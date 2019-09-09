Шумков набрал меньше голосов, чем Кокорин. Что это значит?

Вадим Шумков намного опередил соперников по выборам Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

статья из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков одержал убедительную победу на выборах 8 сентября. По мнению экспертов, итоговая цифра окажется несколько ниже, чем результат, который показал экс-губернатор Алексей Кокорин на предыдущих выборах в 2014-м. Однако они уверены, что сравнивать эти показатели нельзя — ситуация в стране да пять лет изменилась кардинально

В 2014 году в Курганской области закончилось 18-летнее правление Олега Богомолова, тогда на волне надежды на позитивные изменения глава региона Алексей Кокорин получил внушительную поддержку — за него проголосовало почти 85% избирателей. Явка немного не дотянула до 40%. В 2019 году, по данным экзитполов, Шумков набрал 88% голосов. Однако после подсчета трети голосов цифра снизилась до 80,81%, эксперты ожидают, что в итоге она окажется немного менее 80%. Его ближайший конкурент коммунист Яков Сидоров набрал (после обработки трети бюллетеней) менее 10% голосов. У Татьяны Майбороды («Справедливая Россия») — 4,73%, а Юрия Ярушина (ЛДПР)— 3,58%.

Сравнение результатов голосования за губернаторов Курганской области Инфографика: Дмитрий Циулин

«Нельзя сравнивать Курган пять лет назад, до кризиса, и сейчас. Шумков выбрал максимум, что мог», — отметил социолог Сергей Ширяев. Он напомнил, что за год после сложных реформ (пенсионной, мусорной, налоговой) в стране усилилось недовольство властью.

«Была меньше электоральная усталость, общее раздражение, не было таких историй как пенсионная и мусорная реформа», — подтвердила руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Екатерина Соколова

Второе место занял коммунист Яков Сидоров: он набрал, по предварительным данным, в восемь раз меньше голосов, чем Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что «несмотря на сложные условия, в которых стартовала кампания, Единый день голосования прошел в штатном режиме. Мы видим приличную явку и результат».

«Цифры говорят сами за себя — такой результата налагает на Шумкова соответствующие обязательства», — предупредил политолог, научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН Георгий Гаврилов.

«Люди беспокоятся, что ситуация после выборов изменится в худшую сторону. Важно не обмануть их ожидания», — добавил Сергей Ширяев.

Тем не менее Гаврилов настроен оптимистично: Шумков смог продержать на протяжении 11 месяцев в должности врио губернатора высокий темп работы. «Это говорит о том, что он намерен работать интенсивно», — сообщил эксперт.