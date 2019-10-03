Наталья Котова в интервью рассказала о своем видении будущего Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Наталья Котова летом сменила в кресле мэра Челябинска Владимира Елистратова. Тогда казалось, что это временная фигура — она не принадлежит ни к одному из групп влияния. Однако губернатор Алексей Текслер дал понять, что будет опираться на Котову в Челябинске. Она разрушила клановость в гордуме и начала увольнять чиновников администрации. В интервью «URA.RU» глава Челябинска объяснила свои решения и поделилась видением будущего города.

— Вы работали первым замом при трех мэрах Челябинска, почти 10 лет. Не было ощущения, что засиделись на должности, что это все, потолок, надо двигаться куда-то дальше?

Наталья Котова стала первым замглавы при сити-менеджере Сергее Давыдове (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Всему свое время. Думаю, у любого человека есть стремление к профессиональному росту. Ну, и на должности первого заместителя я не испытывала дискомфорта.

— В июне говорили, что вас назначили в прямом смысле временным главой, что вам это не надо, что вас устраивает должность первого заместителя. А как вы сами отнеслись к назначению, готовы были возглавить город?

— Каждый человек имеет право на свое мнение, к слухам отношусь спокойно. Я отнеслась к назначению положительно. Считаю, что моего профессионального опыта было достаточно для нынешней должности.

— После назначения врио главы, вы уволили нескольких чиновников, которых ассоциировали с разными «семьями», кланами, группами влияния. Это может привести к прямому конфликту с далеко не последними людьми в городе. У вас как-то изменились отношения с отвергнутыми кланами?

Наталья Котова осталась в администрации и при мэре Евгении Тефтелеве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— У каждого увольнения, поверьте, было конкретное веское основание. Это не эмоции и не спонтанные решения. И я не думаю, что у меня в данный момент есть какие-то конфликты. Считаю, что все спорные ситуации мы можем обсудить и решить путем принятия каких-то компромиссных решений.

— После вашего назначения врио мэра Челябинска, был уволен ваш заместитель Игорь Лопаткин, назначен замом Владимир Шамне. На этом закончили формирование команды или еще будут изменения после выборов?

— Команда администрации города, думаю, окончательно сформируется после того, как будет закончен конкурс по выборам мэра. Я не исключаю изменений в составе администрации.

— Вы уже решили, будете ли участвовать в конкурсе по выборам мэра Челябинска?

В июне Наталья Котова сменила мэра Владимира Елистратова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Прием документов начнется только 7-го октября.

— Формирование гордумы — одна из болезненных тем для элит. Почему ни один из кланов не получил значимые должности, а большинство составили бюджетники и неизвестные политики?

— Формирование персонального состава городской думы проходило на заседаниях районных советов депутатов. Все имели равные возможности. На мой взгляд, выбраны самые достойные.

— Как получилось, что вы работали при мэрах Михаиле Юревиче, Евгении Тефтелева и Владимире Елистратове, но вас не относят ни к одной группе влияния?

Новый мэр Челябинска Наталья Котова максимально строга с подчиненными, но может быть и веселой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Все это время я работала в администрации города Челябинска. И, по моей информации, администрация города Челябинска ни к одной группе влияния не относится.

— Вы — первая женщина-глава Челябинска. Казалось бы, должны быть чуть мягче мужчин. Но вас называют жестким руководителем. Насколько внутренне тяжело спрашивать с подчиненных, с которыми много лет знакомы, наравне с которые были еще недавно?

— У меня одинаковое отношение ко всем сотрудникам. Требования ко всем тоже одинаковые. Нас связывает в этом здании только работа на благо жителей города.

— Гордума на последнем заседании выделила больше 500 млн рублей на оплату долгов транспортных предприятий. Вы не считаете, что проблемы общественного транспорта идут от того, что на нем постоянно кто-то «кормится», а потом бюджет закрывает финансовые дыры? Как будете решать проблему?

Алексей Текслер постоянно дает понять, что в Челябинске опирается на Наталью Котову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— До июня 2019 года вопросы общественного транспорта не входили в круг моих полномочий. На сегодня я имею судебное решение [о взыскании долга транспортников], которое подлежит обязательному исполнению. Это, в том числе, оценка работы руководителей муниципального транспорта в предыдущие годы. Она неэффективна. Сейчас ведется работа с правительством области по единой концепции развития транспорта Челябинска.

— Контрольно-счетная палата проверяет мэрию Челябинска. Уже есть какие-то промежуточные результаты?

— Проверка продлена. Коллегии КСП пока не было, на которой подводятся итоги.

— Один из последних скандалов связан с возбуждением уголовного дела о передаче руководством горсада имени Пушкина подземных переходов на площади Революции частной фирме [аффилированной с депутатом Госдумы Андреем Барышевым] по заниженной стоимости. Участники этой схемы уволены. Будут еще какие-то выводы по этой истории?

При прежней власти подземные переходы в центре Челябинска отдали фирме Андрея Барышева, при Наталье Котовой эта история закончилась возбуждением уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Пока переходы остались в горсаде имени Пушкина. Потому что действуют контракты по их ремонту. По завершению работ переходы будут переданы в Управление дорожного хозяйства, по подведомственности, где они и должны по факту находиться.

