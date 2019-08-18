День города в Екб должен был стать лучшим за 10 лет. И не получилось

В этом году бюджет празднования Дня города в Екатеринбурге был сокращен на несколько миллионов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Прошедший в Екатеринбурге День города — не только открывает праздничную пятилетку, которая завершится в 2023 году 300-летим уральской столицы. Это еще и первый День города мэра Александра Высокинского, избрание которого прошлой осенью должно было ознаменовать новый этап в развитии города, завершение темного десятилетия без развития и идей. С этой задачей власти не справились.

Если верить данным, которыми утром с «URA.RU» поделились в мэрии, площадки Дня города 17 августа посетили 1,2 миллиона человек. Это необычная точность: в 2017-м и 2018-м городские власти не называли подробных данных, отчитываясь об участии «более миллиона горожан».

Размах не соответствует амбициям

По данным оргкомитета Дня города, праздник посетили 1,2 миллиона человек Фото: администрация Екатеринбурга

На День города в 2019 году мэрия потратила, согласно контрактам, опубликованным на сайте госзакупок, 21,7 миллиона рублей. Годом ранее — на 295-летний юбилей — муниципальные траты составили 31,8 миллиона. В 2017-м и 2016-м годах на праздник уходило по 25 миллионов рублей из бюджета. При этом общие расходы бюджета 2018 года составили 37,4 млрд рублей, а бюджета 2019 года — около 43 млрд (+16%, то есть, смета праздника тоже могла быть более 36 млн).

Мэрия заплатила меньше за главный фейерверк (2,46 млн рублей против 5,12 млн в прошлом году), церемонию поднятия городского флага (подешевела с 925 тысяч рублей до 485 тысяч) и конкурс «Мисс Екатеринбург» (организаторы отказались от розыгрыша автомобиля среди участниц).

Впервые от поддержки праздника отказались крупные спонсоры (УГМК, «Сима-Ленд» и «Форум-Групп»), свое участие сократила и «Русская медная компания», чье жертвование год назад позволило привезти в Екатеринбург «Мумий тролля», Елку и Дмитрия Нагиева. В 2019 году хэдлайнером программы стала группа «Чайф». К ней в поддержку РМК привезла Мота, МС Doni и поп-исполнителя Олега Тернового.

Одним из хэдлайнеров вечера выступил артист лейбла Black Star Мот Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Когда МС Doni и Мота на сцене в Историческом сквере сменил МС Хищник, на прозвучавший из толпы вопрос «Кто это?» ведущий под смех зрителей успокоил: «Сейчас все объясним!» Опрошенные «URA.RU» горожане отметили, что от концертной программы ждали большего. «В 2018-м было лучше. Надеемся, салют будет нормальный», — отметили молодые люди, пришедшие на концерт артистов Black Star.

Ожидания не оправдались: салют в этом году длился десять минут вместо 15-ти на прошлом Дне города. Среди тех, кто проводил финальные залпы фейерверка аплодисментами, были горожане, которые рассчитывали на другое. «Для Екатеринбурга это не салют. Месяц назад в Новоуральске было в сто раз лучше. В целом нам все понравилось, кроме салюта», — поделились с «URA.RU» гости праздника.

Вместо Нагиева и Елки — фестиваль «Картонии»

Свои активности «Русская медная компания» проводила на центральных площадках, а не у Драмтеатра, где организовывала концерты в последние годы. Источник в компании объяснял агентству, что это принципиальная позиция — компания была соинициатором строительства храма святой Екатерины в соседнем сквере, но эти планы отменены из-за череды массовых митингов горожан. В 2019 году площадка у театра была пустой, мэрия не организовала даже праздник цветов, который проводился в сквере несколько десятилетий подряд. В Год театра эти пространства освоили камерные театры под открытым небом, ожидаемо привлекшие меньшую аудиторию по сравнению с другими площадками в центре города.

