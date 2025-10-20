Бывший вице-мэр Челябинска погиб на СВО, похороны состоятся послезавтра

О гибели на СВО Репринцева сообщил его друг и коллега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев погиб во время участия в специальной военной операции. Официальная церемония прощания пройдет 23 октября в Магнитогорске. Об этом сообщил ветеран СВО с позывным «Юрист» Константин Головин в своем telegram-канале.

«Сергей Викторович Репринцев — мой друг, коллега, был вице-мэром и председателем комитета градостроительства и архитектуры. Погиб на СВО. Долго не могли достать тело... С прискорбием сообщаем, что прощание состоится 23 октября с 12 до 13 часов в Магнитогорске. Захоронение будет произведено на Левобережном кладбище», — отметил Головин. Он также добавил, что поддерживает связь с супругой Репринцева и планирует встретиться с его сыновьями после похорон.

Обстоятельства гибели бывшего чиновника Головин не уточнил. Он выразил соболезнования родственникам погибшего.

