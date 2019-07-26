Потеряли Терезу Мэй? Коллаж: соцсети

Из очередного выпуска «Инсайдов» вы узнаете, что Козицына попросят закрыть дыру в свердловском бюджете. — ЛДПР отказалась от свердловских депутатов. — Кокшаров пошел ва-банк после визита Путина в УрФУ. — Текслер ужесточил требования к кадрам. — Ямал может получить нового прокурора только под Новый год. — Губернатор Решетников поручил «мочить» мэра Кунгура, но потом передумал. — Производитель ракетных двигателей в Перми получит миллиарды. И многое другое. Приятного чтения!

Инсайды Челябинской области

Инсайды Тюменской области

Инсайды ХМАО

Инсайды ЯНАО

Инсайды Пермского края

Инсайды Курганской области

Инсайды Свердловской области

Козицына попросят закрыть дыру в свердловском бюджете

Владимир Жабриков © URA.RU

Окружение губернатора обсуждает радикальный способ закрыть дыру в областном бюджете, которая должна образоваться к концу текущего года. По прогнозам ФНС, региональные власти смогут наполнить казну всего на 97,8%. Недостающие миллиарды предлагают компенсировать УГМК. Технически металлургам предложат заплатить часть налога на прибыль в бюджет авансом. Какие преференции может получит взамен Андрей Козицын, пока не ясно. Вопрос стоит остро, так что, возможно, ему предложат выбирать бонусы самостоятельно.

Ветлужских ищет подряд, достойный «человека труда»

Лидер свердловских профсоюзов и лицо проекта «В защиту человека труда» Андрей Ветлужских хватается за последнюю возможность сохраниться в политике. Функционер, который обязан политической карьерой экс-полпреду Игорю Холманских, вместе с его уходом потерял и шансы сохраниться в Госдуме, и надежды на новые проекты, которые, рассказывают слухмейкеры, укрепляли бюджет депутата. Попытки парламентария стать видеоблогером и вести консультации в соцсетях — сигнал окружению свердловского губернатора: «человек труда» может быть полезен в случае кризисов на предприятиях. Но посылы Ветлужских пока, кажется, никто не слышит.

Депутаты Заксобрания негодуют: «нас считают за обслугу на празднике»

Анна Майорова © URA.RU

Новым форматом работы с мэрами недовольны областные депутаты. Пространства санатория «Гранатовая Бухта» достаточно ограничены, поэтому резиденции губернатора пришлось решать болезненный вопрос с рассадкой гостей. Для мэров и ключевых VIP — Евгения Куйвашева и его замов, Людмилы Бабушкиной, Виктора Шептия и Владимира Власова — места хватило в основном зале. Депутатов отселили в другое помещение, где они оказались вместе с работниками аппарата и прочим персоналом. «Нас за обслугу считают», — ворчат депутаты, не понимая, зачем их вообще позвали на Совет.

Терешкову прислали «черную метку»

Сотрудники экономического блока правительства в открытую дают понять председателю бюджетного комитета Владимиру Терешкову, что его время вышло. Наблюдатели обращают внимание на важный аппаратный знак: на последнее заседание комитета вместо исполняющей обязанности министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяны Гладковой был отправлен ее заместитель, который, просидев полчаса, сказал, что у него более важное заседание, и ушёл. «Терешков сначала даже не понял, что происходит, но потом понял намек», — пересказывают реакцию старожила Заксобрания очевидцы.

Полпреда губернатора Астахова назвали симулянтом

Владимир Жабриков © URA.RU

Главу Южного управленческого округа Свердловской области Михаила Астахова, госпитализированного в ночь после приговора, заподозрили в симуляции болезни. Мужчину доставили в больницу с подозрением на сердечный приступ, однако обследования пока не подтверждают диагноз. Источник «URA.RU» в минздраве Свердловской области намекнул, что «больничная история» это подготовка почвы, чтобы осужденный получил освобождение от колонии по медицинским показаниям.

Депутатов оскорбило распределение новых автомобилей

У депутатов свердловского Заксобрания две вечные темы для конфликтов: кабинеты и служебные автомобили. В июле поводом снова стали служебные Toyota. Их выдали ветеранам депутатского корпуса (хотя некоторые водители и было недовольны: у машин более слабый движок), а старые машины отдали водителям, которые возят «молодежь». Рассказывают, что это неожиданно взбесило лидера единороссов Виктора Шептия. Чтобы показать свою позицию, он выбрал ассиметричный ответ — и дал команду лояльным к нему депутатам не ездить на Сабантуй. Парламентариев на празднике и правда было немного.

Высокинский перессорит своих оппонентов в думе Екатеринбурга

Анна Майорова © URA.RU

Начало политического сезона в администрации Екатеринбурга обещает быть жарким. Рассказывают, что Александр Высокинский, разочарованный первым годом работы в постоянной обороне, перехватит инициативу в противостоянии с депутатами городской думы. Первым шагом может стать инициатива о введении поста второго вице-спикера, который буде отвечать как раз за работу с мэрией. Вопрос не только в разделении полномочий, намекают в окружении Высокинского: в борьбе за право занять новый руководящий пост группы депутатов начнут борьбу друг с другом. По ее итогам одни будут повержены, а другие станут союзниками Высокинского.

ЛДПР отказалась от свердловских депутатов

По неофициальной версии, действующие депутаты Заксобрания от ЛДПР получили устное предупреждение, что их шансы на повторное выдвижение от партии Жириновского в 2021 году стремятся к нулю. Якобы региональное отделение либерал-демократической партии ушло под контроль нового спонсора. У группы, которую называют новым обладателем франшизы, уже есть пул депутатов в думу Екатеринбурга. и наследство ЛДПР ее интересует мало. Действующие парламентарии в списки партии Жириновского не попадут и уже начали искать альтернативные пути избрания или думают о других вариантах трудоустройства.

