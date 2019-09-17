За что в курганской колонии убили заключенного

Заключенные сами выносят приговоры сокамерникам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Убийство заключенного в курганской колонии, которое произошло в минувшие выходные, могло быть связано с внутренними правилами пенитенциарного учреждения.

Убийство в курганской колонии произошло 14 сентября. Погибший мужчина был осужден на 17 лет строгого режима за убийство своей 10-месячной дочери. Он несколько раз ударил ее из-за того, что та плакала, а затем бросил на пол. По данным источников агентства, 28-летний заключенный появился в колонии на Старом Просвете (поселок в пригороде Кургана) за несколько дней до убийства.

Администрация колонии не смогла предотвратить убийство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пресс-службе УФСИН по Курганской области сообщили, что убитый не обращался за помощью в администрацию колонии. «Если заключенный считает, что ему грозит опасность, он может обратиться к любому сотруднику колонии и его поместят в безопасное место, это предусмотрено законом», — уточнил руководитель пресс-службы ведомства Руслан Бурсин. Другие комментарии по поводу произошедшего в колонии не дают, ссылаясь на тайну следствия.

Правозащитник Александр Андрюков уверен, что доказать факт обращения за защитой заключенного невозможно. «Сколько таких случаев даже на свободе, когда женщина жалуется, что ее бьет муж, но пока он ее не убил, это никого не волнует», — прокомментировал он. По словам источника, пожелавшего остаться неназванным, уже известны личности троих заключенных, участвовавших в расправе. По неподтвержденным данным, сначала заключенный подвергся сексуальному насилию, а затем был убит.

Убийцы детей и насильники не пользуются авторитетом в криминальном мире Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Поступок этого человека (осужденного — прим.ред.) вызывает негодование, но мы же говорим о законности. Руководство УФСИН должно было „просчитать“ ситуацию», — отметил Андрюков. По его мнению, заключенного могли отправить отбывать наказание в другой регион, чтобы сохранить ему жизнь. «Я считаю, что начальник оперативного отдела должен понести наказание, в первую очередь он выносит решение о выводе заключенного в колонию», — отметил правозащитник.

Криминальный авторитет, конфликтолог, автор романа «Путь русского гангстера» Михаил Орский удивился, что осужденный доехал живым до колонии. «Достаточно таким попасть в общую камеру, они упадут со шконки, „покончат с собой“, живыми оттуда они не выйдут. Самую большую ярость у заключенных вызывают преступления против детей, также проблемы возникают у насильников», — уточнил Орский. Он не исключил, что «убийство связано не с его (заключенного, который был найден мертвым, — прим.ред.) преступлением, а с тем, что он и в лагере продолжал быть таким же мерзавцем».

Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин заявил в разговоре с «URA.RU», что намерен в ближайшие дни посетить колонию, где произошло убийство, чтобы разобраться в ситуации.