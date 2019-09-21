Арменка («Реальные пацаны») отказался от съемок и идет в пермские мэры

Арменка из «Реальных пацанов» будет бороться за кресло главы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Армен Бежанян, известный по роли Арменки в популярном сериале «Реальные пацаны», отказался от съемок в ситкоме. Причина — политическая карьера. Бежанян на выборах 8 сентября 2019 года был избран депутатом думы родного города — Осы (Пермский край, население — более 20 тысяч человек). За него проголосовали 197 человек, или 47,58% избирателей. В эксклюзивном интервью «URA.RU» Бежанян объяснил, как актерские амбиции сменились политическими.

— Вы уже получили мандат депутата. Какие чувства испытываете теперь?

— Если честно, то пока ничего, по моим ощущениям, не поменялось. Кусочек картонной бумаги [мандат депутата] не дает ни уверенности, ни расслабленности — приятная формальность, не более.

Бежанян избрался в думу Осы от «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Кабинет вам уже предоставили? Какой он: есть депутатское кресло, компьютер, телефон — все то, что необходимо для работы?

— У нас депутатам ничего не предоставляется. Возможно, потом администрация выделит какой-то кабинет. А так, у меня есть свой офис [Бежанян — директор ООО «Главное осинское лесное хозяйство»], оргтехника. Поэтому мне и нужды в этом нет.

— Как вас приняли коллеги? Не подшучивали?

— Я актером являюсь всего девять лет, а для города Оса уже более 30 лет — руководитель и предприниматель [2013 году он участвовал на выборах в гордуму города Оса, в 2016-м — в Земское собрание Осинского района, но безрезультатно]. Конечно же, со всеми, кто избирался, мы общались и до, и в день выборов и после. У меня очень комфортные отношения со всеми избранными депутатами, и я настроен на конструктивную работу.

— Но так или иначе, актерский шлейф не может не накладывать отпечаток на вашу работу…

Депутат Бежанян намерен налаживать связи с краевой властью Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

— Только не в Осинском районе. Как только я выезжаю за пределы района, люди ко мне относятся как к актеру, просят сфотографироваться. А здесь все знают, что я прежде всего — руководитель предприятия.

—Первое же заседание гордумы стало протестным. Многие ваши коллеги заявили о «захвате» думы и покинули заседание. Как вы отреагировали на их поведение?

— Для меня такой поступок — непрофессиональное и необдуманное решение. Мне кажется, это эмоции. Коллеги остынут и будут плодотворно работать, потому что за каждым из них — люди, у которых маленькие и большие проблемы и из-за своих личных амбиций я считаю, нельзя срывать работу.

— Что для вас, как депутата, сейчас является первоочередной задачей, требующей скорейшего решения?

— Выстраивание отношений с краевой властью. У района очень скудный бюджет. Но даже один рубль ты можешь вложить и сделать определенный объем работы. Если выходить на софинансирование с краем и федерацией, то можно привлечь пять, а то и десять рублей. Но для этого нужно участвовать в нацпроектах.

Ради новой работы Бежанян ограничивает себя в съемках в телесериале Фото: Предоставлено телеканалом ТНТ

— К вам уже обращались жители, избиратели, которые оказали вам поддержку? С какими просьбами, проблемами они приходят?

— Конечно. Есть проблемы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно: отсутствие уличного освещения, плохие дороги, тротуары. Людям хочется, чтобы мы обратили внимание на это. Они понимают, что сразу ничего может и не исправить.

— На одном из ближайших заседаний предстоит избирать главу вновь образованного субъекта Пермского края — Осинского городского округа. Вы тоже будете баллотироваться на должность главы?

— Конечно, я для себя не исключаю этого. Я вижу, что если человек плохо разбирается в экономике, юриспруденции, да даже элементарно не умеет консолидировать депутатов и исполнительную власть, то зачем нам такой глава?

— Коллеги по сериалу «Реальные пацаны» поздравили вас с тем, что вы стали депутатом?

— Если честно, у меня не было пока возможности созвониться с ними. В сентябре у нас запланированы съемки в сериале. Я даже от них отказался. Не до этого. Что-то приходит на почту, в «личку», но знаете, для меня это сейчас не очень важно, если честно. Все они знают, что я не просто актер, знают мою семью. До выборов мы встречались с Колей Наумовым [исполнитель роли Коляна в сериале] и Мариной Федункив [исполнительница роли мамы Коляна], все готовы были приехать, поддержать на выборах.

Но я им сказал: имидж актера в моем районе наоборот, только мешает. Люди хотят, чтобы кто-то взял в руки молоток и гвоздь и приколотил то, что разломали.

— Вы пожертвовали своей звездной славой ради депутатской работы?

— Не то, что пожертвовал, но попросил, чтобы мое участие в сериале было все меньше. Знаете, на «Первом канале» была такая программа «Минута славы»? Так вот, у меня она уже девять лет длится, так что я уже «наелся».