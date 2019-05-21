Ямальские власти создают беспрецедентный медиапроект

Телерадиокомпания станет центром производства разнопланового контента Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В телерадиокомпании «Ямал-Регион», которая принадлежит правительству округа и является крупнейшим СМИ субъекта, готовится серьезная реформа. Об этом сообщили источники «URA.RU», близкие к власти. Однако сначала правительству и руководству ОГТРК нужно решить кадровый вопрос.

Сейчас ОГТРК «Ямал-Регион» имеет самый большой технический охват — 96% территории округа. У СМИ есть корпункты в разных городах. Среди них Екатеринбург, Тюмень, Ноябрьск, Новый Уренгой. ТВ-канал холдинга позиционирует себя как «Первый Арктический». В ОГТРК также входят окружное «Радио Ямала» и сайт.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов считает, что телеканал должен быть гибким, технологичным, оперативным и мультиформатным Фото: Александр Елизаров © URA.RU

«У губернатора Дмитрия Артюхова есть понимание, каким должно быть современное телевидение. Гибким, технологичным, оперативным, мультиформатным», — говорит собеседник, близкий к власти. Сегодня медиахолдинг не отвечает этим требованиям, поэтому решено было провести реформу. «Обсуждается, что ОГТРК из телекомпании станет центром производства качественного разнопланового контента (мультимедиа, тексты, графика). ТВ-функции сохранятся», — рассказал инсайдер.

На прямой вопрос о том, войдет ли в измененный медиахолдинг, например, «Север пресс» (правительственное интернет-СМИ), собеседник ушел от ответа. Однако эксперты такой вариант не исключают. «Это довольно распространенная ситуация, когда региональные власти, финансирующие те или иные СМИ (вне зависимости от их специфики), пытаются свести их в один холдинг. Это делается для повышения эффективности и уменьшения производственных затрат. В данном случае подобное устремление не лишено смысла и укладывается в давно существующий общероссийский тренд по укрупнению СМИ», — прокомментировал «URA.RU» политолог Александр Безделов.

Однако политолог Андрей Шуклин предупреждает: столь большая компания при неэффективном менеджменте может стать громоздкой. Источники в правительстве признают, что проблема с кадрами на ОГТРК есть. И в медиахолдинге стараются решить ее. В конце 2018 года гендиректором ОГТРК стал бывший глава «Северного издательства» Эдуард Ярмаметов. На должность редактора общественно-политических программ назначили Алексея Лемаева, который работал спецкором на телеканале «РБК». Также усилить «Ямал-Регион» в ближайшее время планируется пресс-секретарем ямальского губернатора Ильей Дерюшевым (входит в аппарат губернатора). Источники «URA.RU» считают, что он займет одну из руководящих должностей. Среди вариантов — пост заместителя главреда, который освободился после переезда в Зауралье Павла Поперешниченко (он стал пресс-секретарем врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова). Еще один из вариантов продолжения карьеры Дерюшева — пост главного редактора, который сейчас занимает Татьяна Узунова. Однако источник говорит, что подобный сценарий еще не одобрен, так как, возможно, будет организован открытый конкурс на этот пост. Также для обновления ОГТРК необходимы новые специалисты, которых практически нет в арктическом регионе. По словам источников, специально для этого Ярмаметов пригласил на работу начинающих журналистов.

Официально в правительстве Ямала подтвердили, что сейчас идет обсуждение изменений на ОГТРК. Но, что именно произойдет с телерадиокомпанией, там не уточнили. Гендиректор «Ямал-Регион» Ярмаметов отказался общаться, сославшись на занятость. А потом перестал отвечать на звонки.