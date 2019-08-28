Правительство Ямала покидает куратор СМИ

Начальник управления по делам печати и СМИ Геннадий Герасименко с 29 августа не работает в департаменте внутренней политики ЯНАО. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в правительстве Ямала.
«Куратор СМИ Ямала, начальник управления по делам печати и СМИ департамента внутренней политики ЯНАО Геннадий Герасименко сменил место работы. 28 августа у него был последний рабочий день», — рассказал собеседник.
Он уточнил, что теперь Герасименко усилит позиции ОГТРК «Ямал-Регион» в сфере развития регионального вещания. «С переходом российского вещания на „цифру“ главный рупор округа оказался одной из базовых площадок для муниципальных студий, а таковых на Ямале тринадцать. Экс-куратор СМИ Ямала займет кресло заместителя генерального директора Эдуарда Ярмаметова», — отметил инсайдер. По его словам, Герасименко будет отвечать за взаимоотношения с муниципалитетами, так как именно он стоял у истоков успешных кампаний по распределению сил и объектов телевещания региона в целом. На новое место работы специалист выйдет 2 сентября.
Ранее «URA.RU» сообщало, что директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин получил пост замгендиректора по направлению интернет-проектов ОГТРК «Ямал-Регион». Он будет отвечать за социальные медиа и различные формы подачи контента.
В телерадиокомпании, которая принадлежит правительству округа, готовится серьезная реформа. Ранее в правительстве ЯНАО подтверждали, что идет обсуждение изменений на ОГТРК.