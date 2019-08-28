Новый топ-менеджер изменит главный телеканал Ямала

Евгений Забродин стал замгендиректора по направлению интернет проектов ОГТРК «Ямал-Регион» Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Политолог и директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин получил пост замгендиректора по направлению интернет-проектов ОГТРК «Ямал-Регион». Сам политолог подтвердил агентству эту информацию. Возможно, на новом посту Забродин будет связан с грядущей реформой на ОГТРК. Об этом «URA.RU» рассказал источник в медиасфере ЯНАО.

«Там масса задач, и они комплексные — это развитие экосистемы компании, я имею ввиду в социальных медиа, в различных формах подачи контента», — завил «URA.RU» Забродин.

В телерадиокомпании, которая принадлежит правительству округа, готовится серьезная реформа. Ранее в правительстве ЯНАО подтверждали, что идет обсуждение изменений на ОГТРК. По словам источника агентства, Забродин будет иметь к ним непосредственное отношение.

«Ямал-Регион» имеет самый большой технический охват в отличие от других компаний — 96% территории ЯНАО. У СМИ есть корпункты в разных городах. Среди них Екатеринбург, Тюмень, Ноябрьск, Новый Уренгой. У компании также есть окружное «Радио Ямала» и сайт.