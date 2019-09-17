На курганские выборы-2020 от власти никто не хочет идти. Что делать?

Через год в Курганской области пройдут выборы в областную думу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Единой России» в Курганской области предсказывают сложные выборы в сентябре 2020 года, когда зауральцы будут выбирать депутатов региональной думы. Главной проблемой выборов в облдуму станет отсутствие сильных кандидатов. «Многие действующие депутаты не будут переизбираться из-за преклонного возраста. И это беда не только местной „Единой России“, но и других партий», — заявил «URA.RU» глава регионального отделения партии Евгений Кафеев.

По словам другого собеседника агентства, речь идет о 72-летнем Александре Немирове, 70-летних Владимире Сажине и Иване Евгенове, 66-летнем Марате Исломове и 65-летнем Валерии Порубове.

ЛДПР в Зауралье уже улучшило свои позиции Фото: Константин Щербина © URA.RU

Проблему отметил и социолог Сергей Ширяев. Он добавил, что отказаться от выборов могут не только пожилые политики: «Я пообщался со многими потенциальными кандидатами, которые сейчас в думе. Почти никто из них не изъявляет желание идти на новый срок».

Ширяев отметил, что партию власти поджидают и другие сложности. «Более крупных выборов уже не будет, не будет „эффекта надежды“ от врио губернатора Вадима Шумкова», — отметил социолог. По его мнению, протестное голосование может сказаться в том, что голосовать избиратели будут не за конкретных кандидатов, а за партии. «Уже сейчас многие кандидаты от оппозиции, которые вообще не занимались выборами, получили неплохой процент», — напомнил Ширяев результаты прошедшего голосования за депутатов гордумы.

Коммунисты продолжат активно работать против действующих властей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане на выборах 8 сентября в городскую думу «Единая Россия» набрала всего 33% избирателей. Результат был бы печальным, если бы не успех единороссов-одномандатников. Благодаря этому партия в итоге взяла 65% всех мандатов в гордуме — 17 из 26. Эксперты предсказывают более сложную ситуацию для «партии власти».

Координатор регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин отметил, что по результатам выборов 8 сентября представители партии не только получили два места в гордуме (ранее партия не была представлена), но и значительно увеличили представительство в других муниципалитетах региона: «У нас было около 40 депутатов, сейчас — 92. По городским депутатам у нас был один в Куртамыше, сейчас — шесть человек».

Состав областной думы может значительно обновиться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Серьезный вызов «партии власти» могут бросить коммунисты. По итогам выборов в гордуму Кургана КПРФ немного отстала от «ЕР» и набрала почти 25% голосов избирателей. «В думу прошло пятеро депутатов, причем по разным округам. Депутаты могут оказать влияние на выборы в 2020 году», — отметил источник, знакомый с ситуацией, который пожелал остаться неназванным. Он напомнил, что шесть из 17 избирательных округов на выборах в областную думу находятся на территории Кургана.

Источник агентства посоветовал «партии власти» обратить внимание на западные округа, на территории которых процент голосовавших за Шумкова был заметно ниже, чем в целом по области. «Вряд ли ситуация в стране изменится, поэтому протестные настроения будут расти», — спрогнозировал Ширяев.

Еще один инсайдер напомнил, что на выборах в гордуму оппозиционные партии не нанимали пиарщиков, а через год ситуация изменится: «Думаю, на этот раз появятся спонсоры и технологи, а значит, результаты будут выше».

Еще одной особенностью предстоящих выборов, по мнению социолога Ширяева, может стать борьба за участие в праймериз «ЕР». «Многие городские депутаты хотят повторить путь спикера Дмитрия Фролова, который через год после избрания депутатом гордумы победил на выборах в областную», — отметил Ширяев. При этом он предположил, что результат праймериз может стать неожиданным. «Люди научились контролировать ход голосования, подтасовки будут невозможны. Даже попадание в условный „список фаворитов“ не гарантирует проход на праймериз», — отметил социолог.

Губернатору Шумкову, который выиграл выборы самовыдвиженцем, придется делиться рейтингом с «Единой Россией» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сергей Ширяев предположил, что глава региона может сформировать свой пул кандидатов. «И тут возможны столкновения с местными элитами, которые, возможно видели другого человека на этом месте», — предостерег он.

Социолог также назвал шаги, которые стоит предпринять главе региона Вадиму Шумкову, а также куратору выборов вице-губернатору Владиславу Кузнецову: «Нужно сформировать список кандидатов, которые имеют ресурсы и узнаваемость, выработать программу взаимодействия и развития совместно с правительством региона, также Шумкову желательно не растерять свой рейтинг за год». Кроме того, Ширяев добавил, что стоит заранее начать формировать команду технологов, чтобы избирательная кампания не началась в последний момент перед выборами.

Связаться с координатором регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андреем Киселем не удалось — он не ответил на звонок корреспондента.