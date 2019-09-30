Как треть мужчин Нижневартовска заболела сифилисом

Каждый третий молодой мужчина в Нижневартовске в середине 1960-х переболел сифилисом, вспоминают старожилы. Связано это было с тем, что в молодом городе, в который приезжали сотни парней, не хватало больниц. Зато было достаточно проституток, которые, как и нефтяники и строители, ездили в город «на вахту» со всей страны.
Нехватка больниц, квалифицированных врачей, дорог, жилья, магазинов и продуктов — лишь часть сложностей, с которыми сталкивались первопроходцы. Когда в 1975 году будущий мэр Нижневартовска Юрий Тимошков приехал в город, он и не догадывался, что решать эти проблему придется именно ему. В этом году Тимошкову исполнилось 70 лет. К этой дате «URA.RU» запустило спецпроект: серию исторических очерков о судьбе одного из крупнейших городов ХМАО. Сегодня мы рассказываем, как местные власти пытались отвечать на самые необычные вызовы своего времени.
«В Нижневартовск из Москвы специально приезжали женщины легкого поведения. Считалось, что раз местные мужчины зарабатывают большие деньги, то и тратить они их будут направо и налево. В итоге эпидемия сифилиса набирала обороты ежедневно. Болезнь передавалась из одного общежития в другое. Чтобы ликвидировать вспышку, 21 ноября 1971 года в поселке был открыт первый кожно-венерический диспансер. Позже в городе начали строиться и другие медицинские учреждения», — вспоминает заслуженный врач России Нэля Белоногова.
Но именно кожно-венерический диспансер (КВД) еще долгое время оставался чуть ли не самым популярным медучреждением. В 70-е годы купить презервативы в городе было практически невозможно. По рассказам современников, к врачам КВД с жалобами на проявления сифилиса, за первые десять лет активного развития Нижневартовска, сходил каждый третий молодой мужчина. Белоногова вспоминает, что популярным был не только КВД, но и все остальные больницы. Из-за этого ветшали они очень быстро. В 90-х годах стало понятно, что откладывать капитальные ремонты учреждений больше нельзя и тогдашний мэр Тимошков принял соответствующее решение. По словам Белоноговой, кожно-венерический диспансер, которым она тогда руководила, был отремонтирован именно при Тимошкове — помогли немцы.
«К нам тогда приехала делегация из Германия. А у нас серые стены, кругом плесень. Я пришла к Тимошкову с просьбой сделать капитальный ремонт. И он сделал. Это было первое здание в городе с евроремонтом», — вспоминает Белоногова
В начале 90-х годов экономическая ситуация в Нижневартовске была очень трудная. После развала Союза, крупные нефтяные компании отказывались от содержания социально-значимых объектов.
К этому времени в ремонте нуждались не только медицинские учреждения, но и школы, детские сады, здания культуры. Лидия Чабанец приехала в Нижневартовск молодым специалистом, окончившим театральное училище. Сначала она работала заведующим концертным залом, а затем стала директором городского дома культуры.
«Тогда каждое предприятие имело свой творческий коллектив. Нефтяники начали отказываться от них, и творческие объединения были пущены на самотек. Но Тимошков шел им на встречу, так как очень хорошо относился к культуре города. В 2000-м году все постройки и коллективы оказались на балансе администрации Нижневартовска, здания начали ремонтироваться», — вспоминает Чабанец.
Проблем хватало и в сфере образования. Первая начальная школа была построена в 1926 году еще в селе. Постепенно с ростом населенного пункта образовательных учреждений становилось все больше и больше. Мэр лично контролировал каждую такую стройку.
«У Юрия Ивановича (Тимошкова — ред.) был совершенно другой стиль управления, нежели у его предшественников. Сильный характер, желание решить проблему, понять, но при этом потом жестко спросить — все это у него было. Планерки у нас проходили прямо на месте строительства. Он собирал весь персонал школы, всех рабочих и обсуждал текущие дела», — вспоминает директор школы №32 Лидия Мурашко. Сейчас же благодаря сильной системе образования современный Нижневартовск называют городом педагогов.
«Система образования города Нижневартовска динамично развивается. Нам есть чем гордиться: результатами ЕГЭ, достижениями во внеурочной деятельности, передовыми детскими садами. В ближайшем будущем мы построим 5 школ вместимостью более 6 тыс. учебных мест, два детских сада и кванториум, который станет отправной точкой для принципиально нового качества образования», — отмечает глава города Василий Тихонов.
Юрий Тимошков остается одним из самых уважаемых политиков города. После двух покушений и инсульта он почти не разговаривает, но его все равно считают отцом-основателем современного Нижневартовска. Наследие, которое он оставил после себя, по прежнему живет в продолжателях его дела.