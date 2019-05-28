Как 15 дней протеста изменили власть, РПЦ, Козицына и Алтушкина

Цуканов контролирует ситуацию в ежедневном режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Острая фаза споров о судьбе собора Святой Екатерины завершена, а потому группы влияния и власти подводят итоги и формулируют выводы. Соучредители Фонда Святой Екатерины — гендиректор УГМК Андрей Козицын и глава РМК Игорь Алтушкин — по этому поводу встречались еще накануне вечером.

В настроениях Алтушкина и Козицына — глубокое возмущение

Главное настроение Козицына и Алтушкина — глубокое возмущение происходящим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Собеседники агентства уверены, что беседа бизнесменов целиком была посвящена событиям последних 15 дней. За две недели в Екатеринбурге успели вспыхнуть и затихнуть акции протестов против строительства кафедрального собора в сквере у театра драмы, а обсуждения этой темы вышли на второй, уже более спокойный круг.

Этот второй круг, впрочем, не избавил, а может быть даже усилил общее настроение бизнесменов — глубокое возмущение происходящим. Строить храм бизнесменам теперь предлагают за их деньги, но там, где выберут екатеринбуржцы.

Источник в УГМК рассказывает, что Андрей Козицын по этому поводу в сердцах сказал: «Площадку конечно нужно найти с учетом всех мнений и чтобы всех она устроила. Найдут, а потом пусть скинутся и построят там кафедральный собор».

Попутно со сменой векторов бизнесмены узнали о том, что в администрации президента в первые дни протеста была подготовлена «аналитичка» — опись всех земель, имеющихся в собственности Андрея Козицына и Игоря Алтушкина и потенциально являющихся площадками для застройки.

Медники подтверждают: среди протестующих были адекватные люди, с кем можно было вести переговоры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«При всем объеме помощи региону, которые оказывают УГМК и РМК — в их адрес нет никакой благодарности, даже просто из вежливости, нет, их берут и мешают с грязью. То есть 9 мая 120 тысяч человек послушали Олега Газманова, сходили в Иммерсивный театр, восхищались 3D-мэппингом и радовались устроенному медниками празднику. А через четыре дня вышли и стали крушить забор в сквере», — делится изумлением собеседник в одном из промхолдингов.

В РМК и УГМК при этом готовы признать, что «в толпе протестующих были адекватные люди, с которыми можно обсуждать вопрос». Общее настроение бизнесменов, как транслируют его инсайдеры — это возмущение. Часть его связана с тех, кто через митинг реализовывал свой собственный «шкурный» интерес: коммунистов, сторонников московского блогера Алексея Навального, представителей СтопГОКа из Челябинской области.

«Для кого-то это было попыткой набрать политических очков, а кто-то занимался откровенным шантажом», — делится впечатлением представитель РМК. По его мнению, именно как «шантаж» было воспринято крайне эмоциональное участие в митингах редакционного директора «Херст Шкулев Медиа» Рината Низамова. Тот занял позицию противника строительства в сквере, драматично кричал на охранников и создавал образ жертвы, рассказывая о поступающих в его адрес угрозах.

В ближайшее время Низамов обратится за спонсорской помощью к тем, кто планировал построить храм в сквере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для большей убедительности издание «Фонтанка» (входит в холдинг «Херст Шкулев Медиа») на второй день митингов, 14 мая, замешала в историю со сквером сына Игоря Алтушкина — Тимофея, опубликовав фото с его страницы в Instagram в статье «Сын миллиардера, который пытается построить храм в Екатеринбурге, улетел на бизнес-джете в Великобританию».

Интерес «Херст Шкулев Медиа» очевиден. В 2018 году Фонд Святой Екатерины выделил по разным оценкам от 30 до 40 млн рублей на проведение медиахолдингом «Народной премии» (в Екатеринбурге ее проводил портал «Е1.ру»). Этим летом пройдет очередной тур премии, и то, что Низамов рассчитывает в нем на деньги крупных спонсоров, он не скрывал уже на второй день протестов в сквере.

«Я не хочу конфликта, не хочу войн, всем надо работать на благо города, создавать такие проекты, как „Народная премия“, как „Академия РМК“, как очень крутой музей Великой Отечественной войны УГМК. Если мы будем садиться за стол переговоров, больше общаться, меньше называть людей нехорошими словами, то от этого все выиграют», — объяснял он после того, как еще несколько часов назад кричал на охранников и боксеров РМК, бравировал знакомством с Алтушкиными и нагнетал ситуацию.

