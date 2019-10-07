Вадим Шумков (справа) в отличие от другого губернатора-новичка Алексея Текслера (слева) начал терять позиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Позиции нескольких губернаторов Большого Урала падают в рейтинге влияния от Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). По итогам сентября серьезное снижение продемонстрировал глава Курганской области Вадим Шумков. Откатились с прежних позиций его свердловский и пермский коллеги Евгений Куйвашев и Максим Решетников. Челябинский губернатор Алексей Текслер, напротив, показал самый резкий рост. А главы «тюменской матрешки» усилили свои позиции в числе самых влиятельных в стране.

Эксперты АПЭК объяснили падение Шумкова с большим скандалом из-за исключения процедуры согласования с облдумой кандидатур вице-губернатора, руководителя департамента агропромышленного комплекса и заместителя главы региона — начальника финансового управления.

«Действие предвыборной мобилизации и специфического доверия врио заканчивается, влияние избранных губернаторов в большей степени зависит теперь от долгосрочных факторов», — объяснили в АПЭК.

Падение курганского губернатора оказалось болезненнее, чем у большинства коллег, ведь в прошлом рейтинге, по итогам августа, он поднялся на четыре позиции вверх. «Влияние Шумкова ослабевает под влиянием ряда факторов: завершения предвыборной мобилизации, проблем в отношениях с региональными элитами, в том числе оживления оппозиции, — сообщил „URA.RU“ гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов. — Ситуативные конфликты — не главный фактор, оказывающий негативное влияние на рейтинг губернатора Курганской области».

Евгения Куйвашева подвел скандал в медицине Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Еще одним аутсайдером рейтинга стал глава Пермского края Максим Решетников. Он опустился с 41-го на 43-е место. Выяснить почему это произошло, пока не удалось — редакция ждет комментарий АПЭК.

Интересно, что в рейтинге по-разному трактуются одни и те же новости из разных регионов. Так, сообщения о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле негативно сказались на позициях губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (с 27-го на 31-е место). При этом аналогичные новости из Челябинской области прошли незаметно. А ее губернатор Алексей Текслер оказался в числе глав регионов, чей рейтинг демонстрирует наибольший рост — он поднялся с 28-го на 23-е место.

«Текслер избран недавно, пользуется значительной поддержкой населения, элит и федерального центра. Краткосрочные социальные проблемы пока неспособны оказать значимое влияние на его позиции в рейтинге, — отмечает Орлов.

— Позиции Куйвашева всегда довольно высоки, но нестабильны — прежде всего потому, что его проблемы во взаимоотношениях с населением и элитами носят давний и серьезный характер. Поэтому достаточно произойти резонансному событию, и динамика становится негативной».

После проведения Тюменского нефтегазового форума укрепляются позиции губернатора Тюменской области Александра Моора (с 10-го на 9-е место), глав Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой (с 11-го на 10-е место) и Ямало-Ненецкого округа Дмитрия Артюхова (с 20-го на 19-е место). Все они вошли в число руководителей субъектов с очень сильным влиянием на федеральном уровне (1-20 места). Губернаторы в группе «сильное влияние» занимают позиции с 21 по 50. Остальные относятся к категории глав регионов, у которых «среднее влияние».

Дмитрий Артюхов, Александр Моор и Наталья Комарова (слева — направо) — в числе самых влиятельных губернаторов страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пятерка лидеров рейтинга за месяц не изменилась: Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Рустам Минниханов (Татарстан), Андрей Воробьев (Московская область) и Александр Беглов (Санкт-Петербург)

Эксперты прогнозируют изменение внутриэлитного баланса осенью 2019 года. «Риск новых внутриэлитных конфликтов возрастает в регионах с недавно завершившимися выборами, где заметна сложная внутриэлитная конфигурация. В центре региональных информационных кампаний оказываются конкурсы на должности мэров значимых городов. Эти перестановки будут иметь наибольшее влияние на внутриэлитную ситуацию в субъектах, где с соответствующими городами связаны наиболее значимые интересы региональных и федеральных игроков», — резюмировали в АПЭК.