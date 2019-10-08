Падение губернатора-новичка с Урала препарируют в урок всем регионам

Рейтинг Вадима Шумкова впервые начал снижаться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Резкое падение главы Курганской области Вадима Шумкова в рейтинге влияния Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) — главная тема разговоров местных элит. Снижение показателей губернатора происходит в первый же месяц после выборов 8 сентября. Но опубликованный рейтинг — не последний повод для обсуждения. АПЭК анонсировало спецдоклад по ситуации в Зауралье. Пока вся Курганская область ждет анализа падения губернатора, «URA.RU» разобралось, почему оно произошло и что теперь делать Шумкову.

Рейтинг влияния политиков АПЭК опубликовало накануне. Согласно ему, позиции Шумкова снизились с 25 до 28 места. Падение произошло впервые за долгие месяцы, ранее позиции главы Зауралья (еще в статусе врио), напротив, росли: в январе 2019 года губернатор-новичок Шумков занимал 58 строчку рейтинга.

Алексей Текслер после выборов продолжил рост в рейтинге губернаторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тенденцию к снижению рейтинга показало большинство из 16 избранных 8 сентября глав регионов. Шумков не стал среди них лидером по глубине падения. Так, рейтинг главы Калмыкии Бату Хасикова упал на 11 пунктов (с 67-го на 78-е место). Снижение его влиятельности, а также падание других вновь избранных кандидатов эксперты объяснили «серьезными социально-экономическими проблемами и заметным риском возникновения внутриэлитных конфликтов», характерным для периферийных регионов.

В то же время глава соседней Челябинской области Алексей Текслер сумел значительно «подрасти» — его эксперты переместили с 28-го на 23-е место. Также вырос рейтинг бывшего свердловского премьера, возглавившего Оренбургскую область, Дениса Паслера (с 44-го до 41-го места).

Падение Шумкова гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов отдельно объяснил скандалом, который возник из-за отказа от процедуры согласования замов губернатора с областной думой. В то же время он отметил, что в таких регионах, как Зауралье, «оппозиция, критикуя подобные шаги губернаторов, пока не имеет серьезных возможностей для противодействия».

Системная работа нового главы региона только начинается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской областной думы Юрий Ярушин (ЛДПР), который наиболее активно выступал против решения Шумкова пренебречь мнением депутатов при важных кадровых назначениях, заявил, что не удивлен падением рейтинга главы региона. Ярушин напомнил, что Шумков не спешит вести диалог с оппозиционными партиями и общественниками. «Понятно, что рано или поздно это аукнется», — отметил депутат.

Политолог Александр Безделов назвал решение Шумкова о новом порядке назначений своих замов логичным. «В Тюменской области согласуется только вице-губернатор, все остальное — прерогатива главы региона. Иногда нужно оперативное вмешательство в кадровые вопросы», — напомнил он.

Социолог Сергей Ширяев отметил, что курганский губернатор ломает сложившуюся систему взаимоотношений в регионе, тем самым вызывая негативные эмоции. «Он не собирается делать никому поблажек просто так. Должны быть веские основания, например какой-то стоящий проект», — объяснил Ширяев.

Главе региона советуют выходить из режима избирательной кампании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Еще один высокопоставленный собеседник предупредил о потенциальном источнике конфликтов. «Сейчас почти у десятка глав (всего в Курганской области 24 района — прим. ред.) завершается срок полномочий. Новые назначения делать сложно — в районах часто нет подходящих кадров. Главы „извне“ не всегда удовлетворяют местные элиты», — отметил инсайдер. В качестве примера он привел Частоозерский район, где главой стал курганец Андрей Дружков.

Безделов предположил, что Курганской области еще долго не грозит стать лидером в общероссийских рейтингах. Единственным выходом он видит улучшение социально-экономической ситуации региона. С ним согласен Ширяев: «Все будет зависеть от того, насколько последовательно Шумков будет реализовывать планы, которые он декларировал в предвыборный период», — отметил он. В то же время социолог отметил, что говорить о последовательной тенденции снижения рейтинга Шумкова рано. «Главное избежать разочарований».

«После очень успешной избирательной кампании Шумков начинает сталкиваться с типичными курганскими проблемами, такими как социальная напряженность, настороженное отношение части элит, в том числе — к тюменскому влиянию [Шумков — бывший вице-губернатор Тюменской области]. Все проблемы — решаемые.

Но Шумкову необходимо быстро переходить из режима избирательной кампании в режим повседневной работы с населением и элитами, учитывая также, что с его именем связаны большие ожидания», — резюмировал политолог Ростислав Туровский.

Директор АПЭК Дмитрий Орлов в разговоре с «URA.RU» воздержался от советов Шумкову, анонсировав новое исследование: «Мы готовим доклад о ситуации в Курганской области. В ближайшее время его обнародуем. Вот тогда будет логично об этом говорить».