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Что значит для Кургана назначение одного из самых ярких митрополитов?

Владыка Иосиф просил еще год, чтобы освоить бюджеты меценатов. Но теперь все изменится

© Служба новостей «URA.RU»
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Подъем купола на строящийся храм «В честь новомученников и исповедников Церкви Русской». п.Варгаши , рпц, митрополит иосиф, крест
Митрополит Иосиф покидает КурганФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Появление нового курганского митрополита Даниила полностью перезагружает отношения зауральских элит и Русской православной церкви. Владыку, который везет всю свою команду, ждут в регионе в конце недели. Главные меценаты курганской епархии празднуют: к ним едет один из самых демократичных и ярких иерархов, чье назначение в Зауралье даже называют «понижением».

Михаил Насонов, пресс-секретарь Архангельской епархии, которую еще на прошлой неделе возглавлял Даниил, рассказал «URA.RU», что митрополит воспринял назначение в Курган с юмором. «Первое, что он сказал: „Слава Богу за все“. А второе: „Я духовный пограничник. Сначала я был на восточной границе нашей страны [руководил Южно-Сахалинской и Курильской епархией], потом меня перевели на северную [Архангельская и Холмогорская епархии], теперь на южную. Отсталость только побывать на западной“», — передал слова митрополита Михаил Насонов.

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Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Он добавил: несмотря на то, что в Архангельске у владыки были планы по открытию кафедрального собора, который будет готов к освящению через год, и общеобразовательной школы (до открытия осталось несколько недель), он без сожаления передал проекты в руки преемника.

По словам Насонова, вместе с митрополитом в Курган приедет небольшая команда. В том числе пресс-секретарь из Архангельска также первое время будет сопровождать владыку Даниила. «Ведущая черта владыки — его открытость и общительность, большое любящее сердце. Он одинаково легко встречается со всеми — от простых прихожан до представителей региональной и федеральной власти. У него много друзей, духовных чад по всей России», — рассказал Насонов. Также он добавил, что митрополит открыт для общения со СМИ и готов отвечать даже на неудобные вопросы.

«По-человечески он [митрополит Даниил] более симпатичен, чем Иосиф [митрополит возглавлял Курганскую и Белозерскую епархию с 5 мая 2015 года до 30 августа 2019 года].

В этом смысле вам повезло, а вот за что ему такое наказание?» — прокомментировал назначение протодиакон Андрей Кураев.

Он уточнил, что считает назначение в Курганскую епархию для митрополита Даниила понижением.

Митрополита Даниила ждут в Кургане в конце недели
Фото: сайт курганской епархии

«Надеюсь, Даниил продолжит ту работу, которую проводил в Зауралье владыка Константин [возглавлял Курганскую и Белозерскую епархию до Иосифа, с 6 октября 2008 до 5 мая 2015-го]. Чтобы заработали опять воскресные школы. Чтобы было больше духовности, а не только погоня за деньгами», — прокомментировал новое назначение директор завода «Корвет», курганский меценат Анатолий Чернов, у которого был конфликт с прежним митрополитом. Один из его последних витков: здание в Кургане, которое Чернов подарил епархии под библиотеку, было передано Церковью мэрии. «Нет предела жадности этого человека: приходы обираются, священники запуганы и молчат.

Я полагаю, что это какая-то продуманная Иосифом комбинация не без личной корысти», — говорил открыто Чернов.

Надежду на позитивные перемены с приходом нового иерарха выразил и другой церковный меценат, депутат Госдумы Александр Ильтяков. Он напомнил о роли митрополита Даниила в истории с передачей японцам Курильских островов — руководитель церкви выступил с петицией об отказе от такого шага, и она была поддержана. «Он тонкий человек, человек большой порядочности, высокой духовной силы. Я жду от него возрождения епархии и созидательного труда на благо Курганской области», — отметил Ильтяков.

По данным информированных источников, близких к курганской епархии, теперь уже бывший курганский митрополит Иосиф (назначен митрополитом Симбирским и Новоспасским) с неудовольствием воспринял весть о своем переводе. «Он просил продлить его работу в Кургане хотя бы на год. Он хотел иметь отношение к восстановлению Чимеевского храма, и дело — в меркантильных интересах», — рассказал собеседник агентства.

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Как ранее сообщало «URA.RU» в Зауралье был основан фонд «Чимеевская святыня» для восстановления храма, в число попечителей которого вошел продюсер Максим Фадеев. На момент публикации жертвователи внесли в него 4,3 млн рублей. При этом весь проект оценили в 31 млн рублей. Планировалось, что восстановление церкви пройдет при минимальном участии РПЦ. При ротации митрополитов решение может быть изменено, считает источник, близкий к фонду.

Митрополит Даниил (Александр Доровских) родился 27 декабря 1960 года в Воронеже. Здесь он окончил школу, отсюда же отправился в армию. В 1984 году поступил в Московскую духовную академию, а спустя год был пострижен в монахи. В конце 2001 года Даниил начал руководить Южно-Сахалинской и Курильской епархией, спустя девять лет — Архангельской и Холмогорской. В сан митрополита возведен 8 января 2012 года. 30 августа 2019 года назначен главой Курганской и Белозерской епархии. 1 сентября он отслужил прощальную литургию в Архангельске.

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