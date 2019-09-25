В курганском правительстве ждут нового тюменца

Вадим Шумков меняет команду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области

В ближайшую пятницу депутаты курганской областной думы соберутся на внеочередное заседание, чтобы принять новую структуру правительства Зауралья. Как ожидают эксперты, законопроект будет принят без лишних возражений. Инсайдеры не исключают, что кандидаты на высокие посты приедут в регион из Тюмени.

Согласно опубликованному проекту, одним из ключевых изменений станет ликвидация должности первого замгубернатора Курганской области, которую занимает Андрей Саносян. Его предстоящий отъезд расстроил промышленников. Собеседники агентства прогнозируют, что сферы, которые курировал Саносян (промышленность, экономика и инвестиции) «просядут» после его отъезда. «Практически заново будет создаваться промышленно-экономический блок — очень важный для Кургана, потому что он должен быть локомотивом, который должен „вытаскивать“ область», — отметил социолог Сергей Ширяев.

Об отъезде Андея Саносяна (второй слева) многие жалеют Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Согласно новой конфигурации, директор департамента промышленности не имеет статуса замгубернатора. «Андрей Григорьевич [Саносян] открытый, вменяемый человек, быстро реагирует на запросы, — оценил работу уходящего первого зама губернатора депутат и промышленник Владимир Казаков. — Что касается упразднения должности, я бы поспорил. У нас много инвесторов, которые находятся за пределами области. Чтобы администрировать промышленный комплекс, нужен необходимый статус».

Сейчас пост директора департамента промышленности занимает Владимир Ковалев. Собеседники отмечают его молодость и отсутствие опыта работы на производстве. «Нужно дать ему шанс, возможно, он себя покажет», — не исключил один из источников в сфере промышленности. Департаментом экономики (должность директора лишили статуса замгубернатора еще в 2018 году) временно руководит Иван Смирных. Останется ли он на своем посту, пока неизвестно.

Оксане Куташи, возможно, доверят важное направление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Также будет понижен статус директора департамента АПК, который ранее являлся первым заместителем губернатора, а согласно новому проекту будет лишь замгубернатора. По мнению депутата-агрария Владимира Алейникова, это неправильно для сельскохозяйственного региона. «Зависит от того, насколько энергичный и болеющий за дело человек будет», — отметил депутат. Он не исключил что статус руководителя департамента будет в дальнейшем повышен. После отставки Сергея Пугина, напомним, департамент в статусе и. о. возглавляет Владимир Марфицын.

Реформа коснется и должности руководителя аппарата губернатора, которую занимает Оксана Куташи. Она, наоборот, получит статус заместителя главы региона. Эксперты не исключают, что ей глава Курганской области Вадим Шумков доверит сложное направление внутренней политики в регионе. Ширяев напомнил, что человек, занимающий эту должность, во многом определяет карьерные перспективы чиновников. «Это должно быть доверенное лицо губернатора», — отметил социолог. Напомним, Куташи приехала в Курган следом за главой региона и была помощником Шумкова, когда он работал в статусе замгубернатора Тюменской области.

Должность Ивана Зонтикова оказалась вакантной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Больше всего вопросов возникает по должности замгубернатора, которую ранее занимал выходец из ФСБ Иван Зонтиков. Должность без уточнения функционала сохранена в новой конфигурации правительства Зауралья, однако кто ее займет, неизвестно. По версии одного из инсайдеров, на место Зонтикова ждут «варяга» из Тюменской области. Однако какое направление будет курировать новый чиновник, не уточняется. Социолог Ширяев предположил, что Шумков создает себе пространство для маневра. «Этот зам пока без функционала, потому что еще пока окончательно не ясно, кто какие должности займет», — прокомментировал он.

Предполагается, что в силу поправки в структуре правительства вступят с 1 октября.