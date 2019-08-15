Кто подставил Высокинского перед Днем Екатеринбурга

Мэр хотел благоустроить семь районов ко Дню города — со всеми задачами справился только один Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

У районных администраций Екатеринбурга — дедлайн: к Дню города, 17 августа, они должны сдать благоустроенные парки — по одному-два в своей территории. Такой подарок горожанам задумал мэр Александр Высокинский в начале 2019 года.

Тогда глава Екатеринбурга даже позволил районам самим выбрать территории. Расширение полномочий было не случайным — заступая на пост мэра, Высокинский убеждал, что районные чиновники ближе к горожанам и лучше понимают, как устроен быт в микрорайонах.

Глава города отправится в объезд по территориям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как сообщили «URA.RU» источники в мэрии, не все главы районов сумели выполнить поставленную задачу в срок. Поэтому, сообщают собеседники в администрации Екатеринбурга, Высокинский совершит объезд выбранных парков не перед Днем города, а в конце августа. «Это станет критерием для оценки эффективности глав районов. Дело в том, что раньше они жаловались на нехватку средств. А сейчас они оказались в равных условиях, и мы видим, кто справляется с задачами, а кто нет. Конечно, есть места, где невозможно выполнить задание по техническим причинам, все это будет учитываться», — говорит инсайдер.

Журналисты «URA.RU» сработали на опережение, проведя ревизию работы глав районов: Высокинский будет удивлен результатами.

Октябрьский район. Площадь разрушена

Реконструкция Площади Обороны к Дню города точно не завершится Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как сообщало ранее «URA.RU», в Октябрьском районе власти запланировали реконструкцию аллеи имени поэта Ильи Кормильцева и Площади Обороны. В ходе объезда журналисты выяснили, что на аллее до сих пор значимых изменений не произошло. Что нельзя сказать о Площади Обороны. Зона отдыха перекопана, повсюду раскиданы щебенка и песок, тротуарная плитка. Очевидно, ко Дню города парк открыт не будет.

Дозвониться до главы Октябрьского района Романа Рудометова оперативно не удалось.

Кировский район. Работают не для горожан, а для мэра

В сквере Первых строителей МЖК рабочие с радостью позировали перед камерой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кировском районе под программу благоустройства попал сквер первых строителей МЖК. Здесь рабочие высаживают свежие цветы и деревья, продолжается укладка плитки и асфальта. Правда, каменный амфитеатр не обновлен и изрисован высветившими граффити.

Глава района Александр Лошаков ответил «URA.RU», что сквер первых строителей МЖК будет сдан 22 августа, аккурат перед инспекцией Высокинского.

Также администрация района в июле сдала сквер на улице Мира (от Блюхера до Академической). В парке появились новая плитка и стильные деревянные скамейки.

Ленинский район. Бывший министр — отличник

Сквер Дружбы — один из лучших примеров благоустройства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В лидерах по выполнению задач Высокинского — Ленинский район, которым руководит бывший свердловский министр экономики Дмитрий Ноженко. В этой части города под благоустройство решили отдать сквер рядом с ДК «Дружба». За сутки до Дня города, 16 августа, пройдет официальное открытие обновленной территории.

«Сегодня завершены работы по созданию новой тропиночной сети: асфальт и тротуарная плитка. В зонах детских площадок использовано песчаное и малотравматичное покрытия. Создана парковая велодорожка от улицы Бардина до КДЦ „Дружба“. Она стала частью веломаршрута, связывающего центр города и микрорайон Академический. Обустроено пять рекреационных зон», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе района. Здесь отметили, что строительство пройдет в два этапа — второй завершится в 2020 году.

Чкаловский район. Работам мешали протесты

Строители не оставили деревьев на Грибоедова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Чкаловском районе рабочие не успели восстановить к Дню города сквер на улице Грибоедова. Источник в администрации города объяснил «URA.RU», что сроки сдвинулись из-за протестов — местные жители мешали вырубке деревьев на бульваре. Недовольство горожан не удивительно — на данный момент в парке не осталось ни одного растения.