Мэрия Екатеринбурга лишит «авторитетных бизнесменов» самого ценного актива

Сплетники в администрации Екатеринбурга не исключают, что бизнесмены, которые надеялись участвовать в приватизации или планировали заключить договор концессии на МУП «Водоканал», останутся ни с чем. Шансов, что предприятие остается в муниципальной собственности, все больше: в 2020 году завершает свое действие принятая в 2006 году инвестиционная программа, в рамках которой было произведено масштабное обновление сетей и технологического производства «Водоканала». По большей части она финансировалась за счет надбавки к тарифам. Не исключено, что уже в начале 2021 года будет поднят вопрос об отмене инвестиционных надбавок. Без них тарифы на воду и водоотведение станут неинтересными для большинства потенциальных инвесторов.

Захаров сделает итоги выборов в думу Екатеринбурга непредсказуемыми

Владимир Жабриков © URA.RU

Илья Захаров зашел на пост руководителя аппарата мэрии с амбициозными планами, утверждают слухмейкеры. Рассказывают, что он намерен провести в областном центре избирательную реформу, кардинальным образом изменив нарезку границ одномандатных округов. Если новые границы будут утверждены и опубликованы непосредственно перед стартом избирательной кампании, это позволит команде Александра Высокинского ослабить позиции оппозиционно настроенных к ней группы депутатов и помешать им переизбраться на очередной срок.

Окружение Тунгусова отправилось мотокроссом по Европе

Пошли слухи, что люди из ближайшего окружения Владимира Тунгусова выбрали необычный формат летнего отдыха. Якобы группа из 10-15 сохранивших ему верность политиков и бизнесменов села на мотоциклы и отправились в путешествие по дорогам Европы. Не исключено, что одну из остановок мототуристы совершат в провинции Венето. Именно там, намекают знатоки, любит отдыхать сам бывший «серый кардинал» уральской политики.

Кокшаров пошел ва-банк после визита Путина в УрФУ

Приезд Путина буквально окрылил ректора УрФУ Виктора Кокшарова. Чиновники обратили внимание на то, как смело он начал строить планы — в том числе трудоустраивать членов команды Владимира Тунгусова. Речь идет в первую очередь о назначении заместителем проректора Сергея Тушина. Трудоустройство на низовую должность в вузе задело самолюбие бывшего вице-мэра, но не вызывало ни у кого вопросов. Сейчас же он приблизился к руководящему составу университета. Поговаривают, что у Кокшарова уже состоялся телефонный разговор с Евгением Куйвашевым. На прямой вопрос о том, чем ректор так обязан команде Тунгусова, тот якобы туманно ответил — «ещё неизвестно, кто от кого больше зависит».

Свердловский бизнесмен создает Российскую партию п**********

Владимир Жабриков © URA.RU

Рассказывают, что у руководителя свердловского отделения «ОПОРЫ России» Ильи Тыщенко появились мысли о создании собственной федеральной партии. Сокращение до боли знакомо всему политическому истеблишменту — РПП. То есть Российская партия предпринимателей. Ирония в том, что пенсионер участвовал в выборах от Российской партии пенсионеров и даже претендовал на лидерство в ее региональном отделении. Но желаемый пост Тыщенко не получил, так что создает свою РПП.

Григорий Лепс стал агитатором на выборах в Верхотурье

Известный исполнитель шансона Григорий Лепс в прошлые выходные инкогнито посетил Верхотурье — шепчутся поклонники его таланта в резиденции губернатора. По одной из версий, визит носил политический характер: в муниципалитете начинается кампания по выборам депутатов местной думы, и поддержка Лепса станет решающим козырем для одного из кандидатов. Эту теорию подкрепляет тот факт, что певец пообещал вернуться в Верхотурье в начале сентября — как раз накануне дня голосования.

За падение инвестрейтинга региона ответит «Титановая долина»

Владимир Жабриков © URA.RU

Рассказывают, что требования Евгения Куйвашева повысить инвестрейтинг региона заставили нервничать руководство «Титановой долины». Деятельность структуры не первый год вызывает вопросы у наблюдателей, но теперь есть основания для ее обоснованной критики. Она неинтересна новым резидентам и в тягость действующим, потому что руководители «Титановой долины» якобы обложили спецналогами не только своих генподрядчиков, но и субподрядчиков. «Деньги в три шкуры дерут, выгоды от работы никакой», — негодуют постояльцы экономической зоны

МУГИСО ждет новая проверка из-за рекламных щитов

Ходят слухи, что у силовых структур появился новый повод для проверки деятельности МУГИСО. После того, как ведомство получило полномочия по контролю за рекламным рынком Екатеринбурга, участники рынка вздрогнули. Владельцы бизнеса обсуждают изъятия рекламных конструкций на том основании, что они якобы были установлены незаконно. При этом вскоре владельцы снесенных щитов и билбордов обнаруживают свое имущество в других частях города. Кто ими распоряжается после демонтажа — никому не известно.

Журналист, готовивший пикет против Путина, надеется на трудоустройство в Праге

В медиасообществе обсуждают намерение директора телеканала «Крик-ТВ» Евгения Губко открыть студию в Праге. Совсем недавно он жаловался на бедственное положение, объясняя это тем, что местные каналы практически разорены. И даже планирован устроить пикет, чтобы обратить внимание на эту тему Владимира Путина. Мероприятие он широко анонсировал, но никакой реакции властей на угрозы Губко не было, так что он предпочел тихо свернуть протестную активность.

