13 декабря 2019

Как Путин спасет Жириновского, Зюганова и Миронова на выборах-2021

Схема, по которой Грудинин стал кандидатом в президенты, оказалась под угрозой

© Служба новостей «URA.RU»
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Медиафорум
Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский хотят, чтобы Госдума и дальше формировалась по системе «50/50»Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Лидеры трех основных оппозиционных партий страны — ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» — добились конкретики для своих соратников: региональные отделения начали подготовку к выборам в Госдуму в 2021 году, просчитывая, кто может представлять партии в одномандатных округах, а кто войдет в предвыборные списки. Работа стартовала после того, как партруководители Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить нынешнюю модель формирования нижней палаты парламента, знает источник «URA.RU» в одной из партий. Ему неизвестно, какой была реакция главы государства, но задание начать подготовку исходя из действующей нарезки округов политики воспринята как поддержка инициативы.

О том, что Кремль обсуждает варианты парламентской реформы, летом сообщало агентство Bloomberg. Речь шла о пересмотре пропорций депутатов Госдумы, избираемых по одномандатным округам и по партийным спискам. Согласно действующему порядку, 450 кресел в нижней палате распределяются поровну между списочниками и одномандатниками — по 225 мест. Идея состояла в увеличении доли одномандатников до 75%, а число списочников должно сократиться до 25%.

ВЫБОРЫ 2018. Голосование на выборах президента РФ. Екатеринбурга
Кремль предлагал по-новому проводить выборы в Госдуму — ради устойчивости «Единой России»
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Основная задача реформы — обеспечить «Единой России» устойчивое провластное большинство (минимум 226 мест) в Госдуме, говорили близкие к Кремлю источники РБК. У федеральных властей есть сомнения насчет успешного выступления партии на выборах-2021: в июле 2019 года, по данным ВЦИОМ, партийный рейтинг достиг рекордно низких 32,3%, а в декабре в — после очередного съезда, вырос только на 1%. Увеличение числа одномандатников может помочь «Единой России» сохранить контроль над Госдумой в случае точечной эффективной работы административного ресурса в определенных одномандатных округах, что безопаснее, чем широкое применение такого ресурса по всей стране в интересах избирательных списков.

Одновременно с закрытым обсуждением параметров реформы, публично с докладом о ее неправильности выступил Институт социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ), считающийся близким к спикеру Госдумы Вячеславу Володину («Единая Россия»). Источник в администрации президента России сказал агентству, что дискуссии об изменении пропорций формирования нижней палаты парламента прекращены — выборы пройдут по той же модели, что была в 2016 году. О просьбе лидеров трех партий к Владимиру Путину он ничего не слышал.

Собеседник «URA.RU» в руководстве «Единой России» подтвердил, что письмо Жириновского, Зюганова и Миронова обсуждалось на партийной учебе перед съездом в ноябре. Тогда также было сообщено, что принцип равного формирования Госдумы одномандатниками и списочниками будет сохранен.

Получить комментарии Миронова, Жириновского и Зюганова об их инициативе «URA.RU» не удалось — они не отвечали на звонки. В пресс-службы «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР «URA.RU» направило официальные запросы. На момент публикации ответов не последовало.

Представитель КПРФ в Свердловской области говорит, что пока нет задачи провести социологические исследования, отделение готовит лишь аналитические записки о региональной работе депутатов Госдумы, избранных от территории. В свердловской «Справедливой России» рассказали о создании дорожной карты по выводу отделения из длительного кризиса, случившегося после избрания главы ячейки Александра Буркова губернатором Омской области. Ямальское отделение «СР» получило поддержку окружной администрации и также рассчитывает на прохождение пятипроцентного барьера в 2021 году.

Государственная Дума РФ. Москва
Возможная реформа закрыла бы дорогу в Госдуму заинтересованным коммерсантам
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-депутат, знакомый с установками в ЛДПР, знает, что сейчас составляется карта одномандатных округов и региональных групп, и в каждый будет номинировано несколько претендентов. После чего начнется отбор наиболее эффективных или ресурсных. «Работу можно было начать и раньше, — считает он, — но не было уверенности в том, что схема не изменится».

Статусное реагирование на слухи об изменении системы формирования неслучайно: сокращение доли списочников ударило бы по бюджетам всех трех партий, которые нередко предоставляют места в партсписках заинтересованным коммерсантам. Широко известен пример бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина. Покинув в 2010 году «Единую Россию», он уже через год избирался от КПРФ по списку в Мосгордуму, а в 2016 году — в Госдуму, в 2018-м — баллотировался в президенты России. В продаже мест в списках часто упрекают ЛДПР.

Переход на систему «25/75» серьезно ударил бы по позициям КПРФ, ЛДПР и «СР» в Госдуме, согласен глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Для парламентской оппозиции нынешняя система дает дополнительные возможности улучшить свои позиции в Госдуме. Особенно учитывая, что у партий недостаточное количество сильных кандидатов, чтобы в значительном числе округов бороться за победу», — говорит политолог.

Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва
Переход на систему «25/75» ударит по парламентской оппозиции
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам Костина, КПРФ, «СР» и ЛДПР проще получить результат через списки, и главную ставку партии делают именно на этот путь. Усложняет положение оппозиции тот факт, что в большинстве округов в 2016 году победу одержала «ЕР», и на выборах-2021 единороссам будет проще защитить эти территории. Если доля одномандатников вырастет до 75%, оппоненты «Единой России» рискуют быть разгромлеными.

Руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский не видит для оппозиционеров катастрофы во внедрении системы «25/75». Эксперт призывает не списывать со счетов парламентскую оппозицию на выборах в округах: «Нельзя забывать, что КПРФ и ЛДПР помогает устойчивый партийный бренд. Иногда мы видим, что при отсутствии кандидатов от „ЕР“ даже малоизвестные оппозиционеры побеждают за счет сильного бренда».

Политтехнолог Алена Август считает, что и сохранение пропорции «50/50» представляет опасность для парламентской оппозиции: «Люди стали более критично подходить к тому, кого выбирают. Требования становятся выше. Сейчас три ключевые оппозиционные партии могут проиграть неизвестным игрокам: либо локальным партиям, либо людям, которые ярко проявят себя на выборах [по одномандатным округам]». По мнению Август, политическая система не должна оставаться статичной, потому что современные избиратели ждут от нее перемен.

Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург
Переход на новую систему может привлечь на участки новых избирателей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Этот аргумент был и у сторонников изменений принципов формирования парламента: существующая партийная система не обеспечивает должного представительства всех идей и проектов, имеющихся в обществе, а основные партии утратили доверие. «Психологически людям интереснее яркие политики. Сейчас люди меньше интересуются политикой, для них это своеобразное шоу, в котором есть лица, а не идеологии», — пояснила глава департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Увеличение числа одномандатников могло бы решить важную проблему Госдумы: нынешний созыв нижней палаты часто обвиняли в нелегитимности из-за низкой явки на выборах (в 2016 году она составила 47%). Если в бюллетенях на первый план выйдут конкретные имена, это привлечет на участки больше избирателей, подняв тем самым явку.

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