18 экономистов и политологов дали прогноз, каким будет 2020 год

В этот Новый год власть преподнесет россиянам особые подарки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

18 российских экономистов и политологов дали прогноз развития ситуации в России в 2020 году. «URA.RU» проводит это исследование ежегодно — начиная с 2014-го. В этом году мы разделили получившиеся сценарии на три группы: экономические, политические и региональные. Последние касаются территорий Большого Урала. Для удобства, вы можете легко перейти на интересный вам блок, кликнув по одной из гиперссылок, указанных ниже.

Экономический прогноз

Политический прогноз

Уральский прогноз

Экономический прогноз

Экономический застой

Никто из опрошенных «URA.RU» экспертов не ожидает улучшения экономической ситуации в стране. Большинство собеседников агентства предупреждает о стагнации и застое. «Нет причин для позитивных изменений», — считает бизнесмен Сергей Капчук. А инвестиционный аналитик Константин Селянин приводит удручающую статистику — экономика России из-за отсутствия драйверов в наступающем году вырастет не более чем на 1-1,5%. Это ниже общемирового уровня.

Снижение стоимости кредитов

Одним из немногих позитивных ожиданий является снижение на 20% стоимости банковских кредитов. ЦБ РФ в 2019 году несколько раз уменьшал ключевую ставку, на которую банкиры ориентируются, определяя ставки по кредитам и депозитам. Собеседники агентства ожидают, что в течение следующего года она упадет до 5% (сейчас 6,25).

Кредитный пузырь лопнет

Закредитованность ведет россиян к катастрофе Фото: Михаил Майоров © URA.RU

Повышение доступности заемных средств грозит вылиться в социальную катастрофу. Константин Селянин напоминает, что за 2018 году закредитованность населения страны выросла на 22%, за неполный 2019 год — на 15% и приблизилась к 17 триллионам рублей. На сегодня в среднем на каждого жителя страны, включая грудных младенцев, приходится примерно по 100 тысяч рублей банковской задолженности. И эти показатели в следующем году продолжат рост.

При этом, 60% заемщиков уже испытывают проблемы с обслуживанием кредитов. Это связано с падением уровня реальных доходов населения на 5-7%. «Если доходы населения не начнут расти опережающими инфляцию темпами, то быть беде — мы вполне можем столкнуться с коллапсом на рынке потребительского кредитования», — предупреждает Селянин.

По мнению собеседников агентства, в случае появления этой проблемы она быстро приобретет политический характер. А при массовом отказе от платежей по кредитам будет угрожать политической стабильности.

Приватизация Сбербанка

Адвокат, финансовый аналитик Дмитрий Земеров предполагает, что страну ждет либерализация банковского сектора. Ее первым шагом может стать продажа ЦБ РФ части своей доли в акционерном капитале Сбербанка. В настоящее время регулятор владеет 50%+1 акцией. «Это будет существенное событие. Будет дан сигнал, что банковский сектор скоро будет более открытым для инвесторов», — говорит эксперт.

Рост цен на недвижимость

Руководитель крупной строительной компании напомнил, что в 2020 году начнут массово сдаваться дома, построенные в соответствии с новыми требования законодательства о долевом строительстве. По некоторым оценкам, новая схема повысила расходы застройщиков на 20-25%. Эти потери бизнесмены попытаются компенсировать за счет повышения цены на квартиры.

«Ценник на новостройки вырастет на 10-25% в зависимости от типа и расположения домов», — прогнозирует глава предприятия на условиях анонимности.

Доллар по 100 рублей

Спокойствие на валютном рынке является временным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

2019 год стал на удивление стабильным для финансового рынка — рубль не совершал резких скачков. Однако, по мнению Константина Селянина, это спокойствие может быть нарушено в следующем году в любой момент.

«Сегодняшняя стабильность рубля является скорее грустной и вынужденной. Российская валюта остается чувствительной к внешним шокам особенно на фоне общей стагнации экономики. Одним из таких шоков могут стать не успокаивающиеся цены на нефть. Другим — угроза введения новых санкций», — пояснил эксперт. Базовый прогноз предполагает рост курса доллара к концу 2020 года на 1-1,5 рубля. Шок-прогноз допускает взлет курса доллара до 70 и даже 100 рублей.

Подорожание лекарств и продуктов

С начала 2020 года вступают в силу ряд поправок к законодательству, увеличивающих нагрузку на предпринимателей. По словам партнера аудиторской группы «Капитал» Виктора Иваницкого, одно из них обяжет перейти на общую системы налогообложения платящих сегодня ЕНВД продавцов ряда подлежащих обязательной маркировке товаров: лекарств, одежды, обуви, принадлежностей к одежде и изделий из натурального меха. Дополнительные расходы продавцы возложат на плечи покупателей.

