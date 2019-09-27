Как Алишер Усманов мешает Андрею Козицыну проявить патриотизм

В новом сезоне у «УГМК» — максимально допустимое число легионеров, за что клуб критикуют болельщики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Любимый клуб гендиректора Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына — БК «УГМК» — на этой неделе открывает новый баскетбольный сезон. Вечером 27 сентября «лисицы» сыграют первый матч в рамках кубка России на выезде в Санкт-Петербурге, 2 октября «УГМК» проведет первый домашний матч. Екатеринбургский клуб уже как бы «по умолчанию» должен выигрывать все турниры, осечки болезненно воспринимают и фанаты, и руководство. Однако для клуба Козицына есть вызов покрупнее.

В прошлом сезоне БК «УГМК» под руководством испанского тренера Мигеля Мендеса выиграл все турниры, в которые заявился: Кубок России, Суперкубок Европы, Евролига и чемпионат России (13-й раз в своей истории). Казалось бы, можно только гордиться такой командой. Но каждый раз «УГМК» становится объектом для критики.

В новом сезоне у «УГМК» задача выигрывать все турниры, в которые клуб заявляется Фото: Александр Константинов © URA.RU

Эксперты и любители баскетбола пеняют на большое количество легионеров в клубе: за счет иностранных мастеров «УГМК» выигрывает «золото», а российским игрокам остается слишком мало времени в игре, чтобы вырасти и принести победы сборной своей страны.

Давление на «УГМК» усилилось после провала сборной России на Чемпионате Европы летом 2019-го: команда заняла восьмое место и не прошла на Олимпиаду. Сборную России тогда возглавлял бывший тренер «УГМК», немецкий специалист Олаф Ланге. Он сам выигрывал с екатеринбургским клубом турниры, используя в основном иностранных игроков. Но после провала на Евро-2019 Ланге заявил, что в «УГМК» он действовал в интересах клуба, а в интересах сборной России необходим жесткий лимит на легионеров. Эту позицию поддержали многие баскетбольные специалисты и журналисты.

А тренер Борис Соколовский и вовсе призвал запретить молодым российским игрокам переходить в «УГМК».

Легионеров в БК «УГМК» — допустимый максимум. А американка Джамирра Фолкнер — уже натурализированный игрок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На фоне этого директор БК «УГМК» Максим Рябков написал авторскую колонку — а по сути манифест — для «Спорт Экспресса». Он считает, что именно создание «тепличных» условий для российских баскетболисток стали причиной падения их уровня мастерства. Президент российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, который большую часть своей профессиональной карьеры провел за океаном в NBA, тоже считает, что лимит на обязательное количество россиянок в клубах — не панацея. Он призывает российских игроков стремиться выступать в зарубежных чемпионатах или в тех командах, где для них будет место.

Впрочем, клуб полностью содержится на деньги коммерческой холдинга «УГМК» Андрея Козицына, который в праве ставить свои задачи, считает корреспондент «Спорт-Экспресса» Владимир Иванов. «Он не должен думать о национальной сборной. Но учитывая, в каком плачевном состоянии находится женская сборная России, мы второй подряд олимпийский цикл пропускаем, РФБ должна выстраивать систему распределения сил, — поделился с „URA.RU“ Иванов. — Может быть, даже выходить на „УГМК“ с какими-то предложениями. В любом случае, о воспитании игроков для сборной должна заботиться федерация».

Состав баскетбольного клуба Козицына к новому сезону практически не изменился. Сейчас у «УГМК» — шесть легионеров из шести возможных в российском чемпионате и из семи возможных в международных матчах.

Это учитывая, что американка Джамирра Фолкнер имеет российский паспорт.

Для главного тренера «УГМК», Мендеса, прошлый сезон был наиболее удачным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Работу с командой продолжил Мигель Мендес, показавший максимально возможный успех в прошлом сезоне. В составе помимо Фолкнер сохранились все лидеры: Британии Грайнер, Эмма Меессеман, Кортни Вандерслут, Альба Торренс. Также остались и баскетболистки сборной России — защитники Евгения Белякова и Елена Беглова, нападающая Раиса Мусина, центровые Наталья Виеру и Мария Вадеева. Последняя, кстати, несмотря на участие в Евробаскете, успела проявить себя и в женской NBA (WNBA), где выступала за команду «Лос-Анджелес Спаркс».

Покинула «УГМК» Ника Барич, игравшая в Екатеринбурге четыре сезона. Словенская разыгрывающая перешла в курское «Динамо» (титульный спонсор — «Металлоинвест» Алишера Усманова) — к главному конкуренту «УГМК». Именно с «Курском» екатеринбургский клуб встречается в финалах чемпионата России последние три сезона и обыгрывает оппонента. Таким образом, сезон в российском чемпионате, если обходится без каких-то форс-мажоров, довольно предсказуем.

«Если турнир делается для зрителей, то господство двух клубов не украшает чемпионат. Но вопросов к клубам тут быть не может. Если у клуба есть спонсоры и возможности для создания команды топ-уровня, он будет делать все, чтобы выигрывать. Если мы хотим видеть реально интересные чемпионаты, то лиги или федерации должны придумать для этого какие-то правила», — пояснил Иванов.

Изменить приоритеты и усилить воспитание отечественных баскетболисток «УГМК» не может — ближайший оппонент, клуб «Динамо», усиливается и необходим ответ на этот вызов.

Курское «Динамо» в межсезонье возглавил новый тренер — испанский специалист Роберто Иньигес. Капитан команды Татьяна Видмер в интервью клубной пресс-службе назвала тренера «требовательным и педантичным», по ее мнению, новый наставник должен принести «другой баскетбол». В команде появились молодые баскетболистки из системы клуба, а также новые легионеры, помимо Ники Барич, — это нападающая ДеВанна Боннер (США) и центровая Асту Ндур (Сенегал/Испания). Как «Курск» будет справляться с «лисицами» в чемпионате России, можно будет увидеть только 1 декабря.

Козицыну приходится рассчитывать на легионеров — оппонент по баскетболу, «Динамо» не дремлет, а его спонсор — влиятельный Алишер Усманов Фото: Антон Белицкий © URA.RU

А пока команды начинают выступление в кубке России. «УГМК» проведет первый матч 27 сентября на выезде против питерского «Спартака». Напомним, что в кубке страны принимают участие только игроки с российскими паспортами. И это лучший момент проявить себя для российских баскетболисток, как и начало сезона в целом, ведь некоторые легионеры еще продолжают играть в WNBA или просто еще не вернутся из-за океана. Помимо Кубка России, «лисицы» будут играть в премьер-лиге (это чемпионат России) и Евролиге. Кроме того, Екатеринбургскому клубу предстоит матч за Суперкубок Европы против оренбургской «Надежды». Перед «УГМК» стоит задача выигрывать все заявленные турниры.

Первый домашний матч «лисицы» проведут в рамках премьер-лиги против московского «Динамо» 2 октября, начало игры в ДИВСе в 18:30. Билеты (от 50 до 200 рублей) уже в продаже. Кроме того, в новом сезоне «УГМК» увеличил количество абонементов, их стоимость варьируется в зависимости от сектора (от 2000 до 4200 руб). Чтобы стимулировать болельщиков покупать абонементы в «УГМК» придумали целый набор приятных бонусов. Самый главный — «День с игроком», включающий в себя экскурсию по ДИВСу, фото с кумиром и присутствие на тренировке команды.