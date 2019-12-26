Путин рассказал губернаторам их планы на 2020 год

Владимир Путин обрушил на губернаторов и министр целый набор проблем Фото: пресс-служба президента России. http://kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 26 декабря провел заключительное в этом году заседание Госсовета. Мероприятие в Георгиевском зале Кремля посвятили аграрной политике и развитию сельских территорий. Обсуждение, казалось бы, непопулярной для широких кругов темы на самом деле оказалось разговором об обороноспособности и суверенитете страны, а заодно обнаружило новый подход Кремля к информационной политике.

Тизер Госсовета случился 24 декабря, когда президент посетил Адыгею и поговорил с представителями общественности и сферы АПК о проблемах, не дающих отрасли развиваться. Точно также в октябре глава государства предварял заседание президиума Госсовета по здравоохранению в Светлогорске (Калининградская область) — сначала встретился с общественностью, а потом все услышанное озвучил чиновникам.

Заседание Госсовета состоялось в Георгиевском зале Кремля Фото: пресс-служба президента России. http://kremlin.ru

В этой связи уже в своем вступительном слове сегодня президент обрушил на собравшихся губернаторов, министров и представителей законодательной власти целый набор проблем. «Успешно развиваться, выходить на новые уровни, привлекать молодые и квалифицированные кадры», по словам Путина, будет невозможно, если не решить вопрос «качества жизни на селе». Ситуацию, уточнил глава государства, усугубляют уровень и качество здравоохранения, низкая средняя зарплата в сельском хозяйстве, высокие тарифы на электроэнергию.

«У аграриев, сельских территорий нет своего отдельного профильного нацпроекта. Однако подчеркну, их интересы должны быть учтены в каждом из таких проектов, а планы и действия разных ведомств четко, предметно скоординированы», — ставил задачу президент.

Губернатор Пермского края Максим Решетников (в центре) был особенно внимателен Фото: пресс-служба президента России. http://kremlin.ru

Владимир Путин неспроста закрывает 2019 год аграрной темой, утверждает источник «URA.RU». Он считает, что этот сектор экономики не менее важен для страны, чем социальная сфера. На пресс-конференции 19 декабря президент обращался к теме сельского хозяйства, отвечая на укоры в том, что «реальный сектор экономики России основан исключительно на советском прошлом», демонстрируя насколько тесно переплетены аграрная политика с международной.

«Советский Союз был всегда покупателем зерновых. <…> Хочу напомнить, что сейчас Россия — самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы — номер один. Мы обошли и Соединенные Штаты, и Канаду. <…> 46% — рост в сельхозпроизводстве. У нас в разы вырос экспорт (по-моему, в 2,6 раза экспорт вырос). На 24 млрд долларов мы продали на внешнем рынке сельхозпродукции», — описывал президент. Позже он снова вернулся к теме сельского хозяйства и того же показателя в 24 $ млрд, отвечая на вопрос о последствиях западных санкций, в которых «есть минусы для нас, но есть и очевидные плюсы».

Владимиру Жириновскому и Геннадию Зюганову аграрная тема знакома со времен СССР Фото: пресс-служба президента России. http://kremlin.ru

Доклады губернаторов на сегодняшнем заседании заслушали, не споря. И в целом мероприятие выглядело, как большой анонс новой масштабной темы. Можно предположить, что ее проработка на протяжении всего 2020 года будет сродни той, что весь предыдущий год велась с проблемами здравоохранения и особенно скрупулезно — первичного его звена. Достаточно вспомнить целый ряд больших совещаний, работу с вопросами по этой теме с «Прямой линии» президента, и подытоживающие всю эту работу развернутые объяснения главы государства (на заданный «URA.RU» вопрос) на его ежегодной пресс-конференции 19 декабря.

Легкий характер сегодняшнего Госсовета поддерживал и сам Владимир Путин, который, похоже, пребывал в хорошем настроении. Он даже пошутил с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, который с серьезным видом и присущим федеральному чиновнику размахом доложил:

Руководитель Администрации Президента Антон Вайно и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Государственного совета. Фото: пресс-служба президента России. http://kremlin.ru.

— Министерство находится в постоянном диалоге с регионами, отраслевым сообществом и бизнесом. При оптимизации существующих мер господдержки мы в том числе ориентируемся на запросы участников рынка.<…> Так, по итогам встречи в Адыгее разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а значит, сможет получать меры государственной поддержки, в частности, гранты.

— За улиток отдельное спасибо, — Путин с улыбкой поблагодарил Патрушева по окончанию его очень длинного доклада и сохранил интригу. Теперь интересно, кто помимо улиток появится в информационной повестке власти всех уровней в новом году.