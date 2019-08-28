На Урале врачи скрывают смерть матери троих детей после удаления зуба

Погибшая лечилась в стоматологии бесплатно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мать троих детей погибла в Екатеринбурге на операционном столе из-за врачебной ошибки, сообщил «URA.RU» источник в медицинской сфере. Госпиталь ветеранов войн, где делали простую операцию, скрыл ЧП от правоохранительных органов. Родные погибшей боятся, что правды им не добиться.

Нина Карпова — девушка из Полевского, города-спутника Екатеринбурга. В областной центр ее привезли из-за осложнений после удаления зуба в муниципальной поликлинике: у нее болела десна, началось воспаление шеи. 31-летнюю девушку доставили в Госпиталь ветеранов войн, в отделение челюстно-лицевой хирургии. Молодые женщины — не их клиентура, но ее привезли туда «по неотложке» — там есть сепсисное отделение.

Объявление о прощании с Ниной, опубликованное ее родными Фото: со страницы сестры погибшей

«Это была пятница, вечер: рассказывают, что врачи, делавшие операцию, были пьяны, — сообщил „URA.RU“ медик, знакомый с обстоятельствами дела. — В начале операции один из них вставил трубку, через которую подается кислород, не в трахею, а в пищевод. В результате женщина умерла от гипоксии (кислородное голодание — прим. ред.)».

Вскрытие было произведено через два дня. Больница не сообщила о случившемся ни в полицию, ни в СК. «Нам вообще сперва сказали, что у нее не выдержало сердце, — рассказал „URA.RU“ Алексей Карпов, муж погибшей. — Но этого не может быть: сердце у нее было здоровое». Известие о том, что Нина могла умереть из-за врачебной ошибки, родных не удивило: «Мы предполагали что-то подобное» — сказала ее мать.

У Нины осталось трое детей Фото: со страницы Нины в соцсетях

Внезапная смерть Нины стала шоком для всей семьи. «Она всего лишь сходила в стоматологию и удалила зуб по бесплатному талону», — говорит муж. Он заявляет, что будет настаивать на расследовании. «Я этого так не оставлю, — обещает Алексей. Он уже обратился в страховую медицинскую компанию. Заявление в правоохранительные органы родные пока не подали.

У Нины осталось трое маленьких детей: сын и две дочки. «Она была очень светлым человек, я таких больше не встречала», — говорит ее сестра Саша. «Она была для меня все, — говорит Алексей.

— Почему она? Как мы теперь будем жить? Я ведь даже косички дочкам заплетать не умею!»

Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин стал начальником госпиталя ветеранов войн в январе 2019-го. Это его первый скандал на посту Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Получить комментарий пресс-службы министерства здравоохранения Свердловской области к моменту публикации не удалось. «Такая пациентка у нас действительно была: она скончалась после хорошо проведенной операции от отека гортани: реанимационные мероприятия были практически невозможны в силу стремительности нарастания отека. Самое неприятное в этой истории, что она молодая, и у нее остались трое детей. Это семейная трагедия», — заявил «URA.RU» главный врач Свердловского областного госпиталя ветеранов войн Олег Забродин.

Как сообщил главврач, случай анализировала специальная комиссия. «Мы не только разбирали его на госпитальном уровне, но и в соответствии с порядками известили об этом министерство здравоохранения. В клиническом разборе участвовал главный анестезиолог минздрава Александр Левит. Все ошибки разобраны, рекомендации даны», — сказал Забродин.

По его словам, здравоохранение — отрасль, где люди «довольно часто умирают».

«И не обязательно из-за того, что им была неправильно проведена операция, а потому что возникают осложнения, которые трудно предвидеть и корректировать, — пояснил Олег Забродин. — Информация о том, что врач или врачи находились в состоянии опьянения, я комментировать не буду — пусть это будет на чьей-то совести. При патологоанатомическом вскрытии никаких нарушений не обнаружено».

В СК по Свердловской области сообщили, что по указанным сведениям организована проверка. «Выясняются обстоятельства смерти, будет проверяться качество и своевременность оказания медпомощи, устанавливаются иные имеющие значение обстоятельства», — сообщил агентству Александр Шульга, старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области.