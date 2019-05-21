Тунгусов вступил в битву за сквер

Владимир Тунгусов влияет на протесты в Екатеринбурге, находясь в политическом подполье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Начало второй недели конфликтов вокруг строительства храма Святой Екатерины — ключевое время для определения дальнейшего развития противоборства. С подачи президента РФ Владимира Путина губернатор Евгений Куйвашев и мэр Александр Высокинский создали в конце прошлой недели все предпосылки для завершения конфронтации. Прошли переговоры с протестующими, остановлены работы на стройплощадке, достигнута договоренность о проведении общегородского опроса о строительстве объекта, результаты которого станут обязательными для всех органов власти. Но в течение нескольких часов эти наработки были поставлены под сомнение — ряд представителей бывшего главы администрации губернатора Владимира Тунгусова пошли на обострение ситуации.

Первыми нарушили мирный ход переговоров свердловские коммунисты, имеющие тесные исторические связи с командой Тунгусова. Еще в середине прошлой недели они выступили с инициативой о досрочном роспуске городской думы. В качестве повода для такого шага представители фракции КПРФ назвали поспешно, на их взгляд, принятое гордумой решение об изменении категории земли под стройплощадкой с территории общественного пользования в земли для строительства религиозных объектов.

Игорь Володин выступил на заседании с рядом конструктивных предложений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коммунисты приняли участие в сегодняшней встрече мэра Александра Высокинского, депутатов думы Екатеринбурга и Госдумы, на котором глава города гарантировал, что общегородской опрос будет проходить с использованием систем видеонаблюдения — в нем примет участие до 300 тысяч человек. Спикер Игорь Володин заявил, что дума примет решение о запрете любого строительства в скверах и на охраняемых территориях, имеющих особое историческое значение.

Однако данный план коммунистов не устроил. Члены фракции КПРФ официально потребовали внести вопрос о самороспуске думы в повестку заседания, которое пройдет во вторник. Депутаты обвинили коллег в неспособности «принимать решения, основанные на мнении горожан». «Уверены, что единственным выходом из сложившейся ситуации (протестов против храма Святой Екатерины) и возможностью не допустить ее повторения является роспуск Екатеринбургской городской думы… При этом новые выборы в городскую думу необходимо совместить со всенародным голосованием по вопросу строительства храма Святой Екатерины», — говорится в официальном письме депутатов-коммунистов.

Александр Ивачев заверяет, что не работает на Тунгусова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев заявил корреспонденту «URA.RU», что представители свердловской КПРФ не имеют отношения к Владимиру Тунгусову: «Мы не работаем ни на Тунгусова, ни ни кого-то другого. Мы работаем исключительно на наших избирателей».

За проведение общегородского опроса о строительстве нового кафедрального храма в центре города высказался на состоявшемся 20 мая собрании думы Екатеринбурга и депутат Владимир Крицкий (его причисляют к командам экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого и бывшего заместителя губернатора Владимира Тунгусова). «Градостроительная документация была обсуждена по всем правилам, соблюдены все требования», — сказал Крицкий. По его словам, после решения о переводе участка в центре города в зону строительства религиозных объектов некоторые депутаты решил «срубить» на этом «политические дивиденды». В качестве одного из последних депутат назвал своего коллегу Константина Киселева.

Сергей Тушин должен работать со студентами УрФУ, выходящими на акции протеста. Но работает ли? Фото: Анна Майорова © URA.RU

Известный политик выразил в разговоре с корреспондентом «URA.RU» мнение, что в ближайшие дни окружение Тунгусова предпримет и другие неожиданные шаги. Одним из свидетельств этого он назвал частое совместное появление в последние дни на публике трех наиболее близких к экс-заместителю губернатора лиц — бывшего первого заместителя мэра Екатеринбурга Алексея Кожемяко, бывшего замглавы администрации Екатеринбурга Сергея Тушина и действующего депутата гордумы Дмитрия Сергина. «Их часто видели прогуливающимися и ведущими активные переговоры вблизи здания Заксобрания», — рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что сегодня Сергей Тушин возглавляет Центр профилактики экстремизма Уральского федерального университета. В его обязанности, в частности, входит профилактическая работа со студентами. Тушин должен разъяснять молодым людям, почему им не нужно принимать участие в уличных протестах. При этом именно в УрФУ в данной сфере сложились самые либеральные порядки — из этого вуза не поступило ни одной жалобы от студентов, которых ограничивали в праве принимать участие в протестных акциях.

«Спокойствие в Екатеринбург придет еще не скоро. Тунгусов об этом точно позаботится», — сказал в разговоре с корреспондентом «URA.RU» известный свердловский политик.

«В каком-то виде неформальная поддержка протестов в Екатеринбурге со стороны Владимира Тунгусова, думаю, возможна. Например, в виде предоставления протестующим наработанных им контактов со СМИ. Однако говорить о чем-то большем, например, финансовой поддержке или участии ангажированных Тунгусовым групп людей в протестных акциях оснований нет», — заявил «URA.RU» директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.