Усугубит ситуацию массовый переход на применение при расчете налога на имущество кадастровой стоимости объектов. В связи с ним объем уплачиваемых бизнесменами налогов увеличится в зависимости от расположения и площади объекта на 10-400%.

Резко вырастут размер вымогаемых с бизнеса взяток

Обещанное бизнесу избавление от проверок завершилось ростом взяток проверяющим Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Еще одним болезненно ударяющим по рынку нововведением станет вступление в силу новой редакции КоАП РФ, которая устанавливает штрафы до 3 млн рублей за игнорирование исполнительного документа по вопросам обеспечения пожарной, промышленной безопасности, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований в области строительства.

«Учитывая зарегулированность этих сфер, огромное количество нормативных и технических требований, которые не всегда могут быть полностью и быстро исполнены, многие окажутся под ударом и фактически под угрозой прекращения деятельности. И, конечно, сразу возрастают коррупционные риски — предпринимателю будет проще заплатить [взятку], чем получить такой штраф», — говорит директор юридической компании «КОНУС» Алексей Силиванов.

Политический прогноз

Всплеск социального популизма

Выборы в региональные парламенты (в 2020 году пройдут выборы 11 региональных парламентов и 22 думы столиц регионов России) заставят действующих депутатов отказываться от принятия очередных непопулярных решений и сделать акцент на социально-значимые инициативы. Учитывая, что в 2021 году пройдут выборы в Госдуму России, реформаторская пауза будет длительной.

Депутат Госдумы, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских говорит о необходимости индексации зарплаты как бюджетников, так и рабочих на уровень, превышающий инфляцию. Другие источники «URA.RU» ожидают внесения в парламенты и спорных популистских законопроектов. Один из наиболее ожидаемых шагов — возвращение к прогрессивной ставке НДФЛ, предполагающей освобождение от уплаты этого налога наиболее бедных граждан.

Либерализация региональных выборов

В «Родине» ждут честных выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Большинство респондентов предполагают, что запланированные на 2020 год выборы депутатов 11 региональных парламентов и дум 22 региональных центров могут пройти по либеральному сценарию. «Мы не исключаем, что кампании в крупных городах станут тестовыми, превратятся в „праздник непослушания“. Избиркомы будут регистрировать все партийные списки, чтобы затем протестировать реальный уровень поддержки этих политических сил избирателями», — предполагает председатель президиума политсовета партии «Родина» Марина Костычева.

Появление новых политических сил

Многие участники опроса ожидают, что в кампаниях 2020 года попробуют себя новые политические силы, пока не представленные в органах власти. Те, кто получит наиболее высокий результат, примут участие в последующих федеральных выборах. «На выборах в наступающем году мы обязательно увидим новые лица, а действующие политики будут проявлять себя гораздо активнее. Все процессы будут рассматриваться в рамках подготовки к кампании 2021 года», — говорит свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько.

Массовое «умное голосование»

Политики и их консультанты предполагают, что в ходе выборов 2020 года в регионах будут обкатаны новые избирательные технологии. Политтехнолог Александр Пирогов предполагает массовое развитие «умного голосования» впервые протестированного Алексеем Навальным на выборах в Мосгордуму. Эксперт предполагает, что оно приобретет в каждом из регионов свои особенности. В частности, на некоторых территориях взяться за составление альтернативного единороссам единого списка кандидатов может бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Медицинские и мусорные протесты

Опрошенные «URA.RU» эксперты прогнозируют, что социальная напряженность в обществе усилится. «Улучшений нет и не будет. Все негативные тенденции будут нарастать», — говорит Евгений Ройзман.

Евгений Ройзман смотрит в будущее с пессимизмом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но о массовом росте протестных акций при этом речи не идет. Публичные выступления, считают собеседники агентства, в большинстве случаев будут носить локальный характер и касаться двух вопросов — проблем в медицине и несогласия со строительством мусорных полигонов и мусороперерабатывающих заводов.

«Если в Екатеринбурге в медицине все более-менее нормально, то в других городах области есть некоторый негатив», — считает член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова. «До 2024 года в регионе нужно построить 12 объектов в рамках мусорной реформы. Но недавние выступления против строительства мусороперерабатывающего комплекса на южной границе Екатеринбурга показали, что это будет не так то просто сделать, не вызвав недовольство населения», — продолжает Александр Пирогов.

Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин говорит, что представители городской власти знают о проблемах в здравоохранении и предпринимают усилия по их разрешению: «На каждой встрече с избирателями люди в первую очередь говорят о проблемах медицины. Дума включилась в составление и контроль за реализацией муниципальных программ. Будет больше денег выделяться на больницы, на развитие отдаленных территорий». Депутат Госдумы Андрей Ветлужских напоминает, что большой объем финансирования данной сферы будет осуществляться в рамках нацпроектов.

Уральский прогноз

Развитие программы празднования 300-летия Екатеринбурга

Александр Высокинский обещает застроить Екатеринбург новыми объетками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Собеседники «URA.RU» ожидают, что в наступающем году власти всех уровней уделят особое внимание программе празднования 300-летия Екатеринбурга. Глава города Александр Высокинский пообещал агентству, что в мегаполисе в рамках подготовки к юбилею будет построен ряд крупных объектов. Екатерина Петрова при этом не исключает, что горожане выступят против появления ряда новых зданий в связи с тем, что они существенно изменят привычную для екатеринбуржцев городскую среду.

О перспективах подготовки Екатеринбурга к играм Универсиады в 2023 году большинство участников опроса говорили с большой осторожностью, ссылаясь на угрозу отмены этого мероприятия.

Продолжение конфликта думы и главы Екатеринбурга

Подавляющее число экспертов не верит, что установившееся политическое перемирие между думой и главой Екатеринбурга окажется долгим. По их мнению, стороны используют старые и найдут новые поводы для продолжения противостояния. Главным камнем преткновения останутся споры об использовании бюджета на информационное освещение деятельности муниципальной власти. Спикер гордумы Игорь Володин говорит о перспективах совместной работы с мэром крайне осторожно: «Если позиции думы и городской администрации совпадут с ожиданиями горожан, то наша совместная работа будет позитивной и конструктивной».

Продолжение антихрамовых протестов

Большинство екатеринбургских общественников предупредили о высоком риске продолжения протестов против строительства храма Святой Екатерины в центре уральской столицы. По их мнению, катализатором возобновления противостояния может стать установка забора вокруг Приборостроительного завода. «Установившаяся по данному вопросу тишина является обманчивой», — предупреждает генеральный директор Группы компаний «НЬЮТОН» Алексей Глазырин.

Антикоррупционные кампании в регионах

Челябинцы ждут от Алексея Текслера борьбы с коррупцией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Многие собеседники «URA.RU» ждут, что в 2020 год станет в российских регионах годом борьбы с коррупцией. В частности, в Челябинской области она будет обусловлена желанием команды нового губернатора Алексея Текслера преодолеть негативное наследие своих предшественников. «С приходом Текслера большинство созданных его предшественниками коррупционных схем было демонтировано — сигналов, что кто-то что-то «пилит» пока не поступает. Осторожно предполагаю, что ситуация начнет изменяться в лучшую сторону. Что мы увидим новые драйверы роста, кадровое и политическое обновление власти. Если же Текслер не сможет решить проблему коррупции, то это всех огорчит, — говорит челябинский политолог Алексей Ширинкин.

Эксперты также ждут особой активности от нового прокурора Ямала и нового главы УМВД по Тюменской области. В Пермском крае, по словам политолога Людмилы Ознобишиной, активность силовиков уже вызвала «легкую турбулентность перед новым политическим сезоном».

Слияние «тюменской матрешки»

Ряд тюменских экспертов не исключают, что в 2020 году на самом высоком уровне продолжится обсуждение вопроса о возможности объединения Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, а также других сложноподчиненных российских регионов. В качестве главного повода для такого шага будет называться экономия бюджетных средств.

Однако собеседники «URA.RU» в Югре и в ЯНАО надеются, что эта инициатива останется лишь на бумаге. «Надеюсь, что Ямал останется целостным самостоятельным округом. Мы очень многое запланировали — снос ветхого жилья, строительство дороги Салехард-Надым. Хочется, чтобы все это было реализована силами команды действующего губернатора», — сказал «URA.RU» лидер окружных справедливороссов Максим Лазарев.

Консолидация Курганской области в «тюменскую матрешку»

Особые ожидания собеседники «URA.RU» возлагают на консолидацию в «тюменскую матрешку» Курганской области. Она, в частности, будет проявляться в бюджетных инвестициях тюменских властей в Зауралье и укреплении кооперационных связей между предприятиями двух регионов. О присоединении Курганской области в «матрешке» речи пока никто не ведет. Но такого шага в чуть более отдаленной перспективе собеседники агентства не исключают.