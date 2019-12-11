У Екатеринбурга осталась одна зацепка, чтобы сохранить Универсиаду

На организацию Универсиады в Екатеринбурге потратят 80 млрд рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

В министерстве спорта РФ проанализировали, как санкции WADA могут отразиться на планах по проведению Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Прогноз для уральцев неутешительный. По данным источников «URA.RU», чиновники просчитали все варианты развития событий и пришли к выводу, что ограничения антидопингового агентства могут стать реальным основанием для отзыва у уральской столицы права на организацию студенческих игр. Согласно новой позиции министерства, остается один аргумент, благодаря которому студенческие игры не отнимут.

Очередной допинг-скандал ведет к полной изоляции российского спорта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

9 декабря, сразу после того, как исполнительный комитет WADA принял ряд санкций против российского спорта, в том числе запретил проведение масштабных спортивных турниров в России, организаторы Универсиады в Екатеринбурге были оптимистичны. Вице-президент Российского студенческого спортивного союза Евгений Шурманов говорил «URA.RU», что в заключении WADA «нет ни слова про студенческий спорт, а Универсиада — это именно студенческий спорт, а не чемпионат мира».

На более детальный анализ всей ситуации (в первую очередь — анализ оригинальных заявлений, а не переводов) федеральным чиновникам понадобилось около двух дней.

Собеседник в российском Минспорта утверждает, что оптимистичные выводы были сделаны поспешно.

В тексте решения WADA России запрещают проводить «major events» (крупные события). Под этим термином понимаются мероприятия, которые организовывают «континентальные ассоциации национальных олимпийских комитетов и другие международные мультиспортивные организации, которые функционируют в качестве руководящего органа для любого континентального, регионального или другого международного мероприятия». Таким образом, Международная федерация студенческого спорта (FISU), отвечающая за Универсиаду, формально попадает под признак организатора главных событий, как мультиспортивная организация, поделился с «URA.RU» инсайдер.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев заявили о необходимости бороться за права российского спорта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Собеседник «URA.RU» заметил, что такой вывод подтверждает и FISU. После публикации списка санкций WADA президент Федерации Олег Матицын заявил: «Наша организация является подписантом кодекса WADA, и решения, которые приняты сегодня исполнительным комитетом, обязательны для следования им». При этом организация заняла выжидательную позицию и решила посмотреть, чем закончится подача апелляции на решение WADA в Спортивный арбитражный суд в Брюсселе. О необходимости жалобы высказались президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев, у российской стороны есть время на подготовку документов до 21 декабря.

Источник в Минспорта РФ полагает, что рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде займет несколько месяцев — суд будет самостоятельно оценивать все доказательства. «Также с высокой степенью вероятности стоит предположить, что Спортивный арбитражный суд в целом поддержит решение WADA», — сообщил источник «URA.RU».

В пользу того, чтобы оставить студенческие игры России играет только тот факт, что Екатеринбург был единственным городом, заявившимся на Универсиаду-2023.

А для подготовки мероприятия необходимы значительные временные и финансовые затраты. По данным источников агентства, это сейчас обнадеживает российских чиновников: у FISU не так уж много времени, чтобы подобрать другую страну-организатора. Но собеседник в Минспорта не исключает, что FISU может пойти на компромисс с WADA по ряду позиций. К примеру, как предполагало ранее «URA.RU», запретить на соревнованиях участие спортсменов под российским флагом.

Екатеринбург — единственный город, заявившийся на Универсиаду-2023. И это единственный повод сохранить соревнования в России Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Данное решение позволит FISU избежать открытого конфликта с WADA, который FISU невыгоден, — озвучил выводы министерства источник „URA.RU“. По его словам, прослеживаются и риски бойкота Универсиады со стороны отдельных иностранных делегаций и спортсменов. Об этом наше агентство также сообщало ранее. — Данные условия, с одной стороны, сохранят саму возможность проведения Универсиады-2023 в России, но, с другой стороны, понизят уровень мероприятия».

Глава исполнительной дирекции Универсиады-2023 Александр Чернов сообщил «URA.RU», что ему не поступало никаких сигналов о том, что Универсиада в Екатеринбурге под угрозой: «Мое беспокойство связано только с тем, чтобы все вовремя построить и организовать».Журналист «URA.RU» отправил официальный запрос на комментарий в пресс-службу Минспорта РФ, ответ пока не поступил.