УГМК и РМК оставили за собой последнее слово в вопросе о строительстве собора Святой Екатерины

Гендиректор УГМК Андрей Козицын (в центре) и глава УГМК Игорь Алтушкин примут решение о финансировании проекта Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Инвесторы строительства собора Святой Екатерины УГМК и РМК примут решение о финансировании проекта после того, как будет окончательно выбрано место для нового храма. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе УГМК, ответственность за выбор территории лежит на городской власти и Екатеринбургской епархии.

«УГМК и РМК ждут очередного решения жителей Екатеринбурга, городских властей и Екатеринбургской епархии относительно такого места для возведения храма, которое устроит и успокоит всех. После того, как будет принято окончательное решение, металлургические холдинги рассмотрят обращение епархии о финансировании строительства», — говорится в совместном заявлении компаний.

Фонд Святой Екатерины (УГМК и РМК его соучредители) собирался построить собор Святой Екатерины на территории сквера у драмтеатра. Однако часть жителей города оказалась против, начались несанкционированные митинги. Мэрия Екатеринбурга Александр Высокинский решила провести опрос, чтобы определить площадку, которая устроит всех.