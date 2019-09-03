Леонид Михельсон приехал в Челябинск на открытие проекта «НОВАТЭКа» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, занявший в 2019 году первое место в списке богатейших бизнесменов России от Forbes, 3 сентября открыли в Копейске первый в России многотопливный автозаправочный комплекс. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора. Перевод общественного транспорта региона на экологически чистые виды топлива запланирован в рамках нацпроекта «Экология».

АЗС обеспечивает заправку дизельным топливом, бензином, компримированным и сжиженным природным газом (СПГ). «Рассчитываем, что более дешевое и экологичное, в несколько раз снижающее вредные выбросы газомоторное топливо будет активно применяться. Мы решили развивать общественный транспорт в регионе, в том числе с применением и компримированного, и сжиженного газа. Первые автобусы уже на днях прибудут в Челябинск», — прокомментировал событие Текслер.

«Это первая многотопливная заправка в стране, их будет много — от Челябинска до Санкт-Петербурга, чтобы обеспечить заправками автотранспорт», — добавил Михельсон.

Помимо реализованного проекта планируется создание сети заправочных станций СПГ на территории области, а также ведется строительство мини-завода по производству СПГ в Магнитогорске. Использование газомоторного топлива на 65% снижает выброс соединений, являющихся основным компонентом смога. При этом СПГ наполовину дешевле дизельного топлива. Помимо этого, Текслер и Михельсон подписали соглашение о взаимодействии в сфере газификации, а также финансирования проектов в сфере здравоохранения, спорта и культуры.

ПАО «НОВАТЭК» — один из крупнейших производителей природного газа в России, разрабатывающий месторождения на Ямале.

АЗС предоставляет весь комплекс услуг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU