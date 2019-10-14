Мэрия Екатеринбурга готовит новый опрос, оппозиция нашла, что обнять

Новым поводом для протестов может стать арт-объект «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?» Тимофея Ради Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

В воскресенье в уральской столице прошел опрос, которому не было аналогов в новейшей российской истории. У горожан спрашивали, где строить новый храм. И в результатах важна каждая цифра, потому что это точно не конец истории, начавшейся в мае с протестов против строительства у театра драмы. Сразу после объявления результатов возникло еще четыре вопроса, и даже определилась городская достопримечательность, которую теперь будут спасать. А мэрия и вовсе готовит новый опрос.

По результатам обработки 59,5% всех бюллетеней, в четырех районах Екатеринбурга (Ленинский, Чкаловский, Орджоникидзевский и Октябрьский) 59,17% опрошенных выбрали под храм святой Екатерины площадку приборостроительного завода, а 37,9% — зону за Макаровским мостом.

Что означает победа площадки Приборостроительного завода для Екатеринбурга?

Во-первых, это результат, которого хотели благотворители Игорь Алтушкин и Андрей Козицын, инициировавшие строительство. Эта площадка нравится митрополиту Кириллу, ее поддерживали бывшие мэры Екатеринбурга Евгений Ройзман и Аркадий Чернецкий.

Протесты против храма у драмтеатра носили неполитический характер Фото: Анна Майорова © URA.RU

Во-вторых, поддержка проекта, одобренного властями, важна с политической точки зрения. В мае звучали мнения, что протест произошел не из-за решения о строительстве храма в сквере, а из-за нарастающего недовольства людей условиями жизни в стране. В связи с этим Екатеринбург начал рассматриваться как город, с которого стартует всероссийская акция по изменению условий жизни в России.

То, что спустя пять месяцев горожане согласились с идеей власти, говорит, что сами протесты вокруг места строительства храма носили неполитический, стихийный характер, и поэтому само голосование не было протестным, уверен политолог Александр Белоусов. Майский протест он определяет, как «разговор не про политику, а про место».

Белоусов считает, что мэрии удалось вывести ситуацию из протестного русла и взять ее под контроль.

Что означают результаты голосования для россиян и российских властей?

Опрос в Екатеринбурге — апробирование практики принятия решений на основании методов прямой демократии, считает президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев. «Эту технологию можно применять в каждом регионе. Такие референдумы могут также организовываться по масштабным вопросам, наподобие пенсионной реформы. Это пробный шар. В этом ключе и надо двигаться, поскольку опыт позитивный», — считает он.

Опыт Екатеринбурга с проведением общегородского опроса могут перенять другие регионы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В российском обществе сформировался запрос на диалог с властью, поэтому подобный опыт решения конфликтов будет применяться за пределами уральской столицы, уверен Белоусов. Вместе с тем, по мере распространения этой технологии может возникнуть вопрос, зачем существуют представительные органы наподобие гордумы Екатеринбурга, подчеркивает Русаков: «Я бы часто не прибегал к такому методу. При особо сложных вопросах, наверное, стоит. А так, чем реже их проводить, тем лучше».

Что значит опрос в Екатеринбурге для свердловской политики?

Одним из создателей напряжения вокруг храма считается бывший первый вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов. Еще работая в мэрии, он не особо приветствовал усиление влияния религиозных структур. Когда проект храма переносили с акватории пруда в сквер у драмтеатра, с его стороны звучали замечания о невозможности строительства из-за проходящих под участком тоннелей метро. Когда в мае начались митинги, ряд чиновников увидели в этом желания уже уволенного с госслужбы Тунгусова показать недееспособность власти без его поддержки.

Результаты выборов ставят крест на любых попытках Владимира Тунгусова вернуть себе субъектность в свердловской политике, поскольку показывают, что власти (не важно, кто-то конкретный или выстроенный союз полпредство-администрация губернатора-мэрия) способны управлять вверенной им территорией. Поводов для обращения к Тунгусову больше нет, а на создание новых проблем государственной власти он не решится.

Второй аспект для свердловской политики: уральцы увидели, что можно решать сложные проблемы прямым голосованием. Власть попытается «адаптироваться» к новым запросам людей, считает Русаков. Это подтвердил и источник в мэрии Екатеринбурга: там хотят регулярно проводить мини-опросы по спорным вопросам.

