулин и Сергей Резников. Председатель профкома ЧТПЗ Виктор Скрябин не баллотируется, но место в гордуме сохранится за заводом. Владимир Деняев представляет ЛДПР, против него «ЕР» не выставила серьезных кандидатов. Видимо, округ и мандат депутата гордумы останется за партией Владимира Жириновского в рамках договоренности о кампании без скандалов. Бизнесмен Марк Болдов не стал выдвигаться. В его «большом округе» (где он вел свой пул кандидатов) выдвинулся Иван Горнов, сын депутата Заксобрания области и председателя приемной лидера «ЕР» Дмитрия Медведева в Челябинске Владимира Горнова. Он будет претендовать на место в гордуме. Михаил Дедович также отказался от депутатских амбиций. В его округе Рябенко выдвинул своего человека — зама по безопасности в управляющей компании и экс-спикера горсовета Каслей Александра Майорова. Однако это район ЧКПЗ, вотчина депутата Гартунга, чья семья владеет заводом. Есть большая вероятность, что «СР» возьмет несколько округов и получит одно из семи мест в гордуме.

Александр Галкин (справа) и Дамир Утарбеков (слева) будут представлять команду Владимира Бурматова (второй справа) в гордуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Калининском районе усиливают свои позиции «молодогвардейцы». Так, вместо Александра Воложанина, которого считали человеком опального экс-омбудсмена Алексея Севастьянова, депутатом райсовета намерен стать зампред регионального исполкома «ЕР» Дамир Утарбеков. Он должен присоединиться в гордуме к еще одному выходцу из МГЕР Александру Галкину.

Позиции депутата гордумы Евгения Свеженцева, несмотря на поддержку отца депутата ЗСО Игоря Свеженцева, не так сильны. В его «большом округе» на праймериз все будет спокойно. Но вот на выборах он столкнется с эсером и главой управляющей компании Павлом Жолобовым, с которым у его помощника Максима Космана конфликт за обслуживание домов. Не исключено, что «СР» выдвинет еще несколько кандидатов против людей Свеженцева.

Директор ледового дворца «Уральская молния» Денис Лапотышкин, главврач ОКБ №3 Олег Маханьков и председатель комиссии гордумы Владимир Бодров не должны испытать проблем и с большой вероятностью сохранят места в гордуме. А вот Илье Исайчуку будет тяжело. Во-первых, у него конфликт по бизнесу с первым вице-спикером ЗСО Юрием Карликановым. Во-вторых, на праймериз заявился депутат ЗСО и глава строительной компании «Артель-С» Николай Янов, политический тяжеловес, который хочет занять его место в гордуме.

Николай Янов (справа) заставил всех «подвинуться» в Калининском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В районе закрутилось еще несколько интриг. Например, в округе №8 против директора ООО «Челябстройподрядчик» Владимира Белоусова, который входит в пул Бодрова, выдвинулся директор спортшколы по борьбе Александр Орехов. У последнего тренируется глава регионального исполкома «ЕР» Алексей Малофеев, но вряд ли партийный функционер будет вести свою игру. Не заявилась на праймериз Наталья Баскова, сестра депутата Госдумы Павла Крашенинникова. Выдвинулась инвалид-общественник Динара Мухатдинова, запомнившаяся попыткой прорваться к президенту Владимиру Путину во время чемпионата мира по дзюдо в Челябинске в 2014 году. Спикер райсовета Евгения Глухова не стала выдвигаться на праймериз, она выставила место себя Армана Аракеляна. Однако округ очень локальный и на выборах может быть интересным другим кандидатам. А пост спикера райсовета с большой вероятностью займет нынешний зампред Вячеслав Некрасов.

Виталий Рыльских (слева) и Сергей Овчинников контролируют Советский район Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В Советском районе, считающимся вотчиной «Калининской семьи», Гартунг будет мстить за выборы в Госдуму 2016 года. Тогда действовавший еще глава Михаил Буренков и председатель территориального избиркома Татьяна Мельничук заперлись в администрации и до утра что-то делали с документами. А затем выяснилось, что Гартунг проиграл выборы. Что касается праймериз, то не будет проблем у Сергея Овчинникова, депутата-строителя Николая Серскова и директора спортшколы Андрея Сидорова. Последний, правда, может пасть жертвой эксеров во время выборов.

Председатель комитета по этике гордумы Виталий Рыльских и Виталий Паутов из-за судимостей по традиции выдвинутся на выборы самовыдвиженцами и сохранят мандаты городского уровня — по их округам на праймериз «ЕР» заявились малоизвестные и нересурсные кандидаты. В гордуме останется коммунист Константин Нациевский — ему единороссы также не стали чинить препятствий. Дмитрий Холод не испытывает конкуренции на праймериз. Он может сохранить место в гордуме, но при условии, что не станет фигурантом уголовного дела о коррупции в муниципальном ООО «Общественный городской транспорт», директором которого он является.

