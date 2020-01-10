Югорские инсайды

«Я в проруби» — уже через несколько дней Коллаж: соцсети

В ХМАО паника: чиновники югорского правительства попались на рассылке резюме по другим регионам, а местных силовиков напугали протесты таксистов. Но есть и стабильность: губернатор Наталья Комарова готовится к аудиенции президента. А еще: зачем блогер Илья Варламов едет в Нижневартовск, почему полицейские Сургутского района остались без защиты, как Instagram губернатора испортил праздники окружным чиновникам.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Подчиненные Комаровой пакуют чемоданы. Уезжать придется в любом случае

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Осведомленный источник в правительстве ХМАО рассказывает, что некоторые чиновники югорского правительства начали новый год с рассылок резюме и поиска вариантов жилья в других регионах. Якобы начались панические настроения в связи с истечением срока полномочий губернатора Югры Натальи Комаровой и дальнейшей неопределенностью. При этом авторитетный инсайдер утверждает: «Решение о переназначении Комаровой будет принято только весной, но в любом случае она будет на посту главы ХМАО до сентября. И сегодня есть уверенность на 90%, что Комарова останется. Но если она узнает, что кто-то из ее подчиненных ищет работу уже сейчас, он тут же станет безработным».

Губернатор ХМАО готовится к длительной поездке в Москву

В югорском Белом доме обсуждают информацию, что губернатор Югры Наталья Комарова якобы встречается с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе. Инсайдеры наперебой рассказывают, что Комаровой назначена встреча сразу после послания президента Путина Федеральному собранию, которое состоится 15 января. «Сам факт и детали этой встречи держатся за семью печатями. Но говорят, что отчет Комарова будет держать за все десять лет, что руководит ХМАО», — рассказывает один из источников.

Скучающие в праздники югорчане не дали соскучиться местным чиновникам

Слухмейкеры говорят, что пользователи Instagram как будто бы оставили югорских мэров без новогодних каникул и отдыха. «Подписчики Комаровой [в Instagram] в первые дни нового года буквально забросали ее аккаунт сообщениями с жалобами на беспорядок: не вывозят мусор и снег, не принимают меры по отлову собак, которые стаями бродят по городам», — сообщает слухач. По его словам, некоторым из глав даже пришлось прервать свой отпуск и вернуться в Югру. Впрочем, продолжает информатор, глав якобы заранее предупредили, что праздники лучше провести на территории округа.

Протесты таксистов добавили головной боли безопасникам

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Слухачи рассказывают, что югорские акции протеста таксистов заставили силовиков и кураторов в администрациях, отвечающих за общественную безопасность, разобраться в ситуации. «Эти протесты никому не нужны, они роняют рейтинги городов по разным показателям. Поэтому чиновники сейчас пытаются сами себя уговорить, что никаких протестов нет, а все это вообще может быть агрессивной рекламой Яндекс.Такси. Лишь бы они также что пострашней не пропустили», — сокрушается слухач. По его словам, безопасники хоть и пытаются разобраться в ситуации, но видят ее якобы не через призму проблем таксистов, а с точки зрения того, как они будут выглядеть в глазах начальства.

За полицейских из Сургутского района некому заступиться

Силовики, работающие на территории Сургутского района, рассказывают, что им устроили прессинг. Правда непонятно, кому это надо и зачем. «Участковых не хватает много где, работают они почти все с переработками, а тут еще и районная власть постоянно прессует: вечные звонки начальству, мол не работаем с населением, ленимся, не идем на контакт. А как работать, если из-за этих звонков только и отчитываешься? С нас только спрашивают, а реальной помощи от местной власти ноль», — сокрушается слухмейкер. По словам полицейского, из Ханты-Мансийска, якобы, пришло устное распоряжение: с главой Сургутского района Андреем Трубецким не конфликтовать. «А как не конфликтовать? Он задачи пытается ставить, как будто он наш начальник, а не Романица», — резюмирует силовик.

Крупный югорский город снова оказался в топе местных блогеров

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Инфлюенсеры из соцсетей поделились своим мнением относительно внешнего вида городов после праздников. В то время, пока небольшие поселки утопали в снегу и мусоре, Нижневартовские коммунальщики якобы получили от пользователей соцсетей больше всего виртуальных поглаживаний. «Местная блогерка, которая обычно занимается рекламой только себя, составила рейтинг чистоты городов, в который вошел и Нижневартовск. Югорчане посчитали, что не смотря на отдельные проблемы, в целом коммунальные структуры города не допустили коллапса: мусор вывозился, снег чистился», — рассказывает информатор.

В Нижневартовск может приехать автор «БДСМ»

Информированные слухачи говорят, что урбанист, блогер и журналист Илья Варламов вскоре может посетить Нижневартовск. «У него есть проект „БДСМ“ („Большая дорога с мэром“, — ред.), где он ходит с мэрами городов по маршруту, который составляет сам, задает вопросы, критикует, получает ответы и какие-то обещания. Потом на основании этого большого интервью делает фильм. Оплачивает все сам, даже перелет и проживание, так что БДСМ редко получается провластным», — рассказывает слухмейкер. По словам информатора, Варламов якобы сам изъявил желание посетить Нижневартовск, начитавшись лестных отзывов о городе.

Нижневартовский район показал пример соседям, а заодно утер нос пессимистам…

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Источники в окружном правительстве рассказывают, что там впечатлены успехами Нижневартовского района в вопросах строительства жилья. «В вотчину главы района Бориса Саломатина в прошлом году инвестор вложил 600 млн рублей, на которые в Излучинске построят целый жилой квартал. Пять домов уже построено, два строится, в этом году будет еще два многоквартирника. И это все на фоне слухов о том, что в районы Югры трудно привлечь инвестора, да и вообще строительная сфера якобы в кризисе», — говорит слухач. По его словам, в правительстве ХМАО якобы внимательно следят за успехами района в строительных вопросах и планируют что-то вроде учебы для глав, чтобы на примере Нижневартовского района показать, как можно не просить деньги у округа, а привлекать инвесторов.

…, а югорский куратор СМИ так и не смог сделать ничего заметного

Инсайдер агентства рассказывает, что исполняющий обязанности директора департамента общественных и внешних связей ХМАО Константин Репин скоро может лишиться своей должности, за которую так держится. Все якобы из-за того, что в феврале на работу выходит Мария Орлова, которая ранее руководила департаментом [общественных и внешних связей ХМАО]. «Наконец-то в ведомстве закончится тот хаос, в который оно все больше погружается с приходом Репина», — облегченно вздыхает слухач, глядя на окружной депсвязей со стороны.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.