Самый молодой губернатор России устал от ямальского ТВ. Будет новое

Телерадиокомпанию «Ямал-регион» хотят объединить с информационным агентством «Север-Пресс» Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Ямальские СМИ ждет реформа. Правительственные медиаактивы могут объединить в один холдинг, вместо муниципальных газет и телекомпаний появятся редакции с универсальными журналистами. Такое требование перед масс-медиа ставит самый молодой губернатор России — глава Ямала Дмитрий Артюхов, активный пользователь соцсетей. Однако не везде реформа пройдет оперативно: вице-губернатор Ирина Соколова уже притормозила изменения в одном из городов.

Объединение окружных СМИ пройдет на базе ОГТРК «Ямал-Регион» — крупнейшего СМИ округа. У ОГТРК самый большой технический охват — 96% территории субъекта. У СМИ есть корпункты в Екатеринбурге, Тюмени, Ноябрьске и Новом Уренгое. Теперь же, по информации источников «URA.RU», телерадиокомпанию могут объединить с правительственным информагентством «Север-прессом» и, возможно, газетой «Красный Север». «Сейчас вопрос в стадии активного обсуждения. С проектом нового „Ямал-Региона“ в течение сентября должны ознакомиться первые лица округа, когда будет согласовываться бюджет ОГТРК на 2020 год», — уточнил инсайдер.

Губернатору Ямала Дмитрию Артюхову в сентябре презентуют новые проекты ОГТРК «Ямал-Регион» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

О новых вызовах перед ОГТРК глава Ямала говорил еще в конце 2018 года, когда проходил конкурс на пост гендиректора телерадиокомпании. Тогда губернатор требовал от будущего руководства СМИ информационного прорыва, нового формата подачи информации и увеличение аудитории. Особых изменений за это время не произошло.

«На протяжении многих лет шли только разговоры о глобальных переменах в компании. Сейчас этот процесс реально запущен — с назначения Евгения Забродина заместителем генерального директора по направлению интернет-проектов. Планируется серьезное усиление этого подразделения», — рассказал источник, близкий к руководству телерадиокомпании. Также известно, что команду телерадиокомпании со 2 сентября усилит бывший куратор СМИ Ямала Геннадий Герасименко. Он займет пост замгендиректора «Ямал-Региона».

Куратор внутренней политики региона, вице-губернатор Ирина Соколова притормозила реформу СМИ в Ноябрьске Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Гендиректор ОГТРК «Ямал-Регион» Эдуард Ярмаметов частично подтверждает запланированные изменения. «Реформа в ОГТРК идет. Она связана с тем, что Россия ушла от аналога и переходит на цифровое ТВ. Сильно развивается интернет. Мы стараемся быть эффективными и использовать свои ресурсы, но такой задачи, как медиахолдинг — не стоит. Если мы увидим, что это эффективно, и это встраивается в концепцию ОГТРК, то может в будущем и будет создан медиахолдинг», — рассказал медиаменеджер.

Слияние двух городских СМИ уже произошло в Муравленко. На очереди — газеты и телеканалы в Ноябрьске и Губкинском Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Подобные изменения планируются и на уровне городских массмедиа. Так, мэрия Ноябрьска задумала провести объединение двух подконтрольных СМИ: информагентства «Кругозор» и центра информации и социологических исследований «Спектр». По словам директора «Кругозора» Сергея Валько, переговоров с администрацией о новой структуре и ее главе пока не шло. Уточнить причины изменений структуры и реальные планы горадминистрации не удалось. В пресс-службе на момент публикации не ответили на запрос.

Проследить за ходом реструктуризации СМИ в Ноябрьске на прошлой неделе приезжала вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова и, по информации источника «URA.RU», не дала ход реформе.

«Соколова провела совещание в Ноябрьске и приостановила реорганизацию СМИ, дав поручение администрации города более тщательно проработать это вопрос», — уточнил собеседник.

Аналогичное объединение СМИ уже идет в Губкинском. Мэрия проводит слияние газеты «Губкинская неделя» и местной телерадиокомпании «Вектор». «Реорганизация проходит в два этапа. Редакции переехали в одно здание 15 августа. Второй этап наступит в ноябре, когда объединятся два юридических лица. В „Вектор“ перейдет газета и ее лицензия», — рассказал источник в местной власти. До конца года мэрия должна определиться с главой новой структуры. Им может оказаться Оксана Оборовская («Губкинская неделя»), Ольга Пескова (ТРК «Вектор») или варяг.

Источник отмечает, что в округе уже есть позитивные примеры слияния СМИ. Так, в Муравленко в 2017 году начали объединять две редакции. «Мы поняли, что времена меняются, и приняли решение поменять формат газеты „Наш город“ и „Муравленко ТВ“ и создать единое учреждение „Муравленко медиа“. Бюджет двух СМИ остался», — рассказал замглавы Муравленко Хизри Алхаматов.

Политолог Александр Безделов считает, что объединение СМИ на Ямале запоздало на несколько лет по сравнению с соседями в ХМАО или Тюменской области. Теперь, по его словам, глава округа ускоряет реформу. «Дмитрий Артюхов — молодой губернатор, который активно пользуется Instagram и принимает во внимание развитие новых медиа. Поэтому то положение, которое сложилось в округе с развитием СМИ (ориентация на привычные форматы, газета и ТВ), вызывает у него если не отторжение, то, как минимум, вопросы. Сейчас идет речь о том, чтобы осовременить СМИ, сделать их ближе к потребителю», — отметил эксперт.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе окружного правительства не удалось. Туда был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.