Главный застройщик Екатеринбурга разжигает новый антихрамовый протест

Из-за нагнетания повестки протесты в Екатеринбурге могут начаться с новой силой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

У сторонников теории, что майские уличные протесты в Екатеринбурге против строительства храма Святой Екатерины были спровоцированы заинтересованными политиками, появились новые доказательства своей правоты. Они свидетельствуют, что за обострением ситуации стоял крупнейший застройщик города, «Атомстройкомплекс». И эта компания продолжает провоцировать напряженность в отношениях между властью и обществом.

Архитектурная студия «Rock» презентовала эскизы проекта храма Святой Екатерины. Он выполнен в экспериментальном стиле . «Изучив житие Святой Екатерины, мы решили разместить на западном фасаде витражи в виде иконостаса, повествующего о ее мученической жизни», — отмечают авторы проекта. Самое главное, что храм на эскизе вписан в городской ландшафт — он занимает место Приборостроительного завода. На самом деле эта площадка не определена под строительство собора. Она лишь входит в шорт-лист вариантов для опроса, который обязалась провести администрация Екатеринбурга, чтобы согласовать место с горожанами и не допустить новых протестов.

Проект бюро Rock разработан под конкретную площадку — на месте Приборостроительного завода. Хотя она еще не выбрана горожанами Фото: инстаграм бюро Rock

Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков заявляет, что подобные публикации до проведения опроса чреваты эскалацией напряженности в отношениях между обществом и властью: «Тема храма деликатная. С ней можно выходить в публичную плоскость, когда уже определено место строительства и есть решение инвесторов о выделении необходимых средств». Русаков допускает, что авторы эскиза преследовали провокационные цели.

Источники «URA.RU» сообщают, что целью презентации может стать срыв общегородского опроса и формирование новой волны протестов. «Если кто-то позволяет себе, не спрашивая горожан, решать, где будет располагаться храм, то нам нужны новые гарантии. Мы будем ставить вопрос о проведении не опроса, а референдума, результаты которого обязательны к исполнению», — отреагировал на эскизы студии «Rock» видный участник майских акций протеста в сквере у Театра драмы, подтвердив мнение наблюдателей.

Важно, что студия «Rock» — один из партнеров корпорации «Атомстройкомплекс». В официальном сообщении на сайте «АСК» говорится, что в марте 2018 года архитекторы выиграли конкурс на реконцепцию флагманского проекта корпорации — «Чемпион парк».

Валерия Ананьева уже подозревали в поддержке протестующих в сквере, но фактических подтверждений представлено не было Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В том же сообщении гендиректор НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев отметил: «Чем больше мнений — и в архитектуре, и в общественной жизни, и в градостроительстве — тем лучше для развития города, тем город становится гармоничнее. Мы хотим следовать этому принципу и далее».

«Атомстройкомплекс» ранее уже показывал, что понимает под плюрализмом мнений рост протестной активности. В частности, весной 2018 года Валерий Ананьев публично выступал против сноса недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга в период, когда рядом с объектом собирались стихийные пикеты.

На вторые сутки майского противостояния в сквере у Театра драмы появилась версия о причастности к ним «Атомстройкомплекса». В интервью «URA.RU» ее озвучил один из лидеров протеста, Андрей Фирсов: «Я знаю, кто давал деньги [группе „ВКонтакте“, которая стала местом виртуального общения противников строительства храма Святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади] „Паркам и скверам Екатеринбурга“ — это, в частности, „Атомстройкомплекс“». Представитель «Парков и Скверов» Анна Балтина подтверждала, что у Центра прикладной урбанистики, с которым она сотрудничает на Урале, были проекты, оплаченные «Атомстройкомплексом». Также активисты «Парков и скверов» описывали деревья в сквере, которые будут вырублены при постройке храма и презентовали проект на «Ночи городских сообществ», где проект выиграл грант «Атомстройкомплекса» — 27 тысяч рублей.

Глава Екатеринбурга приложил усилия, чтобы погасить протест и готовит опрос. Новости о храме вместо Приборостроительного завода мешают его планам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Позже широко обсуждалась версия, что истинная причина поддержки «Атомстройкомплексом» протестов в сквере у Театра драмы — финансовая. Источники «URA.RU» утверждали, что руководство компании поддерживает протесты, чтобы место строительство храма было перенесено на принадлежащий ей земельный участок за кинотеатром «Космос». Чтобы подозрения не падали на «АСК» — а обсуждение причастности корпорации к протестам усиливалось — участок предварительно продали за миллиард рублей.

Когда эта схема стала в мае достоянием гласности, сотрудники компании в соцсетях выступили в защиту «Атомстройкомплекса». Конфликт быстро сошел на нет. Но затишье оказалось временным — с проектом студии «Rock» компания снова входит в антихрамовую повестку.

Основатель студии Екатерина Спирина отметила, что архитекторы разработали его «для себя». «Естественно, никаких заказчиков у нас не было — ни договоров, ни денег. Фонду Святой Екатерины мы проект не показывали», — рассказала «URA.RU» Екатерина Спирина.

Начальник центра управления проектами корпорации «Атомстройкомплекс» Виктор Ананьев заверил: «„Rock“ — это не компания из структуры Атомстройкомплекса». На вопрос об отношении компании к вопросу о месте строительства храма он пояснил: «Не совсем по адресу вопрос».

Отец Максим стал ключевым представителем епархии в ходе конфликтов в сквере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Настоятель Храма на Крови отец Максим Миняйло, который активно участвовал в дискуссии вокруг строительства собора Святой Екатерины, призывает видеть хорошее даже в самых спорных ситуациях. Он подчеркивает: «Что до экспертной оценки предложенных проектов — это дело профессиональных архитекторов». При этом он считает появление новых вариантов свидетельством интереса и неравнодушия к святому делу строительства храма Небесной покровительницы города.

«Отрадно, что идея построить храм святой Екатерины вдохновляет городское сообщество на различные инициативы — от поиска места под храм до предложения эскизных и проектных решений. Это говорит о том, что храм нужен городу и он обязательно будет построен. Храм станет точкой притяжения и приложения совместных усилий горожан. Что до экспертной оценки предложенных проектов — это дело профессиональных архитекторов», — отметил отец Максим, оценивая новый проект храма Святой Екатерины.