Строители инновационного ЖК оставили горожан без бомбоубежища

Строители жилого комплекса iTower разрушили бомбоубежище на Белинского, рассказали «URA.RU» инсайдеры. По слухам, оно находилось в федеральной собственности, поэтому теперь у МЧС могут появиться вопросы к девелоперу «Атлас девелопмент». Наблюдатели напоминают, что для компании это уже не первый скандал. Недавно топ-менеджер фирмы Вячеслав Батаков был приговорен к двум годам «условки» за мошенничество.

Жители Академического послали депутата за хвастовство в «Инстаграме»…

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Мещеряков умудрился на пустом месте поссориться с жителями своего округа. В Instagram он написал, что приложил немало усилий, чтобы решить вопрос с силовым захватом двора — но благодаря его участию и действиям жителей забор около дома по улице Амундсена, 135 был снесен. Местные удивились такому признанию: помощи от Мещерякова они так и не дождались, но точно не готовы отдать свою маленькую победу ему. В комментариях — «народная любовь» в лучшем виде. По понятным причинам публиковать такую лексику в СМИ нельзя.

Жители Свердловской области устали от пиара на благоустроенных дворах

Программа «Комфортная среда» только запущена, а уже вызывает недовольство и раздражение жителей Свердловской области. Причина — в качестве работ или срыве сроков (тут больших нареканий как раз нет), а в попытках депутатов всех партий и законодателей всех уровней пиариться на этой программе. Дошло до того, что с инспекцией приехал вице-губернатор Сергей Бидонько: программу реализует министерство ЖКХ совместно с администрациями муниципалитетов, но жителей требовалось в первую очередь успокоить.

Инсайды Челябинской области

Текслер ужесточил требования к кадрам…

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что врио губернатора Алексей Текслер ужесточил требования к кандидатам в свою команду. По слухам, теперь он сверяет кандидатуры с силовыми органами. Выясняет, какая информация есть на будущих назначенцев в ФСБ, прокуратуре и следственном комитете. Только после этого принимаются решения начать сбор документов для подготовки кадровых решений. Таким образом, судачат в кулуарах, Текслер старается избежать осложнений, чтобы потом не случилось так, что к его подчиненному пришли люди в погонах. Пусть и за старые грехи.

… и запретил проводить без себя аппаратки

А еще говорят, что Алексей Текслер дал команду не проводить аппаратные совещания, если его нет в Челябинске. Раньше подобные совещания, если Текслер отсутствовал, проводил его первый заместитель Виктор Мамин, а иногда, до своего увольнения, первый вице-губернатор Евгений Редин. Но теперь, по слухам, Текслер отдал распоряжение переносить аппаратные совещания на другой день, если он не сможет провести его сам. Даже ходят слухи, что аппаратные совещания перенесут на вечер пятницы, чтобы заслушивать итоги рабочей недели и нарезать задачи не только на неделю предстоящую, но и на выходные.

Редина ждут на ММК…

Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшему первому вице-губернатору Евгению Редину готовят должность руководящего менеджера на Магнитогорском металлургическом комбинате. Как рассказывают слухмейкеры, по распоряжению руководства ММК сейчас формируется круг вопросов, за которые он будет отвечать. Иными словами, Редин должен вернуться на предприятие, где началась его карьера и откуда он дважды уходил во власть. Некоторые сплетники уверяют, что Редину даже хотят предложить возглавить завод в Турции, зарубежную «дочку» комбината.

…, а он остается в Челябинске

Но в окружении Евгения Редина говорят, что он не собирается ни в Магнитогорск, ни в Турцию, а решил остаться в Челябинске и заниматься бизнесом. Уже просматривает проекты, которыми стоит заняться. Говорят, что Редин не хочет возвращаться на ММК, потому что «в одну реку не то, что трижды, а дважды входить не стоит». Двойное вхождение во власть Редину больших удач, во всяком случае, не принесло. Говорят, что Редин даже пообещал: «Больше в политику ни ногой!»

На Мурыгиным сгущаются тучи…

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что под начальником ГИБДД Челябинской области зашаталось кресло, и это связано с большим количеством ДТП в регионе в последнее время. Причем в разы выросло число погибших. Раньше такую печальную статистику давали, в основном, ДТП на федеральной автодороге М5, именуемой среди водителей «трассой смерти». Но все больше происшествий на территориях городов и на внутриобластных дорогах. Начальник полицейского главка региона Андрей Сергеев в гневе. Вчерашняя гибель в ДТП экс-начальника Орджоникидзевского РОВД Магнитогорска Сергея Попова и сегодняшняя авария с маршруткой в Челябинске усилила генеральский гнев.

… проверяющие уже в курсе

Вадим Ахметов © URA.RU

Именно тот факт, что число ДТП выросло в разы, и заинтересовал комиссию из Москвы, прибывшую в Челябинск для повторной проверки ГУ МВД по региону и решении ряда других вопросов. На фоне суровой статистики выросло число уголовных дел в отношении работников ГИБДД. И хотя поймать на взятках автоинспекторов помогает управление собственной безопасности, очков начальнику областного ГИБДД Андрею Мурыгину это не добавляет. Иными словами, как говорят сплетники, московские проверяющие займутся заодно и ГИБДД.

Главный полицейский Челябинской области может сменить место работы раньше, чем ждали

Вадим Ахметов © URA.RU

Болтают, что все эти проверки показатель того, что начальник областного главка Андрей Сергеев все-таки готовится к переводу в другой регион. Хотя весной он заявлял подчиненным, что никуда до саммитов ШОС и БРИКС не уйдет. Теперь, когда основные мероприятия, те, что с участием президентов, переносят в Санкт-Петербург, уже нет необходимости так держаться за регион. Тем более что к контролю за расходованием средств ГУ МВД привлекать пока не стали. «Может и уйдет осенью, после выборов, в другой регион», — судачат сплетники.

Из полицейского штаба бегут сотрудники

А еще в ГУ МВД по региону болтают, что от начальника штаба областной полиции Владимира Кабешова массово бегут сотрудники. Год назад по решению начальника главка Андрея Сергеева в состав штаба ввели полицейскую инспекцию, ранее существовавшую автономно. У Кабешова выросло число сотрудников и расширились полномочия. После чего и началось массовое бегство. Те, у кого уже скопился стаж для выслуги лет, просто ушли на пенсию. Кто-то перешел в другие службы. В итоге за минувший год состав штаба обновился почти полностью. Якобы с Кабешовым просто невозможно работать. И еще говорят, что ушли хорошие профессионалы.

Котова не знает, кем заменить Крехтунова

Вадим Ахметов © URA.RU

Один из тех, кого называют в администрации Челябинска кандидатом на увольнение, это вице-мэр по ЖКХ Евгений Крехтунов. Болтают, что Крехтунова уже давно бы отправили в отставку, но врио мэра Наталья Котова пока не решила, кем его заменить. Вариант, чтобы поставить на эту должность начальника управления ЖКХ Дмитрия Петрова, ее тоже не устраивает. А оголять сферу вопросов в разгар подготовки к зиме рискованно.

Барышев стал токсичным…

Болтают, что депутат Госдумы Андрей Барышев стал токсичной фигурой не только из-за политических разборок на выборах в райсоветы Челябинска, где он ведет свой пул. Но и из-за кампании по сносу незаконных киосков и парковок, затрагивающей его бизнес. Некоторые уже остерегаются встречаться с ним в публичных местах. А еще говорят, что не случайно вице-мэром по правовым и имущественным вопросам назначили Надежду Рыльскую, а не председателя комитета по имуществу Сергея Чигинцева, который с весны работал в статусе и. о. вице-мэра. Мол, Чигинцев не получил повышения как раз из-за контактов с Барышевым.

…и Антипов ему не помог

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что против снятия с выборов в Курчатовский райсовет Челябинска предпринимателя Александра Богрянцева активно выступал глава района Сергей Антипов. По слухам, он сам звонил в территориальную избирательную комиссию и просил, чтобы Богрянцева, неправильно указавшего свои судимости, простили. Но терризбирком завтра примет решение, скорее всего, не в пользу кандидата-единоросса. А саму историю расценили как еще один проигрыш Андрея Барышева, так как Богрянцева продвигал именно он.

МГЕР в панике: эсеры наступают

Вадим Ахметов © URA.RU

В кулуарах отмечают, как активизировались на выборах в райсоветы Челябинска кандидаты от «Справедливой России». Ни для кого не секрет, что лидер эсеров, депутат Госдумы Валерий Гартунг в обмен на то, что не будет выдвигаться на выборы губернатора, надеется получить свои пулы в райсоветах, а потом и в гордуме. О чем и были некие переговоры с «Единой Россией». Но самое интересное состоит в том, что своих самых ресурсных кандидатов Гартунг выставил в тех округах, на которых от «Единой России» идут представители «Молодой гвардии „Единой России“» (МГЕР). В рядах МГЕР, и без того стремительно теряющих свои позиции, царит натуральная паника.

Предвыборная война ушла в соцсети

Вадим Ахметов © URA.RU

После того, как стало понятно, что эсеры всерьез хотят получить свой пул в думе, почему-то в разы выросло число анонимных аккаунтов, в которых устроили самую настоящую травлю секретаря регионального отделения «ЕР» Владимира Мякуша. По слухам, в этой травле подозревают МГЕР. Забавно, но как только предъявили претензии «молодогвардейцам», в этих же аккаунтах появилась пара негативные постов про куратора МГЕР, депутата Госдумы Владимира Бурматова. Не слишком критичных. Правда, потом авторы опять переключились на Мякуша и «старую гвардию» партии.

Старая команда обиделась за Сумина

Вадим Ахметов © URA.RU

Когда в кулуарах стали обсуждать провалы команды экс-губернатора Бориса Дубровского в вопросах подготовки саммитов, многие вспомнили его предшественника Михаила Юревича. Дескать, когда Юревич руководил регионом, он умел привлечь в Челябинск знаковые мероприятия. К примеру, при Юревиче состоялся чемпионат мира по дзюдо, на который приезжал президент РФ Владимир Путин. Эти разговоры очень обидели членов команды предшественника Юревича, ныне покойного экс-губернатора Петра Сумина. Они стали рассказывать всем, что на самом деле чемпионат готовил Сумин, просто провести его не успел, так как в регионе сменилась власть.

Овчинникову послали сигнал

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что вице-спикеру гордумы Челябинска Сергею Овчинникову послали особый сигнал. Он отвечает от «Единой России» за выборы в Советском районе. На праймериз выиграла и выдвинулась в райсовет от «ЕР» общественница Валерия Гришина. Сама же Гришина, как все вдруг вспомнили, активно поддерживает оппозицию, в лице юриста Василия Московца, лидера движения «СтопГОК». Московец выдвинулся в депутаты Воздвиженского сельского поселения Сосновского района и, конечно же, выступает против «ЕР». Теперь от Овчинникова требуют разобраться, как так получилось, что партию власти на выборах в его территории представляет Гришина, соратница Московца.

Инсайды Тюменской области

В Тюменской области Ершов победил Менделеева

Дмитрий Ткачук © URA.RU

В думских кругах посмеиваются, что Петр Ершов все-таки одолел Дмитрия Менделеева, именем которого назвали аэропорт Рощино. Сплетники помнят, что в голосовании за выбор имени для аэрохаба изначально лидировал сказочник, а ученый резко вырвался вперед лишь после публичной поддержки губернатора Моора. «В итоге про Менделеева никто не вспоминает, зато вице-спикер облдумы Андрей Артюхов, изначально ратовавший за Ершова, сделал из „Конька-горбунка“ целый бренд — и области, и самого себя», — шутят сплетники.