— В Челябинске в следующем году пройдут мероприятия в рамках саммитов ШОС и БРКИС. Что горожане с этого получат, что смогут, условно говоря, «пощупать», кроме того, что приедут некие люди, пообщаются и уедут?

— Около восьми миллиардов выделялось на развитие Челябинска, в том числе, на подготовку саммитов ШОС и БРИКС. На эти деньги ремонтируем дороги. Будет сделано благоустройство более 20-ти территорий только в центре города. Плюс еще 11 территорий в других районах города. Скоро объявим аукцион на заключение контракта на 120 млн рублей на укрепление набережной в этом году и ее благоустройство в следующем. Планируется благоустройство за счет инвестора сада камней. Заключены контракты на обновление иллюминации города, наружных сетей освещения. Будет добавлено количество светильников. На некоторых участках дорог появятся шумозащитные экраны. Будут сделаны подъездные пути в аэропорт. Отремонтируем фасад стадиона «Центральный», сделаем некоторые виды ремонтных работ дворца спорта «Юность». Обновим транспортный парк. Уже закуплено 66 автобусов, часть из них поступила и вышла на линию, часть еще направляется в Челябинск.

— Сейчас пересматривается генплан Челябинска. Каким вы видите развитие города, к чему он должен двигаться, чтобы стал лучше соседнего Екатеринбурга?

Новый мэр Челябинска обещает, что уже в следующем году набережная в центре города будет совершенно другой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Нужно наводить порядок, начиная с центра города. Мы провели анализ 308 неосвоеннных земельных участков от центра до границ Челябинска. Каждому арендатору направим уведомления с просьбой либо посвятить нас в свои планы, как они планируют использовать территорию, либо мы тогда будем их посвящать в свои планы — в судебном порядке расторгать договоры аренды, если земля не использовалась по назначению. Потому что в городе много заброшенных участков.

— В Екатеринбурге бизнесмены вкладывают гигантские личные деньги в социальную сферу и на благотворительность — строят музеи ретро-автомобилей, больницы и школы. У нас РМК, «Ариант» и «Лукойл» скидываются на детский футбольный турнир дворовых команд. Почему наши олигархи меньше любят свой город, чем соседние, можно ли их как-то переубедить?

— Сейчас у нас готовится заседание одного из проектных комитетов. Он будет посвящен общению власти с бизнес-сообществом. У нас сейчас уже есть определенные планы по развитию паркового пространства, общественных пространств, и я буду обращаться к бизнес-сообществу с просьбой, чтобы они обратили внимание на наши социальные проекты и оказали нам посильную помощь. Я говорю о парках, скверах, общественных пространств, о том, чего не хватает городу. Если у инвесторов будет желание, они получат полную поддержку.

Наталья Котова говорит, что хотела бы оставить после себя город, который бы не уступал Екатеринбургу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— РМК в прошлом году сделала иллюминацию на Кировке. Затем ее убрали. Что с этим освещением?

— Насколько мне известно, оно передано на ответхранение управлению дорожного хозяйства. Мы хотим усовершенствовать тот вариант, который был на Кировке — сделать полностью всю пешеходную часть как в Санкт-Петербурге. Если успеем, сделаем уже к Новому году, это было бы здорово.

— Рядом с той же Кировкой и в подземных переходах мы много раз видели вас с дочерью по дороге домой. Без охраны, сопровождения. Почему не пользуетесь служебным транспортом?

— Я живу рядом. Для исполнения своих обязанностей мне много приходится передвигаться по городу на служебном автомобиле. Поэтому стараюсь использовать любую возможность, чтобы больше двигаться гулять пешком.

— В последнее время вы стали чаще появляться вместе с новой первой леди региона Ириной Текслер на благотворительных мероприятиях. Она собрала вокруг себя некий женский клуб, куда входят также первый вице-губернатор Ирина Гехт, новый сенатор Маргарита Павлова. Как вы сами считаете, есть ли потребность у челябинской элиты в некоем ощущении столичности, в светской жизни? Что вы готовы сделать, чтобы оно появилось?

Вокруг супруги губернатора Ирины Текслер (вторая слева) сформировался некий женский VIP-клуб, в котором оказались сенатор Маргарита Павлова (слева), Наталья Котова и Ирина Гехт (четвертая слева) Фото: Сергей Леонов © URA.RU

— У меня такая потребность есть. Более того, стараюсь максимально участвовать в таких мероприятиях, в том числе, в выходные. С Ириной Николаевной мы уже разговаривали на эту тему. Думаю, те проекты, которые возникнут в городе, органы местного самоуправления будут максимально поддерживать и принимать в них самое активное участие.

— Многие руководители региона говорят, что хотят оставить после себя некое наследие. Но жители Челябинска видят, что оставил Сумин («Рифей», «Уральская молния», «Трактор») и Юревич («Дорожная революция» и торговые комплексы), а за последние пять лет ничего нового не появилось. Какое наследие вы хотели бы оставить Челябинску?

— Естественно, я хочу оставить о себе след, если буду работать мэром. Хочу, чтобы город стал благоустроенным, с красивыми общественными пространствами, новыми парками, скверами, прекрасной набережной. Чтобы были ухоженные дворы, построены новые здания. Все мои усилия будут направлены на развитие города и достойное его содержание.