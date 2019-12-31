Челябинские VIP дали обещания читателям «URA.RU»

Мэр Челябинска Наталья Котова приняла личное обязательство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская редакция «URA.RU» продолжает традицию вручения подарков для друзей редакции и героев наших материалов. На этот раз мы дарили уникальные обложки для документов «Гражданин Урала», специально созданные агентством в канун Нового года. При вручении презентов героям было предложено принять «гражданство», а также взять на себя особое обязательство.

«Какой зарок вы даете сами себе на 2020 год?» — такой вопрос был задан от «URA.RU». Большинство собеседников агентства сетовало на нехватку времени, которое можно было бы потратить на свои хобби, однако дали журналистам слово в 2020 году такое время выделить.

Мэр Челябинска Наталья Котова берет обязательство сделать себе хотя бы один выходной день в неделю. «Чтобы была возможность посещать спортзал», — пояснила она «URA.RU».

Вице-губернатор по внутренней политике Анатолий Векшин мечтает научиться играть в хоккей. В Челябинске есть несколько любительских команд. «Еще не решил, кем хочу стать, вратарем или нападающим», — пояснил Векшин.

Жена губернатора Ирина Текслер пообещала как можно лучше узнать Челябинскую область. «Зарок у меня простой. Я в Челябинской области живу уже больше полугода, но она хранит в себе еще очень много тайн и секретов. В будущем году хотела бы как можно больше объехать территорий нашей области, познакомиться с удивительными южноуральскими людьми, узнать, чем они живут», — сказала «URA.RU» супруга главы региона.

Ирина Текслер хочет объехать всю Челябинскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У заместителя руководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Виталия Курятникова грандиозные планы. «Я уже несколько лет занимаюсь немецким языком, — сообщил он „URA.RU“. — Собираюсь в 2020 году перейти на новый уровень, чтобы читать книги немецких писателей в оригинале».



«Собираюсь научиться ходить на работу пешком», — заявил пресс-секретарь мэрии Челябинска Владимир Сафонов, отметив, что это полезно для здоровья. «Беру обязательство подтягиваться на турнике 30 раз и пробежать полумарафон (21 км)», — сообщил «URA.RU» председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин. Пока руководитель КСП подтягивается на турнике 20 раз, а пробегает от 12 до 14 км.

Владимир Сафонов будет ходить пешком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый вице-губернатор Ирина Гехт немецким языком владеет неплохо, а теперь намерена осваивать еще один иностранный язык. «Беру обязательство начать учить английский, — заявила она. — Уже и с преподавателем определилась».

Ирина Гехт планирует выучить еще один иностранный язык Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политтехнолог Сергей Клесун также собирается заняться спортом и здоровьем. «Все хотел бросить курить. Уже бросил в этом году, — говорит он. — А в 2020 году просто мечтаю начать регулярно ходить в бассейн. Никак до сих пор с этим не получалось».

Заместитель руководителя пресс-центра ГУ МВД по региону Григорий Макеев пообещал, что в отпуск поедет в Крым на машине. «Два раза уже был в Крыму, но летал самолетом, — пояснил он. — Но всегда хотелось на автомобиле, чтобы проехать через всю Россию».

Сергей Клесун решил ходить в бассейн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Собираюсь, наконец, заняться цветником в саду! — говорит „URA.RU“ пресс-секретарь прокуратуры региона Наталья Мамаева. — Очень люблю цветы, но не хватает на них времени».

«Хочу начать играть в хоккей!» — заявил «URA.RU» сотрудник администрации президента, в прошлом челябинец, а ныне москвич Артем Перехрист.

Адвокат Константин Акулич мечтает об отпуске. «Сам себе обещаю, что в 2020 году обязательно себе этот отпуск устрою. Не отдыхал уже много лет», — говорит адвокат.

Редакция «URA.RU» желает своим друзьям удачи в будущем году, счастья и исполнения своих обещаний!