В рядах единороссов смятение перед выборами

Рассказывают, что несколько претендентов на депутатские кресла от «Единой России» внезапно перед выборами уехали в отпуск. Якобы речь идет о некоторых кандидатах в члены городской думы Ялуторовска и сельских дум Тюменского района. В итоге, работа по их продвижению в массы попросту встала, к вящему неудовольствию партийной элиты региона. «Совсем обнаглели, надеются только на партийный ресурс, а сами отдыхают. Конечно, путевки-то заранее куплены, не пропадать же им. При том, что все эти кандидаты проблемные», — зло перешептываются в политтусовке.

Свежий эсер решил применить новый закон против СМИ

Николай Бастриков © URA.RU

По слухам, кандидат на место в областной думе Максим Карпиков, выдвинутый «Справедливой Россией», решил использовать новый закон о фейковых новостях и подать в суд на несколько тюменских и федеральных изданий. Те, дескать, продолжают называть его коммунистом (ранее он состоял в партии), тогда как даже на сайте облизбиркома он числится беспартийным. «Впрочем, велик шанс, что договорятся полюбовно», — рассказывают инсайдеры.

Компанию, связанную с депутатом гордумы, уличили в нарушении КЗОТ

Инсайдеры от ЖКХ сообщают, что в управляющей компании «Универсал», владельцем которой считается депутат гордумы Тюмени Александр Григорьев, царят гулаговские порядки. Якобы руководство при устройстве на работу заставляет всех сотрудников подписывать заявление на увольнение по собственному желанию с открытой датой. «Нередко бывает, что официально сотрудник в отпуске без содержания, а на работу ходит. В общем, забыл народный избранник про КЗОТ», — злятся слухачи.

Глава одного из районов Тюменской области близок к отставке

Говорят, что глава администрации Рамай Сунгатулин близок к тому, чтобы подать в отставку. Причем не из-за недовольства губернатора Моора, а по собственному желанию — якобы у чиновника серьезные проблемы со здоровьем. Косвенным признаком близкой отставки называют и награждение Сунгатулина званием «Почетный работник органов госвласти и местного самоуправления Тюменской области». «Так обычно награждают перед выходом на пенсию», — шепчутся в Желтом доме.

Инсайды ХМАО

Губернатор Комарова припугнула подчиненных отставками…

В югорском правительстве поговаривают, что губернатор Наталья Комарова поставила перед кураторами спорта в регионе железное условие, касаемо проведения в Ханты-Мансийске предстоящей шахматной олимпиады. «Дословно пересказать фразу губернатора не могу, но в случае провала все ответственные за мероприятия чиновники, включая директора департамента спорта, могут смело собирать чемоданы и искать себе новое место работы. Что логично, учитывая важность события», — судачат сплетники.

…, а еще — устроила взбучку подчиненным за опоздания

Алексей Андронов © URA.RU

Ходят слухи, что губернатор Югры Наталья Комарова сделала внушение своим подчиненным за опоздания на службу. Окружные чиновники в последнее время взяли себе за моду не смотреть на время, когда приходят на работу. Однако эта ситуация не ускользнула от главы региона. Комарова на одной из планерок четко дала понять своим замам и руководителям департаментов и служб, чтобы они контролировали сотрудников. «Теперь все находятся на местах за 20 минут до начала рабочего дня», — смеются в кулуарах правительства Югры.

Прокуратура ХМАО заинтересовалась законностью рейдов Росгвардии

В правоохранительных кругах региона поговаривают, якобы окружная прокуратура заинтересовалась сотрудниками Росгвардии Ханты-Мансийска, которые регулярно устраивают ночные рейды по питейным заведениям города. «У надзорного органа появились вопросы по факту законности и мотивов подобных рейдов. Ты сидишь с друзьями, никого не трогаешь, а тут забегают люди в масках и кладут всех мордой в пол. Очень неприятная история получается», — судачат сплетники.

Главе Сургутского района устроили выволочку за манеру общения со СМИ

Александр Кулаковский © URA.RU

Поговаривают, что главе Сургутского района Андрею Трубецкому серьезно досталось от Белого дома за разосланный в СМИ документ с правилами написания информационных материалов про него самого и мэрию. Чиновнику поставили в упрек, что таких установок для СМИ нет, даже когда речь идет про освещение деятельности губернатора Югры. «Может быть, это послужит уроком для Трубецкого, который почему-то считает, что за деньги журналисты должны вылизывать его с головы до пяток. Хотя речь идет об информировании аудитории о происходящем в муниципалитете в соответствии со своими редакционными стандартами. Бесплатно писать про то, что происходит в деревнях, где живет по тысяче человек, просто не имеет смысла. Без громкого инфоповода — это никому не интересно», — судачат в медиатусовке.

Экс-директор Газпром трансгаз Сургут переезжает в Тюмень

Слухачи утверждают, что бывший генеральный директор «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов постепенно перебирается в Тюмень. После непродления с ним контракта весной, заслуженный газовик отходит от дел и задумывается о переезде в областную столицу. Что удобно для него и тем, что он по-прежнему является депутатом тюменской областной Думы. «Иванов после произошедших кадровых перестановок в „Газпроме“ сразу говорил, что не хочет и не умеет быть советником. Так что теперь его ничего не держит в Сургуте», — шепчутся слухмейкеры.