Первый среди них — опрос среди жителей села Шабры по поводу строительства мусороперерабатывающего завода, которое то ли имеет, то ли не имеет поддержки местных жителей. «[Глава города Александр] Высокинский дал задание максимально приблизить управление к горожанам. Екатеринбург поделили на 57 микрорайонов. Локальные опросы в них можно сделать обычной практикой», — считает собеседник агентства.

Это будет ударом по сложившейся инфраструктуре псевдонародного представительства. Ведь важный вывод из истории с выбором места для строительства храма: действующие политические институты, Общественная палата Свердловской области и ОП в Екатеринбурге, работают неэффективно, добавляет Русаков. Эксперт прогнозирует, что в скором времени может появиться новая структура, ответственная за демпфирование конфликтов в гражданском обществе. «Властям нужно быть более информированными об интернете социальных сетях, молодежной среде. Нужен более четкий мониторинг ситуации», — резюмировал Русаков.

При каких обстоятельствах возможно возобновление протестов по теме храма?

По данным горизбиркома, на опросные участки 13 октября пришли 97,5 тысячи жителей Екатеринбурга — около 9% от общего числа избирателей. За прозрачностью процедуры следили наблюдатели и журналисты, доказательств использования административного ресурса в течение суток не предъявил никто. Однако противники строительства могут не прекратить свои протесты, поставив под сомнение результаты.

Явка составила около 9% от общего числа избирателей Фото: Анна Майорова © URA.RU

По мнению политтехнолога Марата Баширова, чтобы протесты не повторились, явка должна была составить не менее 10%. «Эту явку нельзя считать валидной. Если после этого население посчитает, что были предложены площадки, которые на самом деле их не устраивают, высока вероятность новых протестов», — объяснил Баширов «URA.RU».

Логика власти иная: в мэрии ожидали прихода 1-2% избирателей и теперь говорят о массовом походе горожан. Собеседник агентства на условиях анонимности сообщил, что руководство трактует это как желание земляков участвовать в решении насущных вопросов муниципалитета.

Уже ясно, что оппозиционеры скорее согласятся с аргументами Баширова, нежели мэрии. Одна из лидеров майских протестов Анна Балтина в комментарии на своей странице в Facebook написала: «Треть горожан вообще против строительства храма. Конфликт не погашен. Это закономерно скажется в дальнейшем». Во время подготовки материала получить ее комментарий не удалось.

Другой темой, способной создать конфликт после опроса, может стать архитектурное решение будущего храма. Собеседники агентства, знающие настроение среди благотворителей — инициаторов строительства, говорят о логике: «Законодательство позволяет собственнику строить на принадлежащей ему земле то, что он считает нужным». Участок под приборостроительным заводом принадлежит УГМК, тогда как в сквере был арендован у мэрии Екатеринбурга.

Поводом для новых протестов может стать конструкция «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?» Тимофея Ради Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Ранее показанные наброски храма на этой площадке вызвали в социальных сетях замечания и запросы на строительство «чего-то необычного». Поскольку вкусы не совпадают никогда и в 2019 году каждый пользователь соцсети — «профессиональный урбанист», споры о том, что должно быть построено, могут длиться долго и стать жаркими.

Поводом для перехода от переписок к протестам может стать решение судьбы конструкции «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?» Тимофея Ради, размещенной на крыше Приборостроительного завода два года назад в рамках биеннале современного искусства. В аудитории до 30 лет эта надпись считается одним из символов города. При демонтаже или нерешенности вопроса о новом месте для ее установки возможны акции по спасению арт-объекта.

Получить комментарии Ради и создателя биеннале Алисы Прудниковой не удалось.

Внешний вид будущего храма может стать одним из поводов для возобновления противостояния, уверен Александр Белоусов.

«Любое строительство в центре крупного мегаполиса — принципиальный вопрос, потому что архитектурное решение должно соответствовать облику города. Я подозреваю, что в опросе вопрос архитектуры был не самым главным. Хотя Екатеринбург — город со сложной архитектурной историей, и подобные решения делают его запредельно провинциальным», — сказал «URA.RU» гендиректор ГК «Ньютон» Алексей Глазырин.

Городские власти, епархия и представители крупного бизнеса могут избежать конфликта, если вынесут внешний облик нового храма на общественное обсуждение, считает политолог Андрей Русаков. В связи с этим он напомнил об общественных слушаниях по поводу развития Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского, которые в феврале—марте проводила мэрия.