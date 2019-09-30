Как треть мужчин Нижневартовска заболела сифилисом

В молодой Нижневартовск на вахту приезжали не только инженеры, но и работницы древнейшей профессии Фото: depositphotos.com

Каждый третий молодой мужчина в Нижневартовске в середине 1960-х переболел сифилисом, вспоминают старожилы. Связано это было с тем, что в молодом городе, в который приезжали сотни парней, не хватало больниц. Зато было достаточно проституток, которые, как и нефтяники и строители, ездили в город «на вахту» со всей страны.

Нехватка больниц, квалифицированных врачей, дорог, жилья, магазинов и продуктов — лишь часть сложностей, с которыми сталкивались первопроходцы. Когда в 1975 году будущий мэр Нижневартовска Юрий Тимошков приехал в город, он и не догадывался, что решать эти проблему придется именно ему. В этом году Тимошкову исполнилось 70 лет. К этой дате «URA.RU» запустило спецпроект: серию исторических очерков о судьбе одного из крупнейших городов ХМАО. Сегодня мы рассказываем, как местные власти пытались отвечать на самые необычные вызовы своего времени.

Заслуженный врач России Нэля Белоногова помнит Нижневартовск совсем другим Фото: Лидия Аникина

«В Нижневартовск из Москвы специально приезжали женщины легкого поведения. Считалось, что раз местные мужчины зарабатывают большие деньги, то и тратить они их будут направо и налево. В итоге эпидемия сифилиса набирала обороты ежедневно. Болезнь передавалась из одного общежития в другое. Чтобы ликвидировать вспышку, 21 ноября 1971 года в поселке был открыт первый кожно-венерический диспансер. Позже в городе начали строиться и другие медицинские учреждения», — вспоминает заслуженный врач России Нэля Белоногова.

Но именно кожно-венерический диспансер (КВД) еще долгое время оставался чуть ли не самым популярным медучреждением. В 70-е годы купить презервативы в городе было практически невозможно. По рассказам современников, к врачам КВД с жалобами на проявления сифилиса, за первые десять лет активного развития Нижневартовска, сходил каждый третий молодой мужчина. Белоногова вспоминает, что популярным был не только КВД, но и все остальные больницы. Из-за этого ветшали они очень быстро. В 90-х годах стало понятно, что откладывать капитальные ремонты учреждений больше нельзя и тогдашний мэр Тимошков принял соответствующее решение. По словам Белоноговой, кожно-венерический диспансер, которым она тогда руководила, был отремонтирован именно при Тимошкове — помогли немцы.

«К нам тогда приехала делегация из Германия. А у нас серые стены, кругом плесень. Я пришла к Тимошкову с просьбой сделать капитальный ремонт. И он сделал. Это было первое здание в городе с евроремонтом», — вспоминает Белоногова

В начале 90-х годов экономическая ситуация в Нижневартовске была очень трудная. После развала Союза, крупные нефтяные компании отказывались от содержания социально-значимых объектов.

К этому времени в ремонте нуждались не только медицинские учреждения, но и школы, детские сады, здания культуры. Лидия Чабанец приехала в Нижневартовск молодым специалистом, окончившим театральное училище. Сначала она работала заведующим концертным залом, а затем стала директором городского дома культуры.

Лидия Мурашко возглавляет 32 школу со дня ее постройки Фото: Лидия Аникина

«Тогда каждое предприятие имело свой творческий коллектив. Нефтяники начали отказываться от них, и творческие объединения были пущены на самотек. Но Тимошков шел им на встречу, так как очень хорошо относился к культуре города. В 2000-м году все постройки и коллективы оказались на балансе администрации Нижневартовска, здания начали ремонтироваться», — вспоминает Чабанец.

Проблем хватало и в сфере образования. Первая начальная школа была построена в 1926 году еще в селе. Постепенно с ростом населенного пункта образовательных учреждений становилось все больше и больше. Мэр лично контролировал каждую такую стройку.

«У Юрия Ивановича (Тимошкова — ред.) был совершенно другой стиль управления, нежели у его предшественников. Сильный характер, желание решить проблему, понять, но при этом потом жестко спросить — все это у него было. Планерки у нас проходили прямо на месте строительства. Он собирал весь персонал школы, всех рабочих и обсуждал текущие дела», — вспоминает директор школы №32 Лидия Мурашко. Сейчас же благодаря сильной системе образования современный Нижневартовск называют городом педагогов.

Нижневартовская школа № 32 является одной из самых известных школ города Фото: Лидия Аникина

«Система образования города Нижневартовска динамично развивается. Нам есть чем гордиться: результатами ЕГЭ, достижениями во внеурочной деятельности, передовыми детскими садами. В ближайшем будущем мы построим 5 школ вместимостью более 6 тыс. учебных мест, два детских сада и кванториум, который станет отправной точкой для принципиально нового качества образования», — отмечает глава города Василий Тихонов.

Юрий Тимошков остается одним из самых уважаемых политиков города. После двух покушений и инсульта он почти не разговаривает, но его все равно считают отцом-основателем современного Нижневартовска. Наследие, которое он оставил после себя, по прежнему живет в продолжателях его дела.