На сургутский ЗСК приедет проверка из Санкт-Петербурга из-за экологического скандала

Говорят, что на сургутском заводе стабилизации конденсата с содроганием ожидают результатов проверки надзорных органов по поводу обвинений в загрязнении окружающей среды метанолом. Какие-то факты якобы нашли свое подтверждение и теперь газовикам предстоят большие разбирательства по этому поводу. О ситуации уже доложено руководству «Газпром переработки» в Санкт-Петербурге. Из Северной столицы в августе должна прилететь команда аудиторов, которые будут разбираться в происходящем.

Главврач сургутского перинатального центра обиделась на коллег

Алексей Андронов © URA.RU

Поговаривают, что главный врач сургутского перинатального центра Лариса Белоцерковцева расстроена саркастическими комментариями коллег из-за своей статьи в профессиональном медицинском издании. Якобы она убила на нее много времени, рассчитывая на положительный отклик, а в результате все произошло с точностью до наоборот. «Поводов для расстройства у Ларисы Дмитриевны в последнее время хватает. Самое главное, что в Сургуте никак не закончится строительство нового перинатального центра, сроки окончания его строительства уже неоднократно переносились», — обсуждают слухачи.

Либерал-демократы требуют лишить зарплаты члена «Единой России»

Слухачи рассказывают, что члены ЛДПР хотят заставить единоросса вернуть в бюджет полученные им в качестве зарплаты деньги. «В мае этого года в Локосово уволили из-за подложного диплома директора бюджетного учреждения — члена партии „Единая Россия“ Наталью Отшамову. Получается, что она работала, а права на это не имела. Вот теперь они хотят заставить ее вернуть зарплату», — добавляет инсайдер.

Сектанты из СССР решили легализоваться

Владимир Жабриков © URA.RU

Источники рассказывают, что члены радикальной секты из Нижневартовска «Граждане СССР» решили легализоваться. «Они устали от слежки за ними со стороны ФСБ и хотят внедриться в органы власти и общественные объединения. Один из сектантов планирует стать депутатов гордумы, а другой организовал некоммерческую организацию», — рассказывает слухач. Источник, однако, добавляет, что это им вряд ли поможет избежать уголовного преследования, если они не откажутся от планов по свержению власти.

Психологи Югры просят власти обратить внимание на суициды

Слухмейкеры из медицинского сообщества рассказывают, что в Югре увеличилось количество суицидов среди взрослых. «Страшно, но уже привычно говорить о подростковых суицидах, но о том, что и взрослые люди уходят из жизни добровольно — говорить стесняются. При этом совершают суициды не какие-то маргиналы, а обычные люди с финансовыми проблемами», — рассказывает слухач. По словам медика, психологи и психиатры о важности проблемы говорят давно, но сейчас она встала особенно остро, так как за последние полгода в Югре суицидов среди взрослого населения стало необычно много, добавляет источник.

После шумихи в СМИ Росгвардия ХМАО «включила заднюю»

Екатерина Сычкова © URA.RU

Инсайдеры рассказывают, что биатлонный центр в Ханты-Мансийске, которому Росгвардия отказалась продлевать лицензию на стрельбище, удалось сохранить только после освещения ситуации в СМИ. «Шумиха была знатная, дошла по администрации президента. Там дали ясное указание — проблему решить, что и было сделано за сутки», — говорит источник.

Полицейский главк Мегиона ждут серьезные проверки

Информаторы шепчутся о том, что в Мегион могут приехать «люди Колокольцева» (Владимир Колокольцев — министр внутренних дел РФ). «Там непонятная ситуация с межнацем. Слухи о притеснениях кавказцев со стороны силовиков дошли сначала до Кадырова, а потом и до министра. Все хотят сделать по-тихому, чтобы не поднимать волнений. Могут быть и увольнения», — осторожно рассказывает источник.

Инсайды ЯНАО

Губернатор Артюхов останется в Крыму после рабочей поездки

Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Ямала Дмитрий Артюхов ближайшие выходные проведет на полуострове Крым, где посетит форум «Таврида» и пообщается с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. Уже после официальных мероприятий Артюхов уйдет в двухнедельный отпуск. По словам источников «URA.RU», ямальский губернатор вряд ли будет отдыхать, как «нормальные люди». «Вместо положенных двух недель Дмитрий Артюхов пробудет в отпуске максимум 10 дней. Он выйдет в середине недели с 5 по 11 августа. Все это время он проведет в Крыму», — уточнил инсайдер.

Ямал может получить нового прокурора только под Новый год

Назначение на пост прокурора Ямала специалиста с Колымы Анатолия Васильева может затянуться. По информации источников «URA.RU», процесс согласования кандидатуры в среднем занимает от одного месяца до полугода. «Генпрокурор России Юрий Чайка рекомендует претендента законодательному органу конкретной области или округа, после чего региональная дума или Заксобрание согласовывает кандидата. Уже после подписания постановления губернатором оно отправляется президенту России. Публикация официального указа руководителя страны на специальном сайте может очень надолго затянуться. Такое уже происходило с уральскими регионами», — уточнили источники.

Прокурор с Колымы приедет на Ямал по протекции высокопоставленного сослуживца

По информации инсайдеров «URA.RU», заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин имеет отношение к кадровой ротации в ямальском подразделении ведомства. По словам собеседников, он рекомендовал прокурора Магаданской области Анатолия Васильева на пост главы надзорного органа в ЯНАО. Источники отмечают, что заместитель Чайки знаком со специалистом с Колымы еще «со студенческой скамьи»: оба в начале 80-х годов получали образование во Всесоюзном юридическом заочном институте.

В ямальском Росприроднадзоре ждут итогов реформы

depositphotos.com

Сотрудники управления Росприроднадзора по ЯНАО, которое скоро объединится с подразделениями в ХМАО-Югре и Тюменской области, переживают из-за реформы ведомства. Несмотря на официальные заявления о том, что штат не будет сокращен, специалисты волнуются за свое будущее. Они помнят, что подписали уведомления, предупреждающие об упразднении управления. «Все сотрудники волнуются за свои места, многие из них сейчас в отпусках (в условиях Крайнего Севера он составляет 52 дня). Им страшно приехать с отпуска и узнать, что они безработные. У многих имеются ипотеки, кредиты», — рассказал источник.

