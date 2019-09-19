Почему в Нижневартовске дважды пытались убить мэра

История о том, как из бандитского города Нижневартовск превратился в «столицу Самотлора» Фото: Лидия Аникина

В этом году Нижневартовск отмечает 70-летний юбилей мэра Юрия Тимошкова. К этой дате «URA.RU» запускает спецпроект: серию исторических очерков о судьбе одного из крупнейших городов ХМАО. Мы расскажем, как из бандитского города он стал северным мегаполисом с далеко идущими планами. Сначала — история о том, почему Нижневартовск стратегически важен для России и кто пытался убить первого народного мэра Югры.

В Западной Сибири добывается около 70% российской нефти. Здесь более 500 месторождений газа, нефти и газоконденсата, а Самотлорское — считается одним из крупнейших. Первую скважину пробурили в 1965 году, а затем был построен целый город — Нижневартовск.

Фото: Лидия Аникина

Нефтяник Евгений Большагин прибыл покорять Самотлор в феврале 1965 года. Как и многие, он думал, что проработает здесь несколько лет и уедет обратно, но молодой специалист остался, а сейчас его семья — это самотлорская династия. И сын, и внук работают в нефтяной отрасли.

«В то время насосов не было, все — на самодавлении. Нужно было постоянно стравливать газ. Шум стоял на всю тайгу и чувствовался сильный запах газа. Некоторые из-за этого отказывались работать», — вспоминает Большагин.

Но большая часть оставались тут. Среди тех, для кого Нижневартовск стал «малой родиной» — Юрий Тимошков. Родился будущий мэр города в небольшом селе Тюменской области. Во времена, которые описывает Большагин, Тимошков служил в армии. В «столице Самотлора» он оказался в середине 70-х, после окончания Тюменского индустриального института. За 10 лет Тимошков прошел путь от инженера производственно-технического отдела до начальника автобазы «Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности».

В конце 80-х Юрий Тимошков возглавил горком КПСС. С распадом СССР, на его плечи легло все городское хозяйство. Он стал председателем горисполкома, а в 1991 году был избран первым мэром в истории Нижневартовска.

Депутат Тюменской областной думы Юрий Елин, работавший в годы правления Тимошкова в нижневартовском предприятии «Горэлектросеть», рассказывает, что выборы были непростыми. Однако Тимошков смог набрать 87% голосов и стать мэром, которого впоследствии народ избрал еще на один срок.

Ему пришлось справляться со всеми проблемами 90-х. Тогда в городе стали появляться индивидуальные предприниматели, с которых необходимо было собирать налоги. В Нижневартовске, как и во многих других городах России, установилась бартерная система. К примеру, местная компания «Горэлектросеть» в расчет по налогам поставляла администрации коммунальную технику, а нефтяные предприятия платили налоги нефтью. Бюджет города не пополнялся. А нефтяники еще и отказались содержать дворцы культур, детские сады и школы. Тогда Тимошков взял объекты на баланс города: решение сохранило социальные объекты, оно не дало зданиям обветшать, а людям — остаться без работы. Чтобы хоть как-то пополнять бюджет, приходилось идти на конфликт со многими местными компаниями, часто контролируемыми криминалом.

В апреле 1998 года на Юрия Тимошкова напали. Мэра избили, дав ему шанс «одуматься» и пойти на поводу криминальных лидеров.

«Покушение произошло из-за бескомпромиссного отношения Юрия Ивановича к решению городских проблем. Он работал ради благосостояния жителей, а преступники ориентировались только на личную выгоду. Преступление официально не раскрыто, но горожане понимают, что произошло, и кто это организовал», — говорит нынешний глава Нижневартовска Василий Тихонов.

Прошло всего полгода. В сентябре 1998 года (через три месяца после убийства по заказу Михаила Ходорковского мэра Нефтеюганска Владимира Петухова — ред.) радиоуправляемая бомба взорвалась рядом с автомобилем Тимошкова. Он в критическом состоянии был госпитализирован в больницу с серьезной травмой головы. По словам местных жителей, донорскую кровь для него собирали всем Нижневартовском. После инцидента Тимошков продолжил работу, но силы были уже не те и он ушел в отставку. Виновников произошедшего не нашли.

Фото: Лидия Аникина

Как считают источники «URA.RU» в правоохранительных органах, срастание криминалитета с высокодоходным нефтегазовым бизнесом и контроль бартерных поставок, при честности и непримиримости местного мера, стали причиной попыток его устрашить. Только отказ от бартерных схем и создание современной налоговой системы России позволили изменить ситуацию на постсоветском пространстве.

Борьба с криминалом и серыми налоговыми схемами принесла плоды уже после отставки первого мэра Нижневартовска. Начатые Тимошковым реформы позволили навести порядок в городе и развивать экономику. Действующий глава города Василий Тихонов признает, что экономический потенциал северного мегаполиса все еще зависит от добычи нефти.

«Задача диверсификации экономики является одной из основных для нашего муниципалитета. У нас активно развивается малый бизнес, имеются крупные мясоперерабатывающие предприятия, птицефабрика, два пивоваренных завода, предприятия по переработке рыбной продукции, производству хлеба и кондитерских изделий. В городе действуют предприятия по производству вентиляционного оборудования, мебели, изделий из ПВХ, пиломатериалов и столярных изделий и другие», — добавляет градоначальник.

По прогнозу к 2030 году в Нижневартовске доля добычи полезных ископаемых снизится с 66,2% в 2019 году до 55,7%.