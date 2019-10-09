Минобороны выселяет уральцев, которые отдали жизнь военному заводу

Оборонное ведомство Пытается получить контроль над, как минимум, пятью квартирами Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Бывших работников военного завода ЖБИ №353, проживающих в доме №22 по улице Испытателей в поселке Кольцово Екатеринбурга, предупредили о выселении из квартир. Об этом «URA.RU» сообщили сами жители. Освободить помещения требует министерство обороны.

Точкой раздора стала шестиэтажка в поселке Кольцово ФОТО: Андрей Гусельников, «URA.RU»

«Я проработала на 353-м заводе 21 год, получила комнату», — рассказала «URA.RU» жительница дома Юлия Мусихина. — Сейчас перед нами размахивают приказом, что наши квартиры — снова военные, а мы должны уйти на улицу».

«Нас в квартире прописано шестеро: я, мать, брат и трое моих детей, — рассказала агентству Юлия Полухина. — Квартиру получали мои родители: мать отработала на предприятии 20 лет, отец меньше — он погиб прямо на этом заводе — попал под машину. А теперь нам грозят выселением».

В советское время на 353-м, как и на многих военных заводах, начальники были офицерами, солдаты — рабочими, но основные специалисты — гражданскими.

Для них в 1998 году построили этот дом, переселив в него сотрудников из общежития.

В 2005 году началось банкротство ФГУП «Строительное управление Уральского военного округа Министерства обороны», которому подчинялся завод: люди попали под сокращение и остались без работы. Большая часть семей (около 80) успела оформить квартиры в собственность — все, кроме жильцов пяти квартир.

Юлия Мусихина с сыном живут в одной из спорных квартир Фото: из семейного архива Мусихиных

Но они тоже имеют право на свои метры и на приватизацию — считает юрист Диана Иванова, являющаяся представителем конкурсного управляющего. «По закону о банкротстве, жилищный фонд, а также социально значимые объекты предприятия-банкрота подлежат передаче в собственность муниципального образования», — говорит она.

В мае Иванова от лица предприятия-банкрота обратилась в арбитраж с иском о передаче этих пяти квартир в собственность муниципального образования — города Екатеринбург. Суд принял это решение (см. СКАН), однако министерство обороны внезапно его оспорило — подало апелляционную жалобу (СКАН) — ближайшее заседание суда по этому делу состоится 23 октября.

«Тем временем министерство обороны сделало «финт ушами»: издало приказ (см. СКАН), отозвав у ФГУП «Строительного управления УрВО» право распоряжаться этими квартирами, и передало его «Приволжско-Уральскому территориальному управлению имущественных отношений» Минобороны, — рассказывает Диана. —

Они не имели права этого делать: при банкротстве с момента начала конкурсного производства все права собственника прекращаются».

Сергей Сергачев, погибший на 353-м заводе прямо во время смены, с детьми — сыном Александром и дочерью Юлией (ныне Полухина) Фото: из семейного архива Полухинвых

Однако военные уже предупредили жителей спорных квартир о предстоящем выселении. «У нас в доме есть один сержант, он обходил всех нас, угрожал», — рассказала «URA.RU» Юлия Мусихина. «Эти квартиры официально закреплены за министерством обороны, а люди, с которыми вы общались, проживают в этих квартирах незаконно», — заявила «URA.RU» супруга того самого сержанта, попросившая не называть ее имя (поскольку также является военнослужащей).

«URA.RU» обратилось за комментарием в ФГКУ «Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений», а также к представителям минобороны. В результате пришел ответ от начальника ФГКУ «Центррегионжилье» Валерия Овчаренко (см. СКАН).

В своем ответе он называет дом по ул. Испытателей, 22 общежитием. Военный чиновник признает, что жилой фонд соцнайма предприятия-банкрота (Управление строительства УрВО) должен быть передан в муниципальную собственность, но до сих пор этого не было сделано, а посему договоры соцнайма, заключенные с жителями спорных квартир, по его мнению, незаконны.

Надежда Ивановна Сергачева, проработавшая на заводе №353 более 20 лет, с внуками. Трое из них остаются без жилья Фото: из архива семьи Полухиных

Неприватизированные квартиры, считает Овчаренко, должны быть переданы в распоряжение органа госвласти, который министерство обороны наделило полномочиями по оформлению прав на это жилье (имеется в виду ФКГУ «Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений» минобороны). И, разумеется, права на жилье должны получить вовсе не те, кто эти квартиры заработал и сейчас проживает в них, а военные.

«Указанные действия отвечают целям создания и выполнения функций государственного органа — Министерства обороны Российской Федерации по дальнейшему обеспечению военнослужащих жилыми помещениями и направлены на сохранение федеральной собственности и недопущение ее отчуждения», — говорится в ответе начальника ФГКУ «Центррегионжилье» Валерия Овчаренко.

Тем временем жильцы дома готовы биться за свое жилье до последнего. «Сергею Шойгу мы уже писали, ответа не было, — говорит Юлия Полухина. — Последняя надежда — на Владимира Путина, буду теперь обращаться к нему».