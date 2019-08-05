Куйвашева уговаривают подписать приговор своему министерству

Василий Козлов (справа) помогал Евгению Куйвашеву бороться за ЭКСПО-2025 и надеется на поддержку Фото: Анна Майорова © URA.RU

В свердловском правительстве грядет масштабное перераспределение полномочий. Как стало известно «URA.RU», глава министерства международных и внешнеэкономических связей (МиВЭС) Василий Козлов намерен получить функционал по международной инвестиционной, а также выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. Сейчас эти направления курирует министерство инвестиций и развития (МИР). Если реформа произойдет, она приведет к отставке министра инвестиций и развития Виктории Казаковой.

Переговоры о расширении полномочий ведутся уже четыре месяца, знает источник агентства. Глава МиВЭС Василий Козлов предлагает свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву восстановить систему, которая существовала до 2011 года, когда полномочия по работе с иностранными инвесторами перешли во вновь созданное министерство инвестиций и развития. Сокращение полномочий не потребует упразднения МИР Виктории Казаковой, а позволит ему сконцентрироваться на работе с внутренними инвесторами и госкорпорациями, уточняет чиновник.

На встрече со студентами в УрФУ Владимир Путин удивился, что на Урале еще действует «международное» министерство kremlin.ru

Министерство международных и внешнеэкономических связей было создано в 1998 году для привлечения внешних инвестиций и играло главную роль в привлечении международных компаний в регион. Благодаря переговорам, которые губернатор Эдуард Россель вел при участии МиВЭС, было налажено сотрудничество «Группы Синара» с немецким Siemens, компании ВСМПО Ависма — с американской Boeing, Корпорацией «Пумори» с японской «Окума Европа».

Спустя три года, при губернаторе Александре Мишарине было создано министерство инвестиций и развития — ему передали полномочия по по координации международных и российских инвестпроектов, а в 2018 году губернатор Евгений Куйвашев добавил к этому кураторство туризма. МиВЭС с годами, напротив, превратилось в службу международного протокола обладминистрации, отметили несколько членов кабмина.

У ведомства Виктории Казаковой не так много успехов, но на выставке «Иннопром» она выглядела счастливой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За борьбой двух министерств скрывается желание обоих ведомств сохраниться. МиВЭС Василия Козлова сулят закрытие два года — последний раз такая перспектива обсуждалась после визита президента Владимира Путина. Во время своего визита в Екатеринбург глава государства удивился наличию в названии министерства слова «международных» и напомнил, что это прерогатива федерального МИД. Разговоры о создании «суперминистерства» на базе МИР Виктории Казаковой и министерства экономики ходят с начала года.

Василий Козлов лаконично подтвердил «URA.RU» что ведет переговоры о передаче полномочий. «Это было бы целесообразно», — сказал чиновник, но отказался раскрывать подробности и реакцию губернатора на предложение. Министр заявил, что «намерен продолжать продвигать свой вопрос».

В мининвестразвития об инициативе коллеги из министерства международных и внешнеэкономических связей ничего не знают. «О таких намерениях Василия Валерьевича Козлова слышу впервые, — призналась „URA.RU“ министр инвестиций и развития Виктория Казакова. — Решение о направлениях деятельности министерств и полномочиях принимает губернатор. У нас нет деления относительно того, кто привлекает иностранные, а кто российские инвестиции. Более того, МиВЭС всегда в рамках действующих полномочий координировало международные и внешнеэкономические связи региона, таким образом способствовало и продолжает всячески способствовать привлечению иностранных инвестиций в регион, а также организации и участию области в мероприятиях, проводимых за рубежом».