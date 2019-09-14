Кому не хватит баллов, чтобы заработать себе пенсию

Многие россияне в лучшем случае могут претендовать на минимальную пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Введение гарантированного пенсионного капитала рискует оставить россиян без достойных пенсий. Опрошенные «URA.RU» эксперты полагают, что разработка нового инструмента вместо прежнего — индивидуального пенсионного капитала (ИПК) — направлена на то, чтобы на законных основаниях выплачивать людям минимальные суммы в старости.

Гарантированный пенсионный продукт разработан Минфином. Предлагаемая сейчас система должна гарантировать сохранность добровольных пенсионных накоплений граждан, а также создать стимулы для самостоятельного формирования таких накоплений работниками.

Людям с низкими зарплатами придется забыть о достойной пенсии в старости, признают экономисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Мне кажется, нас постепенно готовят к полной отмене пенсий. Ведь сейчас вопрос уже ставится таким образом: делайте сами отчисления, не рассчитывайте на государство. Чем их [накоплений] больше будет — тем больше окажется пенсия. Но есть вероятность, что накопительный компонент ликвидируют — например, пересчитают в баллы по определенному курсу», — пояснил «URA.RU» экономический аналитик Артем Ермолаев.

На сегодняшний день «серую» зарплату получают 18-20 процентов россиян — это означает, что все они рискуют оказаться в нищете в старости, утверждает в разговоре с «URA.RU» политолог Роман Колесников. «В сером секторе экономики занят каждый пятый экономически активный россиянин. Об этих людях мы ничего не знаем, они никак не взаимодействуют с налоговой службой, не сдают отчетность.

Все они — претенденты на то, чтобы оказаться без денег в старости», — пояснил политолог.

Колесников также отметил, что по установленным правилам стоимость пенсионного балла определяет правительство: «Теоретически чиновники, пытаясь экономить ресурсы, могут существенно занизить эту цифру, и тогда человек может рассчитывать на нищенские выплаты». Колесников признал, что сотни тысяч россиян, которые в последние годы получали неплохую зарплату, все равно рискуют столкнуться с мизерной пенсией: «Если в 90-е и в начале 2000 годов они работали неофициально, либо зарабатывали крохи, то претендовать на достойную сумму тоже не могут».

Уже сегодня многие пенсионеры вынуждены выживать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Огромному количеству россиян уже в ближайшее время не будет хватать баллов для начисления пенсий, подтвердил в разговоре с «URA.RU» доктор экономических наук Сергей Смирнов. «Согласно действующей системе, вы копите не деньги, а баллы. Кроме того, вы накапливаете пенсионный стаж. Стоимость пенсионного балла действительно устанавливает правительство, индексируя его на уровень инфляции», — пояснил эксперт. По его словам, случаи, когда людям при наступлении пенсионного возраста не хватало баллов, не единичны.

В таком случае им начисляется минимальная социальная пенсия. Минимальный прожиточный минимум 2019 году в целом по России утвержден в размере 8846 рублей, а значит и минимальная пенсия в целом по стране составляет 8846 руб. Однако в разных субъектах РФ эти суммы могут незначительно отличаться.По оценкам эксперта, количество таких людей будет только увеличиваться. Смирнов указывает на то, что балльная система не привела к резкому увеличению размера пенсий — она сейчас находится на уровне 14 тысяч рублей.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «URA.RU» пояснил, что сейчас многие граждане исходят из позиции, что у них вообще не будет пенсии: «После пенсионной реформы такой позиции стали придерживаться очень многие. Люди рассуждают так: зачем отдавать 13%, может проще получать „черные“ деньги и самому организовывать кубышку, либо вкладывать во что-то, чем всю жизнь корячиться на пенсию». Журавлев также подтвердил, что количество россиян, которые рискуют остаться без пенсии, неизбежно возрастет: «Думаю, что теневой сектор экономики продолжит расширяться. Кроме того, части людей, которые работают сегодня официально, из-за сложности системы пенсии начислят минимальные».