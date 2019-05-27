26 мая 2019

УГМК и РМК оставили за собой последнее слово в вопросе о строительстве собора Святой Екатерины

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 10:15
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Презентация социального проекта «Будущие МЫ». Екатеринбург, козицын андрей, алтушкин игорь
Гендиректор УГМК Андрей Козицын (в центре) и глава УГМК Игорь Алтушкин примут решение о финансировании проектаФото: Анна Майорова © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Инвесторы строительства собора Святой Екатерины УГМК и РМК примут решение о финансировании проекта после того, как будет окончательно выбрано место для нового храма. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе УГМК, ответственность за выбор территории лежит на городской власти и Екатеринбургской епархии.

«УГМК и РМК ждут очередного решения жителей Екатеринбурга, городских властей и Екатеринбургской епархии относительно такого места для возведения храма, которое устроит и успокоит всех. После того, как будет принято окончательное решение, металлургические холдинги рассмотрят обращение епархии о финансировании строительства», — говорится в совместном заявлении компаний.

Фонд Святой Екатерины (УГМК и РМК его соучредители) собирался построить собор Святой Екатерины на территории сквера у драмтеатра. Однако часть жителей города оказалась против, начались несанкционированные митинги. Мэрия Екатеринбурга Александр Высокинский решила провести опрос, чтобы определить площадку, которая устроит всех.

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