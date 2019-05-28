От Шумкова в Совфед может пойти действующий сенатор. Не Перминова

Вадиму Шумкову предстоит выбрать важного соратника на ближайшие годы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

Не позже чем через полтора месяца врио губернатора Курганской области Вадим Шумков должен будет объявить трех своих кандидатов в Совет Федерации. Времени для борьбы возможным претендентам немного, а их список только увеличивается. Причем добавился неожиданный сценарий с рокировкой сенаторов.

Председатель избиркома Курганской области Валерий Самокрутов уточнил, что список из трех претендентов на пост сенатора кандидат в губернаторы должен сдать при регистрации. «На сбор подписей дается 30 дней [после официального объявления выборов]. Плюс время на проверку и регистрацию — получается не менее 40 дней после объявления выборов», — конкретизировал он. Ожидается, что избирательная кампания в Зауралье стартует 6 июня — таким образом, список сенаторов должен быть озвучен в середине июля.

Алексей Кокорин и Елена Перминова остаются претендентами на сенаторское кресло Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Официально комментировать тему со списком сенаторов в окружении врио губернатора Вадима Шумкова не спешат, заявляя, что списка пока не существует. Ранее озвучивалось несколько имен зауральских политиков, которые могут в него войти. Так, помимо действующего сенатора Елены Перминовой, в качестве претендента на этот пост назывался экс-глава Зауралья Алексей Кокорин. Елена Перминова от комментариев отказалась, отметив, что в ближайшее время все станет известно. «За время ее работы в Совете Федерации не произошло ничего выдающегося», — сдержанно оценил ее вклад политолог Дмитрий Ковалев.

А политтехнолог Алексей Орлов высказался в защиту кандидатуры бывшего губернатора, которого многие списали со счетов из-за отсутствия после отставки в публичной повестке. Он предположил, что ситуация, когда многие недостатки в области списывались на просчеты прошлой команды, была заранее обговорена. «Назначение Кокорина сенатором может быть полезным для действующей команды с той точки зрения, что он пользуется уважением у муниципальных служащих, а кроме того, представляет территорию с непростой электоральной обстановкой», — объяснил он. Получить комментарий Кокорина не удалось — имеющийся в распоряжении редакции номер телефона недоступен.

Владислава Кузнецова называют «свежим дыханием» для Зауралья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Также в числе возможных кандидатов назывались нынешние заместители Шумкова: руководитель представительства Курганской области при правительстве РФ Андрей Алексеев и вице-губернатор Владислав Кузнецов. В пользу последней версии один из источников выдвинул весомые аргументы: «Кузнецов долгое время работал в „Сибуре“. Возможно, нефтехимический холдинг пообещал поддержку Шумкову взамен на пост для своего лоббиста в Совете Федерации». Политтехнолог Алексей Орлов отметил, что Кузнецов, по его мнению, обладает свежим взглядом на ситуацию в области и неоценимым опытом в бизнесе. «Кузнецов интересен с точки зрения потенциального развития, это новое дыхание для области. Он знает не только как тратить деньги, но и как их зарабатывать», — отметил Орлов. Получить комментарий Кузнецова также не удалось.

За время работы Сергея Лисовского (слева) в Зауралье сменился третий губернатор. На фото — с экс-главой региона Олегом Богомоловым (второй слева) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Влиятельный собеседник «URA.RU» предложил не забывать, что у второго курганского сенатора, Сергея Лисовского, полномочия истекают через год: в 2020 году обновится состав областной думы, от которой он выдвинут. «Сейчас Лисовский нечасто появляется в регионе, у населения накопилась усталость, ведь он занимает пост сенатора аж с 2004 года. Далеко не факт, что ему будет легко избраться депутатом в областную думу, чтобы снова стать сенатором. Возможно, он сумел договориться с Шумковым, чтобы без лишних хлопот гарантировать себе место в верхней палате парламента», — изложил аргументы собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

«Сергей Федорович — профессиональный сенатор, он показал свою эффективность и принес немало пользы для Курганской области, привлекая инвестиции в регион», — высказал свое мнение Дмитрий Ковалев. Сергей Лисовский не захотел давать комментарии.

После перехода Лисовского на оставшийся до перевыборов областной думы срок его должен заменить другой депутат. И тут вероятным претендентом называют не спикера думы Дмитрия Фролова,, а промышленника, депутата курганской облдумы Сергея Муратова. Впрочем, свое желание занять кресло сенатора Муратов традиционно отрицает: «У меня хватает нагрузки».