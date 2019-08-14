Генерал из окружения Куйвашева получит работу мечты

На посту в Уставном суде Юрию Турыгину придется отказаться от статуса советника губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший глава управления генеральной прокуратуры РФ в УрФО, советник свердловского губернатора Юрий Турыгин рассматривает возможность занять высокий пост в Уставном суде Свердловской области. Источник в областной администрации утверждает, что процедура его назначения на вакантную должность может быть запущена в ближайшее время.

Уставный суд доказал свою полезность как во время «войн», так и в «мирное» время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Заксобрание в конце сессии рассмотрело изменения в закон „Об Уставном суде“, которые увеличивают предельный возраст для судей с 65 до 70 лет. Совершенно очевидно, зачем это понадобилось делать так оперативно — Юрию Турыгину пока только 67. Будет конкурс, он подаст документы и с его послужным списком очевидно будет принят», — аргументировал свой прогноз знакомый чиновник, напомнив, что в бюджете на 2019 год заложены средства на содержание сразу пяти судей (17,9 млн рублей), хотя в штате их четверо.

Место пятого судьи в свердловском Уставном суде пустовало с 2014 года, когда его покинул Владимир Мостовщиков (в суд он попал из кресла главы облизбиркома) в связи с достижением предельного возраста. В 2015 году депутаты свердловского Заксобрания не поддержали назначение предложенного им кандидата, руководителя аппарата суда Виталия Рябкова и оставили ставку вакантной. Связаться с Юрием Турыгиным по имеющемуся у редакции номеру мобильного не удалось.

Судья Уставного суда Владимир Мостовщиков не дождался счастливого часа — увеличения предельного возраста. Теперь Турыгин может зайти на его место Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Источник в обладминистрации уверен, что довольствоваться таким статусом Юрий Турыгин в силу имеющегося у него опыта (он, однокурсник генпрокурора РФ Юрия Чайки, работал вторым руководителем генпрокуратуры по УрФО) не станет. По оценке собеседника «URA.RU», Турыгин не сможет сразу претендовать на кресло председателя (необходимо пройти сложную согласительную процедуру — тайное голосование судей Уставного суда), поэтому он нацелится на место одного из двух заместителей. И наиболее «уязвимым в аппаратном смысле» инсайдеры в самом Уставном суде называют Антона Казанцева. Узнать его позицию оперативно не удалось.

Утверждение силового «тяжеловеса» Юрия Турыгина судьей Уставного Суда укрепит значение института, от которого отказались в большинстве регионов России (работает в 16 из 85-ти). Еще три года назад в кулуарах областной власти обсуждалось возможное упразднение Уставного суда «с целью экономии». Сторонники сохранения инстанции тогда напомнили главе региона, что суд регулярно вставал на защиту интересов областной власти (что было особенно полезным во времена войны города и области), а действенным инструментом является тот факт, что решения суда обжалованию не подлежат.

После окончания войны города и области в 2016 году возникла и «иная польза»: «Уставный суд — прекрасное место для того, чтобы концентрировать влиятельных людей. Чиновниками, даже министрами или вице-губернаторами таких людей не устроишь — для них мелко, а в такой орган — пойдут. Здесь и статус судьи (гарантия неприкосновенности и многочисленные льготы), и хорошее довольствие (годовой доход рядового судьи — 3,29 млн рублей в год, зампредседателя — 3,99 млн рублей, председателя — 5,96 млн рублей), и серьезная надбавка к пенсии. Это то, что можно предложить людям, покинувшим серьезные посты, но сохраняющим авторитет и ценные для власти связи», — объяснил высокопоставленный источник в обладминистрации.

Юрий Турыгин прослужил в органах прокуратуры с 1976 года: с 2011 по 2016 год был прокурором Ставропольского края, 10 октября 2016 года был назначен начальником управления генпрокуратуры РФ в УрФО, награжден орденом Мужества и другими почетными званиями и наградами, имеет ученую степень кандидата юридических наук. Он имеет звание государственного советника юстиции 3 класса, что соответствует «генералу». В июле Турыгин ушел в отставку, чтобы предотвратить конфликт интересов. В том же месяце он стал советником свердловского губернатора Евгения Куйвашева.