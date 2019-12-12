Как Путин спасет Жириновского, Зюганова и Миронова на выборах-2021

Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский хотят, чтобы Госдума и дальше формировалась по системе «50/50» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Лидеры трех основных оппозиционных партий страны — ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» — добились конкретики для своих соратников: региональные отделения начали подготовку к выборам в Госдуму в 2021 году, просчитывая, кто может представлять партии в одномандатных округах, а кто войдет в предвыборные списки. Работа стартовала после того, как партруководители Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить нынешнюю модель формирования нижней палаты парламента, знает источник «URA.RU» в одной из партий. Ему неизвестно, какой была реакция главы государства, но задание начать подготовку исходя из действующей нарезки округов политики воспринята как поддержка инициативы.

О том, что Кремль обсуждает варианты парламентской реформы, летом сообщало агентство Bloomberg. Речь шла о пересмотре пропорций депутатов Госдумы, избираемых по одномандатным округам и по партийным спискам. Согласно действующему порядку, 450 кресел в нижней палате распределяются поровну между списочниками и одномандатниками — по 225 мест. Идея состояла в увеличении доли одномандатников до 75%, а число списочников должно сократиться до 25%.

Кремль предлагал по-новому проводить выборы в Госдуму — ради устойчивости «Единой России» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Основная задача реформы — обеспечить «Единой России» устойчивое провластное большинство (минимум 226 мест) в Госдуме, говорили близкие к Кремлю источники РБК. У федеральных властей есть сомнения насчет успешного выступления партии на выборах-2021: в июле 2019 года, по данным ВЦИОМ, партийный рейтинг достиг рекордно низких 32,3%, а в декабре в — после очередного съезда, вырос только на 1%. Увеличение числа одномандатников может помочь «Единой России» сохранить контроль над Госдумой в случае точечной эффективной работы административного ресурса в определенных одномандатных округах, что безопаснее, чем широкое применение такого ресурса по всей стране в интересах избирательных списков.

Одновременно с закрытым обсуждением параметров реформы, публично с докладом о ее неправильности выступил Институт социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ), считающийся близким к спикеру Госдумы Вячеславу Володину («Единая Россия»). Источник в администрации президента России сказал агентству, что дискуссии об изменении пропорций формирования нижней палаты парламента прекращены — выборы пройдут по той же модели, что была в 2016 году. О просьбе лидеров трех партий к Владимиру Путину он ничего не слышал.

Собеседник «URA.RU» в руководстве «Единой России» подтвердил, что письмо Жириновского, Зюганова и Миронова обсуждалось на партийной учебе перед съездом в ноябре. Тогда также было сообщено, что принцип равного формирования Госдумы одномандатниками и списочниками будет сохранен.

Получить комментарии Миронова, Жириновского и Зюганова об их инициативе «URA.RU» не удалось — они не отвечали на звонки. В пресс-службы «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР «URA.RU» направило официальные запросы. На момент публикации ответов не последовало.

Представитель КПРФ в Свердловской области говорит, что пока нет задачи провести социологические исследования, отделение готовит лишь аналитические записки о региональной работе депутатов Госдумы, избранных от территории. В свердловской «Справедливой России» рассказали о создании дорожной карты по выводу отделения из длительного кризиса, случившегося после избрания главы ячейки Александра Буркова губернатором Омской области. Ямальское отделение «СР» получило поддержку окружной администрации и также рассчитывает на прохождение пятипроцентного барьера в 2021 году.

Возможная реформа закрыла бы дорогу в Госдуму заинтересованным коммерсантам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-депутат, знакомый с установками в ЛДПР, знает, что сейчас составляется карта одномандатных округов и региональных групп, и в каждый будет номинировано несколько претендентов. После чего начнется отбор наиболее эффективных или ресурсных. «Работу можно было начать и раньше, — считает он, — но не было уверенности в том, что схема не изменится».

Статусное реагирование на слухи об изменении системы формирования неслучайно: сокращение доли списочников ударило бы по бюджетам всех трех партий, которые нередко предоставляют места в партсписках заинтересованным коммерсантам. Широко известен пример бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина. Покинув в 2010 году «Единую Россию», он уже через год избирался от КПРФ по списку в Мосгордуму, а в 2016 году — в Госдуму, в 2018-м — баллотировался в президенты России. В продаже мест в списках часто упрекают ЛДПР.

Переход на систему «25/75» серьезно ударил бы по позициям КПРФ, ЛДПР и «СР» в Госдуме, согласен глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Для парламентской оппозиции нынешняя система дает дополнительные возможности улучшить свои позиции в Госдуме. Особенно учитывая, что у партий недостаточное количество сильных кандидатов, чтобы в значительном числе округов бороться за победу», — говорит политолог.

Переход на систему «25/75» ударит по парламентской оппозиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам Костина, КПРФ, «СР» и ЛДПР проще получить результат через списки, и главную ставку партии делают именно на этот путь. Усложняет положение оппозиции тот факт, что в большинстве округов в 2016 году победу одержала «ЕР», и на выборах-2021 единороссам будет проще защитить эти территории. Если доля одномандатников вырастет до 75%, оппоненты «Единой России» рискуют быть разгромлеными.

Руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский не видит для оппозиционеров катастрофы во внедрении системы «25/75». Эксперт призывает не списывать со счетов парламентскую оппозицию на выборах в округах: «Нельзя забывать, что КПРФ и ЛДПР помогает устойчивый партийный бренд. Иногда мы видим, что при отсутствии кандидатов от „ЕР“ даже малоизвестные оппозиционеры побеждают за счет сильного бренда».

Политтехнолог Алена Август считает, что и сохранение пропорции «50/50» представляет опасность для парламентской оппозиции: «Люди стали более критично подходить к тому, кого выбирают. Требования становятся выше. Сейчас три ключевые оппозиционные партии могут проиграть неизвестным игрокам: либо локальным партиям, либо людям, которые ярко проявят себя на выборах [по одномандатным округам]». По мнению Август, политическая система не должна оставаться статичной, потому что современные избиратели ждут от нее перемен.

Переход на новую систему может привлечь на участки новых избирателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Этот аргумент был и у сторонников изменений принципов формирования парламента: существующая партийная система не обеспечивает должного представительства всех идей и проектов, имеющихся в обществе, а основные партии утратили доверие. «Психологически людям интереснее яркие политики. Сейчас люди меньше интересуются политикой, для них это своеобразное шоу, в котором есть лица, а не идеологии», — пояснила глава департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Увеличение числа одномандатников могло бы решить важную проблему Госдумы: нынешний созыв нижней палаты часто обвиняли в нелегитимности из-за низкой явки на выборах (в 2016 году она составила 47%). Если в бюллетенях на первый план выйдут конкретные имена, это привлечет на участки больше избирателей, подняв тем самым явку.