Одна из новинок Дня города в Екатеринбурге — фестиваль «Картонии» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Первые мои слова были — это шок. Неужели у города закончились деньги? А сложилось именно такое впечатление», — рассказала «URA.RU» пришедшая в сквер горожанка. По ее ощущениям, в прежние годы в сквере собиралось больше людей. «На фестивале цветов всегда было сложно протолкнуться, а сегодня выставки и вовсе нет. Люди приходили на нее целеноправленно и были разочарованы», — добавила женщина.

Новый подход к организации праздников символизировало проведение около театра перфомансов «Картонии» — творческого сообщества, которое позиционирует себя как «государство без территории». Днем художники проводили мастер-классы по изготовлению картонных изделий, гостями которого среди прочих стали первые лица уральской столицы. Фотографии мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и его замов, нарядившихся в картон, быстро стали обсуждаемыми в соцсетях.

В 2019 году салют длился на пять минут меньше, чем годом ранее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ближе к вечеру участники «Картонии» вышли на парад к мэрии города. Молодые люди, державшие в руках картонки с забавными надписями («Где белое дерево?» «Я мыслю = я иду», «Я мыслю, и это ничего не значит»), и огромные фигуры немного затруднили перемещение между площадками, но горожан это не раздражало — некоторые решили присоединиться к шествию, кто-то просто фотографировал.

Что еще нужно исправить, чтобы удивить всех в 2023-м?

При этом секрет праздника прост, и это доказали управляющие АО «РСГ-Академическое». В 2018 году они устроили в своем районе концерт суперпопулярной Светланы Лободы, в этом — главной русскоязычной звезды — Тимы Белорусских. Два года подряд площадка в нецентральном районе претендует на статус главной площадки празднования Дня города.

Настроение других локаций передает комментарий Анны Тверитиной в одном из популярных городских пабликов: «Как-то скучно сегодня, уехали домой в шесть часов».

Одна из проблем, которые мэрия не смогла решить ко Дню города, — ремонт дорог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия снова не справилась с нехваткой мусорных баков и биотуалетов. Была провалена работа общественного транспорта. «Не понимаем, как нам сейчас от „Алатыря“ добираться до Академического — уже столько стоим, а транспорта нет. Хотя приехали сюда нормально», — пожаловались корреспонденту жительницы микрорайона. Также, судя по сообщениям в соцсетях, вечером было трудно уехать с ЦПКиО.

Не справившись с уборкой города, летней программой ремонта дорог, не добившись результатов в реформе системы школьного питания, создав напряжение в мусорной реформе, мэрия Екатеринбурга показала, что и достойные зрелища она обеспечить не может.

Главный выгодоприобретатель Дня города — Владимир Шахрин, чье выступление собрало десятки тысяч земляков.

Это особенно важно, потому что за позицию в поддержку строительства храма, озвученную в мае, Шахрин был подвергнут публичной критике и оскорблениям на всех возможных интернет-платформах. Овации на концерте можно считать завершением этой истории. С одной оговоркой:

на концерте «Чайф» решили спеть «Что мы делали в прошлом году» — остро-социальное высказывание о настроении толпы. «Мир волнуют секс, еда и коты!» — поется в этом произведении.

Владимир Шахрин разогревал горожан перед праздничным салютом администрация Екатеринбурга

Публика восприняла песню прохладно, дав понять, что от музыкантов требуют развлечений, а не нотаций и не рассуждений о том, как правильно. Поэтому и нынешнее примирение горожан и музыкантов скорее всего временное, до нового кризиса.

Политолог Андрей Русаков считает, что на основании итогов Дня города делать выводы о работе команды Александра Высокинского нельзя, поскольку мэр должен реагировать на политические или знаковые события. Городским властям гораздо важнее, по его мнению, подготовиться к 300-летию Екатеринбурга. «Я считаю, что организаторам стоит подумать над апргрейдом программы. Возможно, сделать ее более тематической», — предложил Русаков.