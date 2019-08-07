Для россиян, не желающих заводить детей, придумали новый налог

Налог на бездетность был окончательно отменен после распада СССР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Одной из мер по борьбе с бедностью и низкой рождаемостью может стать возвращение налога на бездетность. Такой вид налогообложения существовал с 1941 года в СССР и был окончательно отменен только в начале 1990-х. Проблема актуализировалась после того, как Росстат опубликовал данные, согласно которым 26% детей живут в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. Сторонниками возрождения налога выступает Союз православных граждан. Поможет ли налог российским семьям и есть ли другие варианты решения демографических и финансовых проблем россиян — в материале «URA.RU».

Православные активисты надеются на лоббистские возможности РПЦ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как пояснил «URA.RU» глава московского отделения Союза православных граждан Кирилл Фролов, возвращение налога на бездетных это здравая идея, которая должна быть поддержана Русской православной церковью. «Конечно же, предложение должно быть уравновешено мерами поддержки семей, в первую очередь многодетных», — сказал Фролов. По мнению собеседника агентства, государству также стоит скорректировать подход к выплате материнского капитала и выделять деньги при рождении первого ребенка. Причем таковая должна быть еще больше для семей, в которых есть двое и более детей. «Должна случиться настоящая демографическая контрреволюция в России. Как писал великий русский ученый Дмитрий Менделеев, русских должно быть 500 миллионов человек. Эта задача должна быть поставлена и реализована. Даешь православный русский миллиард! Причин для вымирания России нет», — резюмировал Фролов.

Экс-депутат Госдумы Александр Чуев, также выступавший за введение налога на бездетность, заявил «URA.RU», что от этой идеи не стоит отказываться: «Налогом на бездетность должны облагаться все люди детородного, фертильного возраста. Главное здесь — не сбор денег, а то, что люди каждый месяц будут думать о своей жизни, правильно ли они живут. Это будет давать им пищу для размышлений». По мнению собеседника агентства, действовавший в СССР шестипроцентный налог окажется сегодня чересчур внушительным: «Думаю, для достижения эффекта достаточно 1-2 процентов. Причем его не надо брать с малообеспеченных, это неправильно».

Реальные настроения молодых семей никто не изучает, уверен эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Возвращение налога должно стать предметом обсуждения в Госдуме, считает председатель государственного собрания-курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. В то же время он признал, что не является сторонником такого подхода: «К сожалению, деньги в части стимулирования рождаемости не приносят эффекта, на который мы рассчитываем. Это не оказывается решающим фактором. Наверное, должны работать механизмы убеждения».

Государству необходимо системно пересмотреть подход к решению демографической проблемы и бедных семей, поскольку попытки «залить проблему деньгами уже провалились», указывает Председатель общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин. «Никто на самом деле не пытается выяснить, чего конкретно не хватает молодым семьям и почему люди не заводят детей. В России до сих пор нет ни одного серьезного исследования, посвященного этим проблема. Кто сказал, что молодежи нужен материнский капитал? Кто это доказал? Все делается интуитивно, без какой-либо доказательной базы», — резюмировал эксперт.

По мнению экономического аналитика Артема Ермолаева, данная идея обречена на провал: «Люди не готовы платить. Это неизбежно вызовет волну негодования. Россияне не заводят детей по разным причинам: у одних нет возможности их содержать, другие боятся потерять работу, третьим важнее представляется карьера, четвертые не могут родить по медицинским показаниям».

По словам экономиста, люди начнут находить различные: лазейки для того, чтобы избежать уплаты налога: «Если человек работает в теневом секторе экономики, получает зарплату в конверте, то с него невозможно что-то взыскать. Есть риск, что дополнительный налог лишь активизирует переход россиян в серое поле. Причем, полагаю, люди будут всячески „отмазываться“, даже если налог окажется символическим». По мнению эксперта, сейчас идет поиск возможных путей преодоления бедности. Так, Росстат опубликовал данные, согласно которым 26% детей живут в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, но уровень детской бедности снижается с 2015 года, когда был показатель 27,4%.



Налог на бездетность существовал в СССР с ноября 1941 года и позиционировал себя как «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Согласно его нормам, бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять шесть процентов зарплаты государству. По более низким ставкам налог выплачивали граждане с зарплатой ниже 91 рубля в месяц.