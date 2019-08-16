7 неожиданных итогов 20-летия Путина во власти

О многих важных решения Владимира Путина россияне подзабыли Фото: Владимир Андреев © URA.RU

16 августа 1999 года Владимир Путин занял пост главы правительства РФ. В честь значимого юбилея «URA.RU» подобрало семь важнейших изменений последних 20 лет, без которых жизнь в России уже не представляется.

ОСАГО

Введение ОСАГО искоренило эпидемию автоподстав в России Фото: Илья Московец © URA.RU

Внедрение страховой защиты автовладельцев в случае ДТП, используемой по всему миру, обсуждалось в Госдуме еще в начале девяностых, однако рассмотрение инициативы ускорилось только в новом веке. В силу закон об ОСАГО вступил с 1 июля 2003 года.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает появление ОСАГО серьезным достижением. По его словам, это во многом урегулировало возникающие конфликты: «Раньше, когда системы ОСАГО как таковой не было, любая авария становилась потрясением. Подчас люди даже были вынуждены продавать жилье, чтобы рассчитаться за поврежденную машину». Он признал, что это порождало серьезный криминал, в том числе — автоподставы: «Была полная вакханалия, к должникам приезжали с паяльниками. А сейчас из-за ДТП даже почти не дерутся».

Ипотека начала работать

Ставки по ипотеке в конце девяностых превышали 30% Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Многочисленные предложения о покупке жилья в рассрочку начали появляться в России с 1997-го, когда было создано «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК). На следующей год был принят федеральный закон об ипотеке. Однако по оценкам экспертов, по-настоящему доступными ипотечные кредиты стали в 2005 году — тогда процентная ставка сократилась до 14%. В дальнейшем ставки еще снижались, а сроки кредитования увеличились до 30 лет. Для сравнения: в 1999 году ставка по ипотеке составляла 35%, а период кредитования ограничивался пятью годами.

По мнению экономического аналитика Антона Шабанова, главное, что смогла сделать власть на стыке веков — отрегулировать этот рынок и дать ему необходимую правовую базу. «К счастью, со стороны власти в момент формирования ипотечного рынка не создавалось сильных преград для банков. Параллельно с этим произошло расширение данного сектора за счет различных госпрограмм, поддержки молодых семей — в том числе через материнский капитал», — поясняет «URA.RU» Шабанов.

Материнский капитал

Материнский капитал стал серьезным подспорьем для молодых семей Фото: pixabay.com

С 2007 года российские семьи получили дополнительную финансовую поддержку в виде материнского капитала — деньги выделяются семьям, в которых появился второй ребенок. Полученные средства можно использовать для улучшения жилищных условий, оплаты образования ребенка (в случае с семьями, воспитывающими ребенка-инвалида, средства также могут пойти социальную адаптацию ребенка). Маткапитал ежегодно индексируется — в 2019 году размер выплаты составил 453 тысячи рублей (в 2007-м — 250 тысяч).

Важно понимать, что материнский капитал не только стимулирует молодые семьи рожать второго ребенка, но и порождает эффект мультипликации — похожие программы появились и на региональном уровне, указывает эксперт по коммуникациям Алена Август. «Сейчас ставится вопрос о поддержке семей на этапе планирования первого ребенка. Демографическая ситуация у нас по-прежнему непростая, а европейский подход, когда люди долгие копят средства перед рождением детей, там не очень подходит», — уверена собеседница «URA.RU».

Армия без дедовщины и нищеты

Помимо боевых действий в Чечне и Дагестане для российской армии в начале двухтысячных остро стояли и другие проблемы: финансовая и имиджевая. Зарплаты военным (впрочем, как и многим бюджетникам) выплачивались с задержкой в 6-8 месяцев, а истории о повсеместной дедовщине порождали страх у молодежи, которая начала массово косить от призыва, отмечает представитель Свердловского комитета солдатских матерей Марина Лебедева.

