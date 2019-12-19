Федералы поставили на место чиновников Зауралья, обманувших президента

Губернатор Курганской области Вадим Шумков получил важный сигнал из Москвы: федеральный центр не поддержит популизм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго остановили надвигающийся кризис в Курганской области: ведомства отказались идти на поводу у амбиций местных чиновников, и не стали пересматривать систему расчета тарифов на электроэнергию в Зауралье.

На федеральный уровень вопрос о тарифах на электричество в Курганской области вышел после встречи президента Владимира Путина и губернатора Вадима Шумкова. Позже вопросом занимался помощник президента Андрей Белоусов. В интерпретации властей региона тарифы завышены, и одна из причин — именно метод тарифного регулирования. После чего правительство области обратилось в профильные инстанции — Минэнерго и ФАС.

По данным «URA.RU», это стало причиной приезда в Курганскую область спецкомиссии, к которую вошли сотрудники Минэнерго России, ФАС, Уральского управления Ростехнадзора, «Технической инспекции ЕЭС», «МРСК Урала», Центра технического надзора. Специалисты оценили состояние объектов «СУЭНКО», а также реализацию инвестиционной? программы. «В итоговом отчете указано, что план финансирования выполнен на 100%, все проведенные работы были обоснованы, а стоимость реконструкции у „СУЭНКО“ ниже, чем на аналогичных объектах в электросетевых компаниях УрФО», — сообщили в компании.

«Специалистов в тарифном регулировании в России в принципе немного, а у Шумкова их, судя по всему, вообще нет. Действующий метод предполагает инвестиции в энергетику, а отказ от него лишит территориальную сетевую организацию средств на капвложения. Останутся деньги только на погашение кредитов, которые привлекались ранее для выполнения долгосрочной инвестпрограммы. Если говорить простым языком, речь идет о попытке создать масштабный кризис, когда в энергетику региона не будут вкладывать ни копейки», — отмечает источник, знакомый с ситуацией.

Электросетевое хозяйство Зауралья требует дальнейших инвестиций Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Итоговое и важнейшее для Курганской области решение приняла комиссия Федеральной антимонопольной службы РФ по рассмотрению споров и разногласий. В ведомстве не согласились с аргументацией курганских чиновников, заявлявших, что при утверждении метода доходности инвестированного капитала (Regulatory Asset Base, RAB — система тарифного регулирования, направленная на привлечение инвестиций) были нарушения закона. Это же совпадает и с позицией Минэнерго России, ранее озвучившего свою позицию по Зауралью: тариф для населения в области низкий и его бы поднять.

«Выручка на содержание сетевого комплекса АО «СУЭНКО» отрегулирована на одном из минимальных уровней в стране, и ни у кого не должно быть иллюзий, что изменение метода регулирования приведет к снижению тарифов.

Тариф, как в Кургане, или даже выше еще в 30 с лишним регионах. Среди них Алтай, Ульяновская, Саратовская, Брянская, Калужская, Костромская, Курская, Ярославская области и даже Тула. То есть те субъекты, где экономика лучше, хотя в Зауралье и пытаются списать проблемы с инвестициями на энергетику», — добавляет инсайдер.

За последние 10 лет в модернизацию и реконструкцию электросетевого комплекса Курганской области вложено более 10 млрд рублей. По оценкам Минэнерго РФ и Ростехнадзора у «СУЭНКО» показатели надежности и качества одни из лучших в стране. В отчетах Минэнерго также объясняются тарифы на электрическую энергию в Курганской области (далеко не самые высокие в России) — электросетевой комплекс исторически огромен, но полезного отпуска электроэнергии потребителям слишком мало: с конца 80-х произошло почти двукратное снижение потребления электроэнергии хозяйствующими субъектами региона.

Команде губернатора Шумкова отказали два ключевых ведомства, в компетенции которых находятся тарифы: Минэнерго и ФАС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Есть разные модели расчета тарифов. Одни направлены на инвестиции и развитие сетевого хозяйства, другие позволяют экономить. Иногда это действительно вызывает проблемы на уровне регионов, кто в итоге прав — решается на уровне Федеральной антимонопольной службы. Не способны справиться на уровне региона — будет разбираться федеральный центр», — отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ.

«Решение ФАС по расчету тарифов на электроэнергию, подтвердившее высказанную ранее позицию Минэнерго, является серьезным сдерживающим фактором для администрации Курганской области. Опираясь на опыт „бури и натиска“ предвыборного периода, губернатор Вадим Шумков определенно рассчитывал добиться изменения тарифной политики с помощью федеральных властей. Но это ему не удалось. Это в том числе означает, что его взаимоотношения с бизнес-группами должны стать более адекватными, предусматривающими регулярную коммуникацию», — отмечает директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

На момент публикации получить комментарий в правительстве Курганской области не удалось — начальник департамента информационной и внутренней политики Анастасия Гусарова на звонки не ответила. По неофициальным данным, власти Зауралья планируют и дальше использовать тему якобы завышенных тарифов, даже несмотря на очевидную позицию федерального центра.