Источник агентства выразил надежду, что в сентябре благоустройство будет завершено. Тогда же будут высажены новые деревья. В пресс-службе Чкаловского района попросили семь дней на ответ на запрос, глава района Вячеслав Мишарин отказался общаться с журналистом «URA.RU» по телефону.

Железнодорожный район. К Высокинскому нашли индивидуальный подход

Реконструкции Теплоходного помешали линии электропередач Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В начале 2019 года сообщалось, что в Железнодорожном районе к Дню города будет построена большая прогулочная зона на переулке Теплоходный и восстановлена зеленая зона на Пехотинцев. Однако глава района Андрей Курочкин объяснил «URA.RU», что с тех пор планы изменились, и район работает по «индивидуальной программе», согласованной с мэром.

Так, администрации пришлось временно отказаться от благоустройства Теплоходного — помешали проходящие над переулком линии высокого напряжения. Район начал переговоры с «МРСК Урала» по переносу их под землю и решил пока облагородить сквер рядом с Пехотинцев, 11.

«В этом году мы закончили проектирование и выполним работы по монтажу освещения. В следующем году, если финансирование продолжится, займемся благоустройством», — сказал «URA.RU» Андрей Курочкин. Также по согласию мэрии район пустил часть средств на улично-дорожную сеть. Например, благоустроил территорию у ДГБ №9.

Верх-Исетский район. Планы сорвала Универсиада

Для площади Субботников будут искать новую концепцию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Изменения программы благоустройства произошли и в Верх-Исетском районе. Здесь администрации пришлось временно отказаться от восстановления Площади Субботников. К следующему году властям нужно будет придумать для нее новую концепцию после того, как из района решили перенести деревню Универсиады-2023 в Новокольцовский (проекты были связаны).

«Вместо нее делаем улицу Крауля от Викулова до Заводской, конечно, начали немного поздно. Подготавливаем первый участок ко Дню города, остальное по контракту через месяц закончим. Там будет хорошая, интересная зона, например, тренажеры для пожилых людей», — сказал «URA.RU» глава Верх-Исетского района Андрей Морозов. — Также делаем небольшой сквер на Шейнкмана, 19».

Также администрация на следующий год перенесла реконструкцию сквера имени Авета Тертеряна. Под парком власти обнаружили теплотрассу, и потребовалось время, чтобы выяснить, в каком она состоянии, и не придется ли из-за нее раскапывать переделанную аллею.

Орджоникидзевский район. Строителей нет до сих пор

В сквере на Орджоникидзе с нуля построят новый фонтан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Орджоникидзевском районе все выделенные средства решили сконцентрировать на одном большом объекте — сквере на проспекте Орджоникидзе. В январе в пресс-службе администрации района «URA.RU» сообщали, что строительные работы начнутся в третьем квартале-2019-го, с нуля будет построен фонтан в центральной части парка. Однако строителей нет до сих пор.

В администрации района «URA.RU» сообщили, что проектные работы затянулись и благоустройство пришлось перенести на следующий год: «Мы столкнулись с огромным количеством бюрократических процедур. Например, объект попадает в зону культурного наследия. Поэтому требуется провести много различных согласований».

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга подтвердили «URA.RU», что объезд районов для оценки результатов благоустройства запланирован на ближайшее время. «Будут ли по итогам объезда делаться выводы об эффективности работы глав районов — неизвестно. Таких задач не звучало. Отставания от сроков на объектах благоустройства пока нет, много, скорее, организационных вопросов к работе подрядчиков», — отметили в пресс-службе.

В сквере имени Кормильцева ничего не изменилось за полгода Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рабочие готовятся установить на Площади обороны металлические фигуры… Фото: Анна Майорова © URA.RU

… и торопятся доделать плитку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Каменный амфитеатр в сквере Первых строителей МЖК до сих пор изрисован вандалами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Улица Мира теперь украшена деревянными скамейками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зато в сквере появились новые дорожки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ленинском районе рабочие ведут последние приготовления к открытию сквера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2020 году начнется второй этап благоустройства сквера Дружбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но местные жители его уже облюбовали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вместо создания зеленой зоны на Пехотинцев власти района решили выделить средства на другие объекты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сквер Тертеряна благоустроят в следующем году Фото: Анна Майорова © URA.RU