Получить официальный комментарий Низамова сегодня не удалось. В Фонде Святой Екатерины также оставили вопрос о планах по поддержке стройки и будущих проектов оставили «без комментариев». Начальник управления общественных связей УГМК Алексей Свалов лаконично пояснил: «У компании есть озвученная официальная позиция — предлагаем ориентироваться на нее». Свою позицию компании выпустили в понедельник, 27 мая. В нем говорится, что после того, как будет окончательно выбрано место для нового храма, «которое устроит и успокоит всех», «металлургические холдинги рассмотрят обращение епархии о финансировании строительства».

Политолог Александр Белоусов убежден, что ни о каких обидах речи нет — меценаты просто отказываются выполнять работу власти и регулировать отношения горожан, епархии и всех остальных. «Речь не о том, хотят ли они тратить деньги, а сможет ли этот проект превратиться из конфликтного и несущего репутационные издержки в тот, который всех выведет в плюс», — уверен эксперт.

Полпредство продемонстрировало, что не потерпит разболтанности

Власти настроения Козицына и Алтушкина оказалось важны. Самое явное свидетельство этого — личный контроль за ситуацией с храмом полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. По данным «URA.RU», его заместитель Виктор Дубенецкий ежедневно проводит совещания, координируя благотворителей, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, мэрию Екатеринбурга и екатеринбургскую митрополию. «Основная позиция полпреда: нельзя унижать патриотично настроенных бизнесменов, так много сделавших для развития родного региона», — пояснил один из участников проходящих под руководством главы округа совещаний.

Куйвашев сохранил отношения с ФПГ, потому как, несмотря на провалы подчиненных, сделал все что мог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К слову, именно Николай Цуканов спас ситуацию, когда врио начальника ГУ МВД по Свердловской области Петр Кривегин проигнорировал требование губернатора Евгения Куйвашева обеспечить порядок в сквере в первый день митингов. Уже утром 14 мая полпред провел «оперативку» с участием руководства правоохранительных органов и предупредил: если ситуация с неповиновением повторится — об этом уже на следующий день будет проинформирован президент. В свердловском главке для получения разъяснений по этой теме предложили отправить официальный запрос.

Область: выводы сделаны, но время отставок еще не пришло

Как уточняет собеседник агентства, в полпредстве пришли к выводу, что слабым звеном, допустившим эскалацию агрессии в сквере стал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. В представлении окружной власти тот «заигрался в политику и живет ожиданием перевода губернатора на повышение в Москву, чтобы предложить себя в качестве преемника».

В полпредстве рассказывают, что вечером 13 мая (первый день митингов) Сергей Бидонько, получая сообщения от подчиненных и коллег о необходимости экстренно реагировать на ситуацию отвечал: «Успокойтесь, завтра об этом уже никто не вспомнит».

Сам вице-губернатор утверждает «URA.RU», что «максимально полно контролировал ситуацию и занимался координацией». «Направление завалено, но отставки не будет, потому что на поводу у оппозиции никто не пойдет. Выводы, конечно же, уже сделаны», — объяснил диспозицию один из коллег Сергея Бидонько по правительству.

Митрополит Кирилл выглядел слабо в ситуации со сквером, но уже начал работу над ошибками Фото: Анна Майорова © URA.RU

Провалы подчиненных рисковали подорвать отношения между промышленниками и губернатором Куйвашевым. Однако сегодня в обладминистрации уверены, что «отношения, как и прежде, великолепные». Аргументом в этом случае является мнение, что губернатор «максимально полно поддержал главных партнеров и благотворителей области» и «сделал все, что мог в своем статусе и своем положении».

Митрополиту Кириллу нечем оправдать свое бессилие

В этой связи главной жертвой общего настроения видят екатеринбургского митрополита Кирилла. Ведь за две недели протестов тот продемонстрировал недееспособность епархии — на беседы с митингующими вышло от силы пара десятков священников во главе с руководителем Храма-на-Крови отцом Максимом Миняйло. Сам Владыка еще недавно проводивший многотысячный молебен, в разгар протестов скрылся, а на публику вышел только по окончании всех волнений, постаравшись занять роль медиатора.

Впрочем, уже в конце второй недели митрополит начал «работу над ошибками»: в пятницу, 24 мая, и в обращении православных к мэру, и в выступлении отца Вениамина на слушаниях прозвучала вполне конкретная просьба относиться с должным уважением к имени мецената Игоря Алтушкина.