Марсель Хазиев после возвращения из армии уже несколько лет обклеивает листовками свой округ, чтобы вернуться в депутаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном районе нет проблем с праймериз и нет причин не переизбраться у вице-спикера гордумы Андрея Шмидта, врача Дмитрия Тарасова, строителя Олега Иванова и бизнесмена Романа Зубаирова. Говорят, что есть конфликты с бывшими коллегами по УФСБ у Владимира Павленкова. Против Александра Вышегородцева будет бороться ЛДПР, чей лидер депутат Госдумы Виталий Пашин хочет отомстить за поражение брата на прошлых выборах. На мандат депутата гордумы также претендует Кирилл Чиглинцев, уступивший по требованию старших товарищей свой округ в Калининском районе Янову. Его готовы поддержать Игорь Свеженцев и ректор ЮУрГУ Александр Шестаков. В борьбу за мандат вмешается общественник Марсель Хазиев, лишившийся депутатского мандата из-за призыва в армию.

Тракторозаводский район окончательно стал вотчиной бизнесмена Бориса Видгофа после назначения врио губернатора Алексея Текслера, в окружение которого он входит. Сам действующий пока депутат райсовета на праймериз не выдвинулся и сосредоточится на развитии ХК «Трактор». Однако он заблокировал избрание в новый созыв своих оппонентов Сергея Лобанова, Альберта Каримова и Андрея Пязока. Станислав Ильин заявился на праймериз, но вряд ли получит место в гордуме, это же относится к Владимиру Шумакову. Против Александра Павлюченко, которого из-за лихого прошлого иногда за глаза называют «Моджахед», могут выступить силовики.

Борис Видгоф занялся «Трактором», но будет контролировать свой Тракторозаводский район Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вместе в Видгофом формировать большинство в райсовете будет его политический союзник Бурматов. Человек последнего Роман Муратчин вновь пройдет и в гордуму, впервые туда делегируют многолетнего соратника Видгофа, экс-главу района Владимира Горбунова.

Металлургический район поделили Бурматов и Барышев. Менеджера ЧМК Алексея Беканова может заменить другой сотрудник «Мечела». Бывший главврач Михаил Вербитский уступил свой округ и оставит мандат депутата гордумы «молодогвардейцу» Эркину Маматову. Останутся в Думе представитель МГЕР Юрий Панов, а также представители «Соцгорода» Юлия Животко, Александр Капитан и Антон Хромов. Если силовики не заблокируют, то в гордуму вновь переизберется Станислав Новичихин, чье предприятие, по версии полиции, участвовало в махинациях с общественным транспортом.

Если резюмировать, то Бурматов рассчитывает на большинство депутатов гордумы от Металлургического райсовета, по несколько человек в Тракторозаводском и Калининском районах. Все они входят в его избирательный округ. По аналогичному принципу Барышев рассчитывает на мандаты гордумы для своих людей в Центральном и Курчатовском районах, частично Металлургическом. Чуть больше половины депутатов гордумы от Тракторозаводского райсовета будет подконтрольны Видгофу. Овчинников и Рыльских зайдут в гордуму вместе со своим пулом от Советского и частично Калининского районов. Мошаров рассчитывает на своих людей в Ленинском районе, но ему придется тяжелее всех.

Олег Лакницкий (справа) может выставить кандидатов в округа, где работают его управляющие компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В формирование гордумы могут вмешаться еще несколько «игроков». Говорят, что глава треста «Магнитострой» Олег Лакницкий намерен провести своих людей в двух округах в Курчатовском район и в трех округах в Калининском районе — где работают его управляющие компании. Среди тех, чьи места бизнесмен хочет занять, — Довженко и Лапотышкин. «Ходят слухи, что Малофеев от имени земляка-магнитогорца Лакницкого ездил на переговоры с Барышевым. Но они поздно включились в переговорный процесс, на праймериз все округа уже заняты. Поэтому люди Лакницкого если пойдут на выборы, то самовыдвиженцами», — рассказал инсайдер.

Малофеев не ответил на звонок. Однако другой собеседник заявил, что такое вряд ли возможно, поскольку еще год назад при Тефтелеве удалось погасить большинство межэлитных конфликтов. «Нарушать „мирный договор“ не выгодно никому. Исходя их этого, в гордуме нового созыва примерно четверть мандатов должна отойти МГЕР. Столько же получат люди Барышева. Примерно треть — „Калининская семья“. Остальные отойдут системным, ресурсным и независимым депутатам», — спрогнозировал один из участников выборов.

Политтехнолог Сергей Клесун считает, что большое влияние на выборы в райсоветы окажет решение Текслера баллотироваться в качестве самовыдвиженца. «Пока мне видится, что по четверти мандатов в гордуме могут получить люди Бурматова, Барышева, Рыльских—Овчинникова и сильные независимые депутаты. Но мы говорим о раскладах единороссов. А партия без губернатора может показать плохой результат. И тогда после выборов 8 сентября мы можем увидеть совершенно другой состав гордумы», — резюмировал эксперт.