О российских солдатах стали заботиться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По ее словам, за последние 20 лет положение дел в российской армии серьезно изменилось. В первую очередь — у солдат появились нормальные бытовые условия и юридические права. «Сейчас практически нет случаев, когда солдаты уходили бы в самоволку из-за издевательств. Военные части стали открытыми — правозащитникам не нужно искать дырки в заборе. Кроме того, в сложных ситуациях подключается и военная прокуратура, и региональный омбудсмен, объясняет правозащитница.

Схожего мнения придерживается и Глава Центра изучения проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин: «Жизненно необходимо, чтобы солдаты-срочники возвращались домой с конкретными военными навыками, иначе у страны на случай угрозы будет мобилизационного ресурса. Проще говоря, никто сможет собрать и разобрать автомат. В этой связи важно, чтобы сохранялась служба по призыву — полный переход России на полную контрактную основу опасен.

Запрет на продажу алкоголя

Россияне остались без возможности приобрести алкоголь в ночное время. Если до 2014 года пиво и другие напитки до 5% можно было купить круглосуточно, то сейчас запрет распространяется на все виды алкогольной продукции. Согласно федеральному закону, реализация запрещена с 23:00 до 8:00 утра по местному времени, но каждый регион вправе расширить эти рамки. При этом отметим, что продажа алкоголя «на вынос» в ночных заведениях пока никак не ограничена.

Россияне привыкли к жестким правилам продажи алкоголя Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Ограничения продажи алкоголя в ночное время — важное решение, считает эксперт аналитического агентства «Политсобрание» Наталья Желтова. По ее словам, эта мера дважды сработала позитивно: «Во-первых, неизбежно снижается потребление алкоголя, люди больше времени уделяют здоровому образу жизни. Во-вторых, улучшается криминогенная ситуация — не секрет, что многие преступления совершаются именно в состоянии алкогольного опьянения».

Желтова подчеркнула, что изначально общество настороженно восприняло эту инициативу: «Но сейчас надо признать, что все привыкли, это стало считаться нормой. Россия за это время стала более цивилизованным государством».

Рестораны без сигарет. Прилавки магазинов тоже

В российских заведениях не курят уже 5 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2013 году в России был принят закон, который не понравился всем курильщикам. Инициатива запрещает курение в барах, ресторанах, поездах дальнего следования, на платформах, в электричках, а также в общежитиях и гостиницах. Несмотря на критику со стороны бизнеса (на фоне новых правил стали массово закрываться табачные киоски) и курящих россиян, закон с момента принятия не меняли. Как рассказала «URA.RU» антитабачный эксперт Дарья Халтурина, закон уже снизил распространение табака с 39 до 29 процентов.

Подавляющее большинство заведений жестко следят за установленными нормами. Единственной проблемой остаются небольшие магазины и киоски, в которых нарушаются правила выкладки сигарет, но и эту проблему, по мнению собеседницы агентства много решить: «Необходимо повышать табачные акцизы и заставлять производителей выпускать всю продукцию с единым дизайном, чтобы нельзя было отличить производителей и не возникало соблазна. Такой опыт уже вовсю применяется в Австралии, Великобритании и Грузии», — указывает Халтурина.

Для азартных россиян придумали резервации

Зависимость от игровых автоматов прошла после их тотального запрета Фото: Rob DiCaterino/Flickr

С 2009 года в России действует запрет игорный бизнес, в том числе — на полюбившиеся многим игровые автоматы. Сейчас, чтобы посетить казино необходимо ехать в одну из пяти игорных зон: в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области. По оценкам экспертов, государству не стоит ослаблять внимания по данному направлению: до сих пор игорный бизнес умело маскируется в городах под компьютерные клубы и ночные заведения. Но главная проблема решена — у людей, страдающих игроманией, нет легких путей, чтобы потратить деньги, часто взятые в долг.

«Фактически мы видим наведение порядка. Этот бизнес во многих случаях принадлежал недобросовестным людям, которые наживались на слабостях россиян. Знаю множество поломанных судеб из-за этих автоматов, люди проигрывало огромные деньги, влезали в кредиты. Это настоящая болезнь, которую искоренили почти полностью», — сообщает руководитель отдела исследований аналитического агентства «Национальный эксперт» Елена Варламова.