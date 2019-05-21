20 мая 2019

Тунгусов вступил в битву за сквер

Конфликт вокруг храма Святой Екатерины пытаются разжечь через Гордуму и УрФУ

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 07:02
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Митинг на Площади Труда по случаю Дня народного единства. Екатеринбург, тунгусов владимир, митрополит кирилл
Владимир Тунгусов влияет на протесты в Екатеринбурге, находясь в политическом подпольеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
статья из сюжета
Битва за храм Святой Екатерины

Начало второй недели конфликтов вокруг строительства храма Святой Екатерины — ключевое время для определения дальнейшего развития противоборства. С подачи президента РФ Владимира Путина губернатор Евгений Куйвашев и мэр Александр Высокинский создали в конце прошлой недели все предпосылки для завершения конфронтации. Прошли переговоры с протестующими, остановлены работы на стройплощадке, достигнута договоренность о проведении общегородского опроса о строительстве объекта, результаты которого станут обязательными для всех органов власти. Но в течение нескольких часов эти наработки были поставлены под сомнение — ряд представителей бывшего главы администрации губернатора Владимира Тунгусова пошли на обострение ситуации.

Первыми нарушили мирный ход переговоров свердловские коммунисты, имеющие тесные исторические связи с командой Тунгусова. Еще в середине прошлой недели они выступили с инициативой о досрочном роспуске городской думы. В качестве повода для такого шага представители фракции КПРФ назвали поспешно, на их взгляд, принятое гордумой решение об изменении категории земли под стройплощадкой с территории общественного пользования в земли для строительства религиозных объектов.

Заседание гордумы, обсуждение протестов в сквере около драмтеатра. Екатеринбург
Игорь Володин выступил на заседании с рядом конструктивных предложений
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коммунисты приняли участие в сегодняшней встрече мэра Александра Высокинского, депутатов думы Екатеринбурга и Госдумы, на котором глава города гарантировал, что общегородской опрос будет проходить с использованием систем видеонаблюдения — в нем примет участие до 300 тысяч человек. Спикер Игорь Володин заявил, что дума примет решение о запрете любого строительства в скверах и на охраняемых территориях, имеющих особое историческое значение.

Однако данный план коммунистов не устроил. Члены фракции КПРФ официально потребовали внести вопрос о самороспуске думы в повестку заседания, которое пройдет во вторник. Депутаты обвинили коллег в неспособности «принимать решения, основанные на мнении горожан». «Уверены, что единственным выходом из сложившейся ситуации (протестов против храма Святой Екатерины) и возможностью не допустить ее повторения является роспуск Екатеринбургской городской думы… При этом новые выборы в городскую думу необходимо совместить со всенародным голосованием по вопросу строительства храма Святой Екатерины», — говорится в официальном письме депутатов-коммунистов.

Пресс-конференция, по избирательной кампании кандидата в президенты России Павла Грудинина. Екатеринбург
Александр Ивачев заверяет, что не работает на Тунгусова
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев заявил корреспонденту «URA.RU», что представители свердловской КПРФ не имеют отношения к Владимиру Тунгусову: «Мы не работаем ни на Тунгусова, ни ни кого-то другого. Мы работаем исключительно на наших избирателей».

За проведение общегородского опроса о строительстве нового кафедрального храма в центре города высказался на состоявшемся 20 мая собрании думы Екатеринбурга и депутат Владимир Крицкий (его причисляют к командам экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого и бывшего заместителя губернатора Владимира Тунгусова). «Градостроительная документация была обсуждена по всем правилам, соблюдены все требования», — сказал Крицкий. По его словам, после решения о переводе участка в центре города в зону строительства религиозных объектов некоторые депутаты решил «срубить» на этом «политические дивиденды». В качестве одного из последних депутат назвал своего коллегу Константина Киселева.

Презентация Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Екатеринбург
Сергей Тушин должен работать со студентами УрФУ, выходящими на акции протеста. Но работает ли?
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Известный политик выразил в разговоре с корреспондентом «URA.RU» мнение, что в ближайшие дни окружение Тунгусова предпримет и другие неожиданные шаги. Одним из свидетельств этого он назвал частое совместное появление в последние дни на публике трех наиболее близких к экс-заместителю губернатора лиц — бывшего первого заместителя мэра Екатеринбурга Алексея Кожемяко, бывшего замглавы администрации Екатеринбурга Сергея Тушина и действующего депутата гордумы Дмитрия Сергина. «Их часто видели прогуливающимися и ведущими активные переговоры вблизи здания Заксобрания», — рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что сегодня Сергей Тушин возглавляет Центр профилактики экстремизма Уральского федерального университета. В его обязанности, в частности, входит профилактическая работа со студентами. Тушин должен разъяснять молодым людям, почему им не нужно принимать участие в уличных протестах. При этом именно в УрФУ в данной сфере сложились самые либеральные порядки — из этого вуза не поступило ни одной жалобы от студентов, которых ограничивали в праве принимать участие в протестных акциях.

«Спокойствие в Екатеринбург придет еще не скоро. Тунгусов об этом точно позаботится», — сказал в разговоре с корреспондентом «URA.RU» известный свердловский политик.

«В каком-то виде неформальная поддержка протестов в Екатеринбурге со стороны Владимира Тунгусова, думаю, возможна. Например, в виде предоставления протестующим наработанных им контактов со СМИ. Однако говорить о чем-то большем, например, финансовой поддержке или участии ангажированных Тунгусовым групп людей в протестных акциях оснований нет», — заявил «URA.RU» директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

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