Глава районного отделения полиции покинет пост после инспекторской проверки

Анастасия Яковлева © URA.RU

Деятельность управления МВД России по ЯНАО в последние недели проверяет врио федерального инспектора Андрей Зеленов. По информации источников, проверяющий уже начал искать недостатки в работе территориальных подразделений. Первым в очереди стал ОМВД по Приуральскому району, где якобы были обнаружены нарушения при проверке служебных автомобилей. По информации инсайдеров, в машине начальника отделения Юрия Баранова инспектор заметил поддельные данные о наезженных километрах. «Итог — рапорт начальника ОМВД на пенсию», — уточняют слухачи. Официально о кадровых перестановках в районном подразделении пока ничего не сообщается.

Тундровики заподозрили бизнесмена в распространении сибирской язвы

Владимир Жабриков © URA.RU

Ямальские аборигены жалуются на самолет, который на днях летал над Тамбейской тундрой. Мнительные представители коренных малочисленных народов Севера (КМНС) предположили, что воздушное судно может распространять сибирскую язву. По их мнению, именно после полетов такого же самолета в 2016 году олени были заражены сибирской язвой. Подозрений тундровикам добавляет и тот факт, что самолет летал ночью, когда большая половина КМНС спят и ничего не подозревают.

Успокоить население попытались в администрации района. Там сообщили, что повода для паники нет, а воздушное судно принадлежит предпринимателю, который занимается сбором пант (незатвердевших рогов оленей) в тундре. Данных доводов не хватило аборигенам и они ждут новых полетов, чтоб встретиться с пилотами.

Инсайды Пермского края

Губернатор Решетников поручил «мочить» мэра Кунгура, но потом передумал

Анастасия Яковлева free © URA.RU

Из администрации губернатора Пермского края поступило указание искать и предавать гласности всю негативную информацию про мэра Кунгура Сергея Гордеева, сообщает инсайдер. Он говорит, что в полную немилость Гордеев попал после того, как «за спиной» губернатора Пермского края Максима Решетникова решил при помощи силовиков разделаться с родителями детей-инвалидов, которые пришли на «Небесную ярмарку» в одинаковых футболках со словами «#ДаешьЗданиеШколеВцентре». Заявление Гордеева растиражировали СМИ, а конфликт вышел на федеральный уровень, что вынудило мэра отозвать заявление. После этого всплыли кунгурские схемы по переводу муниципального имущества в частные руки, на которые долгие годы никто не обращал внимание. Сейчас же, по словам инсайдера, стоит задача создать вокруг Гордеева такой негативный информационный фон, который как минимум вынудит мэра уйти с должности, а как максимум — поможет силовикам со сбором информации для уголовного дела. Правда, потом в администрации решили повременить с гласностью.

Власти решают, как убрать Гордеева без шума

Для этого, говорит источник, 29 июля в администрации губернатора пройдет совещание, где обсудят «ситуацию с Гордеевым» и подумают, как «правильно его убрать» без репутационного ущерба для краевых властей. Примечательно, что проводить это совещание будет руководитель администрации губернатора Леонид Политов, который как раз в понедельник выходит из отпуска, сообщает инсайдер. «У Политова стоит несколько совещаний на 29 июля, так что слухи о том, что должность [главы администрации] с понедельника займет его заместитель Лев Гершанок — это только слухи», — пояснил инсайдер.

В центральном аппарате ФССП «чуть-чуть не успели» устранить главного пристава Прикамья

Сергей Шадрин © URA.RU

Отсутствие официальной позиции федеральной службы судебных приставов России по факту задержания и ареста главного пристава Прикамья Игоря Кожевникова — это попытка обелить систему, открестившись от «взяточника», сообщает инсайдер. «Если бы они могли, то вообще уволили его задним числом. А так, они сейчас проведут внутреннюю проверку и скажут, что вот-вот хотели отдать собранный материал правоохранителям, но чуть-чуть не успели», — пояснил источник. На самом деле, говорят, в ЦА ФССП о задержании Кожевникова узнали ближе к вечеру 24 июля, то есть сразу после того, как «пришли» за главным приставом. «Сейчас еще могут сказать, что уже давно готовили „исполняющего обязанности“, а назначение Эдуарда Петерса — это не временное решение, а взвешенное, обдуманное и давным-давно согласованное», — говорит инсайдер.

В уголовном деле Кожевникова ждут появления других известных фигурантов

Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что в уголовном деле главного судебного пристава Прикамья Игоря Кожевникова также фигурирует фамилия руководителя компании «Налоги и право» Геннадия Сандырева. Причем тесные отношения приставов и Сандырева начались еще задолго до назначения Кожевникова (январь 2016 года). Источник сообщает, что еще в 2014—2015 году здание на улице Промышленная, которое приставы использовали как автобазу, «украшал» огромный рекламный плакат группы компаний «Налоги и право», что само по себе выглядит очень странно.

Региональные антимонопольщики получили из Москвы карт-бланш

Инсайдеры сообщают, что приезд в Пермский край начальника управления по борьбе с картелями ФАС России Андрея Тенишева — это своего рода поддержка регионального управления, которое в последнее время проявляет суперактивность. «Пермское УФАС сейчас еще больше начнет „копать“ в сфере закупок, в первую очередь, которые проходят в рамках реализации национальных проектов», — сообщает инсайдер. Он пояснил, что сейчас федерация уже выделяет огромные средства для исполнения указа президента России Владимира Путина по реализации национальных проектов, соответственно, их в любом случае будут осваивать в регионе. «Перед УФАС и силовиками стоит задача — не допустить хищения этих денежных средств и полностью исключить какие-либо спекуляции. Федерация спросит потом за каждый рубль, потраченный, например, на то же расселение людей из ветхого и аварийного жилья», — пояснил источник.

