Начальнику СК РФ написал экс-глава уральского города, где сажают мэров

Главе СКР Александру Бастрыкину написали о происходящем в Миассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, отстранившему следователя из Челябинской области по жалобе местной жительницы, предстоит разобраться в новой истории с возможным незаконным преследованием. Причем, жертвой правоохранительной машины себя назвал не рядовой южноуралец, а экс-глава мэрии Миасса Станислав Третьяков. Бывший чиновник продолжает отбиваться от уголовных дел. Дошло до того, что он прошел детектор лжи сам и добился проверки на нем свидетелей обвинения. Полиграф показал, что Третьяков говорит правду, а свидетельствующие против него лица лгут. Третьяков считает, что силовики уже не пытаются установить истину, а защищают честь мундира — если закрыть дела, то получится, что они год преследовали невиновного. «URA.RU» стали известны эксклюзивные подробности этой истории.

Уголовные дела посыпались на Третьякова после того, как он в 2015 году дал показания в суде на бывшего вице-мэра соседнего Чебаркуля Алексея Сафонова, приговоренного к девяти годам колонии за коррупцию. Началось с показаний арестованной за сбыт крупной партии наркотиков Анастасии Ивановой. Она заявила силовикам, что через посредника, обвиняемого в мошенничестве Андрея Юдина, передала еще в 2012 году взятку Третьякову в 145 тыс. рублей за оформление двух земельных участков. Следователи сразу же завели дело и в ноябре 2018 года арестовали бывшего чиновника. Третьяков к тому времени уже три года как не работал в администрации Миасса, покинув пост по собственному желанию.

Станислав Третьяков не признает вины ни в одном преступлении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вскоре стало известно, что Иванова и Юдин заключили досудебные соглашения, признав вину по своим делам и дав показания на Третьякова. Вероятно, это здорово им помогло. Так, Юдин вместо шести лет заключения за мошенничество в составе группы лиц отделался штрафом в 20 тыс. рублей. Третьяков же отказывался признавать вину. На очных ставках он указывал на явные нестыковки в показаниях обоих свидетелей. Дело разваливалось на глазах. Но тут на него завели второе уголовное дело.

Новые обвинения были основаны на показаниях Сафонова. Того самого, свидетелем против которого в суде был Третьяков. Сафонов заявил, что давал миасскому экс-чиновнику 300 тыс. рублей за оформление выкупа одного из зданий. Самое интересное, что аналогичное его заявление уже проверялись силовиками еще в 2015 году. Тогда после тщательной проверки, проводившейся более года, было установлено, что Сафонов оговорил Третьякова, и в возбуждении дела было отказано. Во-первых, у Третьякова не было должностных полномочий для принятия решения о продаже, к тому же свидетели и объективные обстоятельства подтвердили его невиновность. Во-вторых, в Миассе ни для кого не секрет, что Сафонов был другом и деловым партнером действовавшего тогда главы мэрии Миасса Виктора Ардабьевского. Он все вопросы решал с ним напрямую. А в кабинет Третьякова, который в тот период был всего лишь одним из заместителей главы, даже не заходил.

Третьяков долгие месяцы просил о проведении экспертизы на детекторе лжи. И, наконец, добился своего. В распоряжении «URA.RU» появились данные полиграфа. Эксперт делает вывод, что Третьяков говорит правду, когда отрицает факт переговоров и получения денег от Юдина и Ивановой. Экс-чиновник не лжет, когда говорит, что не вымогал и не получал взяток и от Сафонова.

Свидетеля обвинения Иванову не стали проверять, поскольку она наркоманка со стажем, данные могли быть некорректными. А показания Юдина и Сафонова оказались лживыми. Эксперт признал — оба врут, когда в ответ на вопрос «Вы оговариваете Третьякова?» отвечают «Нет», а на вопрос «Вы передавали деньги Третьякову?» говорят «Да». С Юдиным получился вообще забавный эпизод. Его спросили: «Верно говорят, что Вы подлый и жадный человек?» Юдин ответил «Нет!» а данные полиграфа показали, что он опять лжет.

После того, как детектор лжи показал его правоту, Третьяков рассчитывал на прекращение обоих уголовных дел. Но в этот момент возбудили уже третье дело. И опять по заявлению обиженного Сафонова. На этот раз о превышении полномочий. Третьякова обвинили в том, что он по просьбе жителей домов помог им организовать общие собрания и выбрать новую управляющую компанию вместо «Миасской управляющей компании» Сафонова. Последний заявил об ущербе в 10 млн рублей. И, если Сафонов докажет свою правоту, то сможет взыскать эти деньги с бюджета города.

Экс-мэр Геннадий Васьков вину признал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Адвокат Третьякова Сергей Колосовский считает, что третье дело появилось, как будто специально после того, как начали рассыпаться предыдущие два, а полиграф полностью опроверг версию обвинения о взятках. Словно силовики спасают честь мундира, опасаясь признаться в незаконном преследовании человека. «Как будто Третьякова надо обязательно осудить, только чтобы не признавать, что человек напрасно провел в СИЗО и под домашним арестом семь месяцев. При этом следствие словно проявляет особую заботу о коррупционере Сафонове. Дает ему возможность, пока тот отбывает наказание, получить более 10 млн. рублей из бюджета Миасса», — удивляется Колосовский.

Третьяков обратился с заявлением к главе СКР Александру Бастрыкину, приложив доказательства своей невиновности и результаты экспертизы на полиграфе. «Полагаю, что безосновательное продолжение расследования, включая возбуждение нового эпизода, связано исключительно с нежеланием следствия признать допущенные ими ошибки», — уверен он.

Адвокат Евгений Абрамовских отмечает, что исходя из судебной практик, полиграф уже не является безусловным доказательством.

«В ходе разбирательства право оценки доказательств является исключительно прерогативой суда. Делая заключение экспертизы по чьим-то показаниям, эксперт подменяет, по сути, судью, оценивая: ложные показания или правдивые. Однако поскольку суд принимает решения на основании закона и внутреннего убеждения, то заключение полиграфа может повлиять на убеждение судей и способствовать принятию того или иного вердикта», — объяснил эксперт.

Дела возбудили, когда следственным комитетом по региону руководил Денис Чернятьев. Он к тому времени готовился к переводу в Башкирию. Сейчас силовик уже отбыл в Уфу. Отвечать за подчиненных придется и. о. руководителя регионального СКР Степану Шульге. Бастрыкин уже жестко высказался в адрес челябинских следователей по другим делам. Какой будет реакция Бастрыкина на новую жалобу, неизвестно.

В следственном управлении СК РФ по региону до окончания расследования от комментариев воздержались.

Полиграф показал, что Станислав Третьяков взяток не брал СКРИН: заключение специалиста по прохождению Третьяковым полиграфа

Экспертиза Сафонова СКРИН Заключение специалиста

Выводы по экспертизе Андрея Юдина СКРИН: заключение специлиста

Из опроса Алексея Сафонова. Красный цвет — ложь, синий — правда СКРИН: заключение специалиста