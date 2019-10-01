30 сентября 2019
29 сентября 2019
27 сентября 2019

В курганском районе за два года сменился четвертый глава

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный полет над Курганской областью. Курган, село частоозерье
В Частоозерье избрали главу районаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Главой Частоозерского района Курганской области стал Андрей Дружков. За его кандидатуру проголосовали депутаты районной думы, сообщается на сайте правительства Зауралья. Он стал четвертым руководителем района за последние два года.

«Андрей Дружков родился в 1978 году, имеет высшее образование — в 2000 году окончил Курганский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее в районе сменилось несколько руководителей. Виктор Шаталин покинул место главы Частоозерского района в декабре 2017 года после отопительного скандала: выяснилось, что на вверенной ему территории не хватает топлива в котельных, чтобы обогреть жителей зимой, а два отопительных котла бесследно исчезли. Вакантную должность позже занял директор по строительству фирмы ООО «Рубикон» Алексей Журавлев. Он покинул свой пост в апреле 2019 года, врио главы был назначен Владимир Гончар.

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© Служба новостей «URA.RU»
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