Производитель ракетных двигателей в Перми получит миллиарды

Официальный сайт «Роскосмос»

ПАО «Протон-ПМ», производитель ракетных двигателей в Перми, получит средства в рамках заключенных с Роскосмосом контрактов. Распоряжение правительства РФ за подписью премьера Дмитрия Медведева было опубликовано на минувшей неделе. Официально эту информацию не прокомментировали ни в пермском предприятии, ни в Роскосмосе. Однако источник, близкий к ракетно-космической отрасли, высказал предположение, что речь может идти о сумме в несколько миллиардов рублей. Деньги вероятнее всего, выделены на создание производственного комплекса для серийного выпуска ракетных двигателей РД-191, предположил источник «URA.RU». Двигатели сконструированы для ракет-носителей семейства «Ангара». Это так называемый приоритетный инвестпроект, который ПАО «Протон-ПМ» реализует в партнерстве с ООО «Космос Строй». В прошлом году новый глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поставил прекратить производство «Протонов» и переходить на «Ангару».

Главы сельских поселений Коми выносят из своих администраций все

Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, главы сразу нескольких сельских поселений в Коми-округе своеобразно подошли к предстоящей ликвидации их администраций в связи с преобразованием районов в муниципальные округа. «Главы начали списывать, а потом продавать или выкупать технику из местных администраций. А еще выписали себе и своим подчиненным максимально возможные премии, чтобы максимально опустошить бюджеты поселений», — сообщает инсайдер. Правда, уточняет он, пусть все это и происходит с местечковым колоритом, но все же в рамках закона. «Если брать от жизни, то брать надо все!» — резюмирует собеседник агентства.

Инсайды Курганской области

Во время визита Шумкова в Альменьево случился скандал

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время выезда врио губернатора Зауралья Вадима Шумкова в Альменьево власть собирала жалобы жителей. Селяне рассказали про попытки продать им срезку асфальта со стороны недобросовестного дорожного подрядчика. Как говорят наблюдатели, речь о представителях АО Автодор «Северо-Запад», работающих на данном участке. Говорят, что факт злоупотреблений дорожников будет рассмотрен на самом высоком уровне. Ранее Шумков поручал отправлять срезку для отсыпки сельских проездов, пока не попавших в программу дорожного строительства. И, уверяют источники, искажения своих поручений он не потерпит.

В Кургане раскрыли интересантов жалоб на Шумкова

Появление сведений об участившихся жалобах на стиль управления врио губернатора связывают с тем, что новое руководство области продолжает разбираться с делами старой команды. Как говорят инсайдеры в силовых кругах, на днях в правоохранительные органы поступило две новые папки с материалами.

По одним данным, якобы обнаружены хищения бюджетных средств при строительстве детского сада и школы в Шадринском и Юргамышском районах. Схема классическая. Подрядчик осуществлял приписки объемов и материалов, которые потом принимались и оплачивались заказчиком.

Среди учреждений упоминается ГУП «Дирекция Курганстрой АПК», работавший при департаменте АПК области. Ранее Шумков выражал недовольство наличием собственных учреждений, занимающихся закупками и строительством, у ряда отраслевых департаментов. Параллельно, по слухам, идет расследование хищения 20 миллионов в Кетовском районе.

Менщикова уйдет?

Екатерина Сычкова © URA.RU

После неудачного высказывания замгубернатора по социальной политике Татьяны Менщиковой в Зауралье (она отчитала фельдшера в ответ на жалобу, что ее зарплата ниже, чем у уборщицы) гадают, будет ли это стоить ей карьеры. Одни сплетники уверены, что отставка неизбежна. «Она привыкла общаться с спецконтингентом, по-человечески не может», — говорят злые языки. Другие же считают, что Менщикову простят с условием учиться разговаривать с народом.

Скиндерев останется?

Слухмейкеры прикидывают шансы остаться на посту ректора курганской сельхозакадемии Романа Скиндерева на посту после объединения с челябинским вузом. «Ну на большого начальника он, конечно, не тянет, но может, оставят на курганском филиале. Ну, или в замы переведут», — размышляют слухачи.

Новый ректор КГУ начала не с того

Курганские сплетники с осуждением обсуждают первые шаги на новом посту ректора госуниверситета Надежды Дубив. «Такое чувство, что главная цель — уничтожить все наследие предшественника. Так можно и ребенка выплеснуть вместе с водой из купели», — предупреждают слухачи.

Потапов шокировал курганцев

Екатерина Сычкова © URA.RU

Злые языки пересказывают забавное приключение, которое на этой неделе произошло с главой Кургана Андреем Потаповым. По слухам, он неудачно запнулся на крыльце правительства — да так, что не удержался и растянулся. «Раздались такие трехэтажные проклятия, что прохожие были шокированы», — рассказывают сплетники.

В Шадринске начали делить пост главы

В Шадринске готовятся к отставке главы города Людмилы Новиковой. Сплетники рассказывают, что начали с дележки с постов в комиссии, которая отбирает претендентов. «Не дай бог, кто неугодный пройдет», — делают большие глаза сплетники.

В Кургане закроют последний местный супермаркет

Один из крупнейших супермаркетов в Кургане, из оставшихся несетевых — «Звездный» — вскоре закроется, утверждают сплетники. «Закроют на ремонт, а потом вместо него появится супермаркет известного бренда. Жаль, один из немногих хороших магазинов в Кургане», — грустят слухачи.

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