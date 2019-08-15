Мэрия Екатеринбурга сорвала главный подарок ко Дню города. Фото

В мэрии хотели, чтобы сквер у Оперного театра построили к Дню города, но рабочие сорвали планы чиновников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Екатеринбурга не успели подготовить центральные улицы ко Дню города, который пройдет 17 августа. Из-за дорожных работ, которые начались в начале июня, тротуары остаются разобранными. При этом жители все лето мучились от масштабной стройки, которая велась одновременно более чем на 20 дорогах. Была надежда, что так власти активно готовятся к 296-летию уральской столицы, но за три дня до даты ситуация мало изменилась (смотрите фото ниже). Тысячам гостей главного праздника Екатеринбурга придется гулять по гравию, песку, перепрыгивать ямы.

В конце июня «URA.RU» публиковало материал о том, что из-за масштабных дорожных работ в Екатеринбурге жителям стало трудно передвигаться по городу. Пешеходам приходилось обходить стройки по проезжей части, автомобилисты стояли в десятибалльных пробках. Каждый день заторы можно было наблюдать на улицах Бебеля, Ленина, Малышева. В ответ на жалобы в администрации города просили жителей потерпеть — «ремонтный сезон очень короткий».

Во время «Ночи музыки» горожанам приходилось гулять среди сложенной плитки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С разбитыми дорогами в центре Екатеринбург провел масштабные мероприятия: «Уральская ночь музыки», выставка «Иннопром» и саммит GMIS, визит президента Владимира Путина. Ремонтные работы сильно усложняли жизнь посетителям мероприятий. Об этом в беседе с «URA.RU» говорил и директор УНМ Евгений Горенбург: «Это очень затруднило работу самого оргкомитета. Привезти артистов вовремя из гостиницы на площадку, увезти их… Это был ад».

Если на площадки «Уральской ночи музыки» пришло около 300 тысяч человек, то через три дня на День города в центр придет больше. К примеру, в 2018 году все площадки праздника посетило больше миллиона человек. Похоже, что горожане опять столкнутся с разбитыми дорогами, выяснили журналисты «URA.RU» в ходе обхода улиц.

Тротуары на Ленина до сих пор разрушены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В основном не закончены работы на пешеходных зонах. Например, на перекрестке улиц Ленина — Мамина-Сибиряка с июня остаются разрушены тротуары. Пешеходам приходится ходить по песку и гравию. На Малышева до сих пор остаются ямы по краям от новых бордюров, которые журналисты «URA.RU» запечатлели еще полтора месяца назад. Пешеходы перепрыгивают через дыры в плитке, чтобы выйти на проезжую часть. До сих пор не закончена пешеходная зона на Малышевском мосту.

Наибольшие опасения у общественности вызывает благоустройство территории вокруг Оперного театра. Обещанную гранитную плитку на Ленина здесь только начали укладывать, а сквер за театром остается раскопанным. Подрядчик обновления сквера — ООО «Новэкс», ранее ничем не примечательное.

Известно, что мэр Александр Высокинский рассчитывал на завершение работы к 296-летию города, но планы очевидно сорваны.

У Оперного театра только начали класть гранитную плитку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«По большей части контракты мэрии на ремонт дорог начинаются с апреля, а заканчиваются в октябре. По сути, осталось не так много времени, плюс идут дожди. Однако сделано очень мало, — сказал „URA.RU“ координатор проекта „РосЯма — Екатеринбург“ Алексей Беззуб. — Тротуары действительно в разломанном состоянии. Что мешало рабочим сначала заняться дорогой, а затем заняться пешеходной зоной, чтобы людям было где ходить? Зачем разбирать все разом?»

В администрации города «URA.RU» сообщили, что закончить все работы ко Дню города не всегда технически возможно: «Взять тот же Малышевский мост. Рабочие сосредоточились на работе на дорожном полотне, чтобы открыть как можно раньше движение. Время устранить недочеты у них есть. Пока сроки завершения работ нигде не нарушены. По большинству контрактов они между 15 сентября и 15 октября».

«Ситуация вокруг оперного театра в зоне особого внимание комитета благоустройства. К сожалению, к подрядчику много претензий, связанных прежде всего с культурой выполнения работ. В центре города такое состояние строительной площадки недопустимо. Срыва сроков там пока нет и, надеемся, не будет. Работы должны быть закончены до конца строительного сезона 2019», — добавили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Июнь: все лето тротуар возле Оперного театра пешеходам приходилось обходить по дороге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Август: сейчас горожане уже привыкли и ходят по песку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Июнь: в июне асфальт и плитка у бордюров были разрушены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Август: покрытие не восстановлено до сих пор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Август: Малышева сделали комфортной для автолюбителей, но пешеходам придется потерпеть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Август: осенью рабочие должны завершить работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Август: тротуар на Малышева после обновления бордюров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Июнь: полтора месяца назад на Ленина — Мамина-Сибиряка из-за дорожных работ был ограничен проезд машин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Август: теперь появился новый асфальт, зато снята плитка с тротуара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Июнь: ремонт моста на Малышева серьезно затруднил движение автомобилей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Август: пешеходная часть Малышевского моста до сих пор не восстановлена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Август: на Малышева-Генеральская тоже кипят работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU